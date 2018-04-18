Очереди за биометрическими паспортами начали сокращаться

В то же время спрос на "биометрику" все еще большой, а потому в ГМС советуют туристам не планировать путешествия за границу, не имея на руках действующего загранпаспорта.

Очереди за биометрическими загранпаспортами начали сокращаться, однако спрос на них все еще остается повышенным.

Так, в течение последнего месяца очередь на персонализацию загранпаспортов биометрического образца сократилось более чем на 100 тысяч, отмечают в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

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"Несмотря на постоянный повышенный спрос на заграничные паспорта, очередь на персонализацию сокращается. Это стало возможным после ввода в эксплуатацию на Полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации документов, которая была приобретена в 2017 году. Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на Полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч, то на утро 16 апреля очередь составляла 572 тысячи", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно в ГМС отмечают, что спрос на биометрические загранпаспорта до сих пор остается большим, тогда как производитель все еще технически в состоянии персонализировать загранпаспорта в таких объемах. А потому советуют туристам не планировать путешествие за границу (включая покупку билетов, бронирование проживания и тому подобное), не имея на руках действующего паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 года начал действовать долгожданный безвизовый режим Украины с Евросоюзом. Повышенный спрос на загранпаспорта биометрического образца, необходимые для безвизового пересечения границы, вызвал серьезные задержки с видачей таких документов и большие очереди за ними.