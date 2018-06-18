Выгодный безвиз: кто и как зарабатывает на выдаче биометрических паспортов

Существуют проблемы, которые можно предусмотреть, и даже попытаться минимизировать негативные последствия, предупредив наступление некоторых из них заранее. К таким проблемам в Украине можно отнести дефицит биометрических паспортов, который возник из-за того, что единственное в стране предприятие – полиграфкомбинат «Украина», которое занимается изготовлением биометрики, не справляется с количеством заказов от украинцев.

После того, как Евросоюз одобрил введение безвизового режима с Украиной и 11 июня 2017 года решение вступило в силу, в центрах выдачи биометрики начался настоящий ажиотаж. В июле 2017 года спрос на биометрические паспорта, по данным МВД, превысил ожидаемый в два раза. Вместе с тем, если бы украинская власть сама на 100% верила в получение страной безвиза, некоторых сбоев в работе полиграфкомбината «Украина» можно было бы избежать.

«Первые звоночки» того, что с выдачей биометрики могут быть проблемы, появились еще в апреле прошлого года, за несколько месяцев до безвиза. Тогда в Украине во всех центрах «Паспортный сервис» оформление и выдача загранпаспортов и ID-карт не осуществлялась, а сайт ГП «Документ» не работал.

С одной стороны, это объяснялось тем, то в начале апреля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине безвиз, после чего украинцы обвалили сайт ГП «Документ» своими запросами, связанными с получением биометрики. С другой стороны, представитель предприятия Владимир Полищук рассказал, что сбой случился, в том числе, из-за того, что оборудование и маршрутизаторы, необходимые для работы сайта, были изъяты СБУ. Впрочем, в СБУ заявили, что не осуществляли никаких действий в Государственной миграционной службе, поэтому не могли привести к блокированию работы выдачи биометрических паспортов.

Как бы там ни было, после того, как этот неприятный инцидент был исчерпан, украинцев заверили, что они могут спокойно обращаться в сервисы Государственной миграционной службы и получать биометрические паспорта без проблем. Стоит ли говорить, что на самом деле проблемы никуда не исчезли? Тем, кто решил сделать себе загранпаспорт не спеша, в обычном режиме, за 20 рабочих дней, сообщали, что, в лучшем случае, документ будет готов месяца через два…

В июне/июле 2017 года чиновники тихо роптали, что во всем виноваты сами граждане, создающие нездоровый ажиотаж. В начале августа в Государственной миграционной службе начали заявлять, что задержки с выдачей документов – временное явление, связанное с разгаром туристического сезона, но уже «наблюдается тенденция к существенному снижению спроса» и «в ближайшее время сроки выдачи вернутся к норме». К осени чиновникам пришлось признать: чтобы решить проблемы с задержкой выдачи документов, ГП «Документ» нуждается в установке новой линии печати паспортов. «Правительство приняло решение о выделении средств на закупку новой линии для печати загранпаспортов, которая будет уже в декабре этого года, либо в январе следующего установлена, налажена, и я думаю, все проблемы не только с оформлением, но и с выдачей загранпаспортов вскоре исчезнут», - сказал тогда Владимир Полищук.

Действительно, Кабмин признал, что 43,4 млн гривен, заложенных в 2017 году на полиграфкомбинат, не хватит для модернизации производства. «Поэтому мы предлагаем разрешить полиграфкомбинату «Украина» осуществить дополнительные инвестиции в свои мощности уже сейчас. Это 68,5 млн грн до конца этого года и около 123 млн грн в 2018 году», - заявил после принятия соответствующего решения правительства министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Паспорт, деньги, два звонка

Впрочем, к декабрю ситуация со своевременной выдачей биометрических паспортов украинцам существенно не изменилась. По состоянию на конец 2017 года в очереди на печать скопилось более 600 тысяч документов. А в Украине появились «бизнесмены», предлагающие ускорить получение биометрики. На сайте одного из таких посредников обещают сделать паспорт, минимум, за два дня. Вопрос только в цене. На сегодня такая услуга, к примеру, будет стоить 13 тыс гривен. И цены быстро растут, ведь еще две недели назад эти же люди (сотрудники «компании» представляются работниками паспортно-визового сервиса) обещали сделать документы за 11 тыс гривен.

УНИАН решил разузнать, как же получается «обойти» официальную очередь и позвонил по одному из указанных на сайте номеров телефонов. «В Украине существуют официальные сроки [изготовления биометрических паспортов], и они указаны у нас на сайте. Но, к сожалению, вместе с официальными сроками, есть еще очень большие задержки по изготовлению биометрических паспортов, которые касаются всей Украины. В связи с этими задержками, максимально быстрый срок, за который мы можем помочь – 5 рабочих дней», – объяснила приветливая девушка на другом конце провода, которая представилась Юлией.

«Вы пойдете подавать документы в официальное учреждение, Государственную миграционную службу. А наши сотрудники будут сопровождать вас», - объяснила она процедуру.

Другими словами, платите деньги, и ни о чем не беспокойтесь. В миграционной службе имеются «свои» люди, которые решат вопрос печати паспортов вне очереди.

