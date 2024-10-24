Бар Handshake Speakeasy в Мехико признали лучшим в мире.

Хотя Мексика регулярна попадает в списки самых опасных для туристов стран мира, она также привлекает все больше и больше туристов. А потому совершенно не удивительно, что лучший бар мира на данный момент находится именно в Мексике.

Согласно свежему рейтингу World’s 50 Best Bars, лучшим баром мира в 2024 году стал Handshake Speakeasy в мексиканской столице Мехико, который в прошлом году занимал вторую строчку. Это двухэтажное заведение в одном из самых известных районов города Colonia Juarez предлагает гостям совершенно два разных типа отдыха – в гламурном зале всего на 32 человека на втором этаже, с черно-золотой эстетикой, бархатными шторами и атмосферой Гэтсби, и новом подвальном пространстве, где гостей ждет чистый мексиканский дух и энергия.

Может показаться, что список напитков в баре довольно скромный, но, учитывая, что главный бармен Эрик Ван Бик использует в приготовлении передовые кулинарные приемы, каждый напиток сложнее, чем кажется на первый взгляд – нередко на его создание от начала до конца уходит 48 часов, и финальный результат имеет все шансы удивить клиента.

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Вторую строчку занял новичок рейтинга Bar Leone в Гонконге в неожиданном для этих мест итальянском стиле, а третье место досталось бару Sips в испанской Барселоне – прошлогоднему лидеру топа.

10 лучших баров мира в 2024 году

Handshake Speakeasy, Мехико (Мексика) Bar Leone, Гонконг Sips, Барселона (Испания) Tayer + Elementary, Лондон (Великобритания) Jigger & Pony, Сингапур Line, Афины (Греция) Tres Monos, Буэнос-Айрес (Аргентина) Alquimico, Картахена (Колумбия) Zest, Сеул (Южная Корея) Paradiso, Барселона (Испания)

Как сообщал УНИАН, TripAdvisor признал лучшим рестораном мира в 2024 году Restaurant Pic во французском городке Валанс. Всего в топ-10 попали четыре заведения питания во Франции.

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