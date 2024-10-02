Опытная бортпроводница утверждает, что для приготовления кофе или чая на борту используют чистую воду.

Вы наверняка неоднократно слышали мнение, что ни в коем случае нельзя пить кофе или чай на борту самолета, поскольку бортпроводники используют для его приготовления воду не самого лучшего качества.

Однако бывшая британская стюардесса Скай Тейлор, которая заботилась о пассажирах в небе целых 16 лет, в том числе на крыльях Virgin Atlantic, решила оспорить это распространенное утверждение. В комментарии MailOnline она заявила следующее:

"Много обсуждений ведется вокруг употребления горячей воды и резервуаров для воды. Но для меня мои чашки чая были тем, что поддерживало меня на работе"

При этом она отметила, что в обязанности бортпроводников входит, чтобы все было гигиеничным, когда они подают еду и напитки.

"Мы должны соблюдать правила безопасности пищевых продуктов и охраны здоровья. Так что нет ничего, что я бы не выпила в самолете", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты компании Ski Vertigo призвали путешественников не пить кофе в аэропорту. Однако не из-за качества воды, а потому что это может привести к обезвожеванию организма, которое еще больше усиливается на высоте 10 тысяч метров.

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