Хотя Мексика регулярна попадает в списки самых опасных для туристов стран мира, она также привлекает все больше и больше туристов. А потому совершенно не удивительно, что лучший бар мира на данный момент находится именно в Мексике.
Согласно свежему рейтингу World’s 50 Best Bars, лучшим баром мира в 2024 году стал Handshake Speakeasy в мексиканской столице Мехико, который в прошлом году занимал вторую строчку. Это двухэтажное заведение в одном из самых известных районов города Colonia Juarez предлагает гостям совершенно два разных типа отдыха – в гламурном зале всего на 32 человека на втором этаже, с черно-золотой эстетикой, бархатными шторами и атмосферой Гэтсби, и новом подвальном пространстве, где гостей ждет чистый мексиканский дух и энергия.
Может показаться, что список напитков в баре довольно скромный, но, учитывая, что главный бармен Эрик Ван Бик использует в приготовлении передовые кулинарные приемы, каждый напиток сложнее, чем кажется на первый взгляд – нередко на его создание от начала до конца уходит 48 часов, и финальный результат имеет все шансы удивить клиента.
Вторую строчку занял новичок рейтинга Bar Leone в Гонконге в неожиданном для этих мест итальянском стиле, а третье место досталось бару Sips в испанской Барселоне – прошлогоднему лидеру топа.
10 лучших баров мира в 2024 году
- Handshake Speakeasy, Мехико (Мексика)
- Bar Leone, Гонконг
- Sips, Барселона (Испания)
- Tayer + Elementary, Лондон (Великобритания)
- Jigger & Pony, Сингапур
- Line, Афины (Греция)
- Tres Monos, Буэнос-Айрес (Аргентина)
- Alquimico, Картахена (Колумбия)
- Zest, Сеул (Южная Корея)
- Paradiso, Барселона (Испания)
Как сообщал УНИАН, TripAdvisor признал лучшим рестораном мира в 2024 году Restaurant Pic во французском городке Валанс. Всего в топ-10 попали четыре заведения питания во Франции.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Немец поел во всех ресторанах с тремя звездами "Мишлен": во сколько это обошлось
- Американка поела в "ресторане Габриэля" из "Эмили в Париже" и рассказала, что с ним не так
- Трудности перевода: туристы рассказали о своих главных провалах при заказе еды за границей
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.