Любопытно, что эта схема работает уже давно, но громкое задержание восьми служащих подразделений ГМС (в Киеве и Черкасской области), которые и занимались оформлением биометрики за 1-2 рабочих дня за баснословные суммы, сотрудниками Нацполиции произошло только на днях. «Пользуясь служебным положением, должностные лица определенных структурных подразделений ГМС наладили коррупционные схемы по отмыванию денег с руководителями частных учреждений, занимавшихся ускорением выдачи загранпаспортов», - говорится в сообщении правоохранителей.

Зарабатывать на желании людей побыстрее получить загранпаспорт не против и в самом ДП «Документ». С осени прошлого года госпредприятием в Киеве внедрен новый «сервис» - выездное оформление биометрики. На сегодня цена вопроса – 3500 грн.

По словам Геннадия Гаронски, который воспользовался этой услугой и оформил осенью биометрический загранпаспорт за 7 дней и 3 тыс гривен (тогда услуга действительно стоила дешевле), «выездная церемония» состоялась прямо под подъездом его дома. Схема проста – телефонный звонок по указанным на сайте ДП «Документ» телефонам, и в удобное время в удобном месте к вам приедет белый микроавтобус. «В нем стол, фотоаппарат, монитор для проверки введения данных… Оформление заняло минут 10-15: проверка, заполнение, съемка, подписи, оплата. Все официально, выдают чеки. Да, недешево, но это был один из лучших вариантов», - рассказал он.

«Услуга предусматривает срочный порядок изготовления паспорта в течение семи рабочих дней. Стопроцентно мы этот срок гарантировать не можем, но пока мы в него вкладывались», - рассказал корреспонденту УНИАН менеджер госпредприятия, не назвавшись.

Традиционно, государство не прочь залезть в карман украинцев и «содрать» с них несколько лишних тысяч гривен в обмен на срочный паспорт, который, даже не смотря на задержки на полиграфическом комбинате, за дополнительную сумму почему-то успевают напечатать и выдавать вовремя.

Суд не рассудит

Вместе с тем, десятки тысяч людей, которые сейчас обращаются за оформлением «быстрого» биометрического паспорта, в сервисных центрах по-прежнему не предупреждают, что ждать придется не 7-10 дней, а 2-3 месяца. Наоборот, часто сотрудники ГМС обещают, что паспорт будет готов вовремя. «Зачем я переплачивала деньги за то, чтобы биометрический паспорт мне сделали за 7 дней? - возмущается Анастасия Разумейко, ждать свой паспорт которой пришлось 33 дня. - Ощущение такого легкого, ненавязчивого «кидалова» в красивой упаковке. Ведь купила услугу «по ускоренной процедуре», и меня предупредили лишь, что задержка, если и будет, то не больше 10 дней».

История девушки мало чем отличается от других аналогичных. И, по словам адвоката юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Николая Алексюка, все украинцы, которые не получили паспорта вовремя (то есть им не предоставили оплаченную услугу в оговоренный срок), могут обратиться в суд и имеют право требовать возмещения ущерба. Однако прежде, чем судиться, следует обратить внимание на несколько нюансов.

Во-первых, адвокат обращает внимание, что в публичном договоре о предоставлении услуг паспортного сервиса «Документ» в пункте 6.1 сказано: «Исполнитель не несет ответственности перед заказчиком за возникновение задержек в предоставлении Услуги, если такие задержки находятся вне контроля со стороны исполнителя». В другом пункте этого же документа (6.4), говорится, что исполнитель не несет ответственности за «ненадлежащее исполнение или задержку выполнения обязанностей государственными органами и их структурными подразделениями, а также предприятиями, с деятельностью которых связано выполнения обязательств и предоставления услуг ГП «Документ»».

Простыми словами, паспортный сервис снимает с себя ответственность за несоблюдение сроков выдачи и изготовления документов. Ведь официально в миграционной службе утверждают, что задержки происходят на этапе печати документов полиграфкомбинатом «Украина», который просто не успевает изготавливать паспорта.

«Кроме того, по украинскому законодательству, лицо является невиновным, если докажет, что приняло все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства», - говорит Николай Алексюк.

То есть, потенциальный истец должен суметь обосновать, что тот же паспортный сервис не принял все меры, чтобы соблюсти договоренности по срокам выдачи и изготовления биометрики.

Во-вторых, адвокат обращает внимание, что, если во время подачи заявки на оформление паспорта вы подписывали согласие на возможные задержки в выдаче документа, либо акт выполненных работ после получения паспорта (даже если выдан он был с огромной задержкой), то получить компенсацию – хотя бы вернуть разницу между «обычной» процедурой и «ускоренной» - вряд ли получится.

Если же потенциальный истец хотел бы взыскать с государства свои реальные убытки – за «сгоревшие» билеты, отели и т.п., стоит запастись терпением, собрать все документы, чеки и другие доказательства своей правоты, а также поискать единомышленников. «При решении такого спора в суде дополнительным преимуществом может стать повышенный резонанс к подобному процессу. Он может быть достигнут, в том числе, путем подачи коллективного иска, предметом которого будет защита однородных прав истцов», - подчеркнул юрист.

Правда, пока на такой радикальный шаг в Украине еще никто не решился. Отечественная судебная система, действительно, к этому не располагает - граждане просто не хотят терять на это время.

Татьяна Кузнецова