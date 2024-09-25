Эксперты хвалят Restaurant Pic во французском городке Валанс за прекрасную обстановку и восхитительное разнообразие оригинальных блюд.

Для многих путешественников наличие хороших ресторанов является одним из решающих аргументов при выборе места для отдыха. И хотя лучшим городом мира для любителей покушать TripAdvisor ранее назвал вьетнамский Ханой, лучший ресторан на планете по версии этой платформы находится не там.

В свежем рейтинге TripAdvisor’s annual Travellers’ Choice Awards лучшим рестораном мира в 2024 году признали Restaurant Pic – ресторан с тремя звездами "Мишлен" во французском городке Валанс в 95 километрах от Лиона и 480 километрах от Парижа.

"Restaurant Pic предлагает прекрасную обстановку. С креативным дегустационным меню, включающим восхитительное разнообразие оригинальных блюд, подача еды великолепна. Первоклассное обслуживание и успокаивающий декор приветствуют вас, заставляя чувствовать себя как дома. Не пропустите их восхитительный завтрак", – гласит консенсус пользователей платформы.

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Ресторан подает французскую, европейскую и здоровую кухню. Самое дешевое предложение в меню ресторана – "André en son temps" для двух персон – за 92 евро и включает в себя три подачи блюд: закуска, основное блюдо, десерт, без напитков. Самым дорогим считается предложение "Immersion culinaire" для двух персон за 2032 евро, которое предлагет не только знакомство с лучшими блюдами ресторана, но и две ночи в пятизвездочном отеле Maison Pic, включая полноценное питание.

10 лучших ресторанов мира в 2024 году по версии TripAdvisor

Pic, Валанс, Франция. 1621, Картахена, Колумбия. Northcote, Ланго, Англия. Casa Vigil, Мендоса, Аргентина. Maison Medard, Буллере, Франция. Tour d’Argent, Париж, Франция. Leclère Cuisine d’Arrivage, Монпелье, Франция. Akira Back, Бангкок, Таиланд. The Grove, Окленд-Сентрал, Новая Зеландия. Villa Crespi, Орта-Сан-Джулио, Италия.

Как ранее писал УНИАН, немец Маттиас Руль побывал во всех ресторанах с тремя звездами "Мишлен" и рассказал, во сколько ему обошлось это удовольствие.

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