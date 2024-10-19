Американка путешествует по миру уже около 10 лет, сделав это образом своей жизни.

Папуа - Новая Гвинея - это одна из самых интересных стран для путешествий несмотря на то, что она же является одной из самых опасных. Об этом изданию Express рассказала известная тревел-блогер Алиса Рамос.

36-летняя женщина родом из Флориды активно путешествует более 10 лет. Ее любимое место - это Мексика, где она даже приобрела жилье, несмотря на не самую лучшую репутацию этой страны.

"Я сейчас в Мексике - мне очень нравится здешняя культура, особенно Ривьера Майя. Чувствуется очень высокая энергия, очень позитивная энергия, очень круто, очень спокойно, без хаоса, без суеты. Здесь достаточно хорошо сочетается местная культура и современный мир", - рассказывает Алиса.

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Однако другое место также очень близко сердцу Алисы - государство Папуа - Новая Гвинея. Она отметила, что большинство путешественников, посетивших эту экзотическую страну, оставляют негативные отзывы, сосредотачиваясь на проблемах и игнорируя хорошие стороны этой страны.

"В Папуа - Новой Гвинее вы можете попасть в аутентичные деревни и увидеть настоящих людей в этих племенах, которые все еще носят свою одежду, и они исполняют свои песни, свои танцы и свои реконструкции, и это абсолютно реально, что поражает и действительно классный опыт", - говорит женщина.

Алиса признает, что Папуа - Новая Гвинея может быть опасной и не очень удобной для путешествий из-за неразвитости ее инфраструктуры. Чтобы избежать проблем, путешественница советует ехать туда, пользуясь услугами надежной туристической компании.

"Но в целом я думаю, что она действительно красивая, и оттуда я совершила тур по окружающим южно-тихоокеанским островам, которые, по моему мнению, также удивительны, особенно потому, что на них есть одни из последних по-настоящему красочных коралловых рифов, которые, к сожалению, уменьшается довольно быстро", - сказала путешественница.

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