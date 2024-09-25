Для многих путешественников наличие хороших ресторанов является одним из решающих аргументов при выборе места для отдыха. И хотя лучшим городом мира для любителей покушать TripAdvisor ранее назвал вьетнамский Ханой, лучший ресторан на планете по версии этой платформы находится не там.
В свежем рейтинге TripAdvisor’s annual Travellers’ Choice Awards лучшим рестораном мира в 2024 году признали Restaurant Pic – ресторан с тремя звездами "Мишлен" во французском городке Валанс в 95 километрах от Лиона и 480 километрах от Парижа.
"Restaurant Pic предлагает прекрасную обстановку. С креативным дегустационным меню, включающим восхитительное разнообразие оригинальных блюд, подача еды великолепна. Первоклассное обслуживание и успокаивающий декор приветствуют вас, заставляя чувствовать себя как дома. Не пропустите их восхитительный завтрак", – гласит консенсус пользователей платформы.
Ресторан подает французскую, европейскую и здоровую кухню. Самое дешевое предложение в меню ресторана – "André en son temps" для двух персон – за 92 евро и включает в себя три подачи блюд: закуска, основное блюдо, десерт, без напитков. Самым дорогим считается предложение "Immersion culinaire" для двух персон за 2032 евро, которое предлагет не только знакомство с лучшими блюдами ресторана, но и две ночи в пятизвездочном отеле Maison Pic, включая полноценное питание.
10 лучших ресторанов мира в 2024 году по версии TripAdvisor
- Pic, Валанс, Франция.
- 1621, Картахена, Колумбия.
- Northcote, Ланго, Англия.
- Casa Vigil, Мендоса, Аргентина.
- Maison Medard, Буллере, Франция.
- Tour d’Argent, Париж, Франция.
- Leclère Cuisine d’Arrivage, Монпелье, Франция.
- Akira Back, Бангкок, Таиланд.
- The Grove, Окленд-Сентрал, Новая Зеландия.
- Villa Crespi, Орта-Сан-Джулио, Италия.
Как ранее писал УНИАН, немец Маттиас Руль побывал во всех ресторанах с тремя звездами "Мишлен" и рассказал, во сколько ему обошлось это удовольствие.
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