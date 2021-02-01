Главное изменение, случившееся со Стамбулом за последний год, заключается в том, что впервые за многие десятилетия город не спешит успеть все, и это ему однозначно на пользу.

Один из крупнейших мегаполисов мира - турецкий Стамбул - и в условиях пандемии коронавируса продолжает принимать туристов.

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О том, чем живет Стамбул в условиях карантина, УНИАН.Туризм рассказал руководитель направлений Турции и Туниса туроператора Join UP! Евгений Романчук.

Новый темп жизни, к которому мир вынужден приспосабливаться из-за пандемии COVID-19, для такого огромного и живого города, как Стамбул, тоже непривычен. Новый жизненный уклад, новые правила и распорядок дня. Но он продолжает варить крепкий кофе, просыпаться под звуки минаретов и ждать своего гостья. Впервые за многие десятилетия Стамбул не спешит успеть все, и это ему однозначно на пользу.

О главном: что и как работает?

Если вы турист, надевайте маску, удобную обувь и гуляйте хоть всю ночь. Ограничение на передвижение по городу распространяется только на местное население: после 21:00 на улицу ни ногой.

Ну, а про маски мы не шутим. Поблажек и исключений не бывает. Штрафы за нарушения масочного режима весьма внушительны: от 900 до 3150 лир.

Общественный транспорт работает по системе проездных Istanbulkart, но только теперь к этой карте крепиться HES код или «код здоровья». Самый быстрый и простой способ его получить - загрузить приложение HES и ввести требуемые данные. Таким образом правительство страны ограничивает доступ заболевших к наиболее загруженным транспортным артериям и локациям города. Кстати, это же правило распространяется и на службы такси. Естественно, будут исключения, но в большинстве случаев вас все-таки попросят предъявить код.

Городские рестораны, кафе и бары работают исключительно на вынос и до 24:00. Это правило не распространяется на отельные заведения: подкрепиться здесь можно согласно официальному графику работы на сайте отеля.

Продуктовые магазины немного откорректировали свой график: в будние дни купить все необходимое можно с 10:00 до 20:00, но по выходным нужно успеть до 17:00.

Но вот сходить в кино или на концерт не получится. Все, что про развлечения временно под запретом. И детские площадки, кстати, тоже.

Достопримечательности: что-то изменилось?

Скорее нет, чем да. 99% привычных нам локаций открыты и ждут своего гостя.

Вот перечень того, что сейчас недоступно туристу или работает в ограниченном доступе:

Цистерна Базилика. Закрыта на реконструкцию из-за возможного разрушения.

Стамбульский аквариум. Открыт в будни, но не работаем по выходным.

Музей Карие. Здесь временно проводят реставрационные работы, поэтому визит придется отложить на другой раз.

Экскурсии по Босфору. Доступны только в будние дни.

В другом же - никаких ограничений: классическая туристическая программа или уникальный тур по нетипичным локациям. Город все также открыт для тех, кто хочет увидеть все его уголки.

Вот ориентировочный список must-see, чтобы вы точно ничего не пропустили: Голубая Мечеть, Мечеть Айя-София и мечеть Сулеймание, дворец Топкапы и парк Гюльхане, дворец Долмабахче, Археологический музей Стамбула и долгие босфорские прогулки.

Погода: ведь холодно же?

Босфорская зима весьма непредсказуема штука. Да, бывают дожди и ветер, но без снега, изморози и неприятного минуса. А то, что солнце выглядывает реже вам даже на руку: меньше туристов, а значит большая вероятность рассмотреть местные красоты во всем их величии.

Днем температура воздуха поднимается до +10°C.

Улудаг: стоил ли ехать?

Ну, ведь не Стамбулом единым. Улудаг - очаровательный горнолыжный курорт в 2-3 часах езды от города. Вершины утопают в снегу с декабря по март. Здесь 31 трасса для катания и около 20 ресторанов, чтобы каждый нашел блюдо по вкусу.

А если лыжи или борд - не ваша история, тогда направляйтесь в близлежащую Бурсу. Это, кстати, первая столица Османской Империи.

Изменения: когда ждать ослабления карантинных мер?

Вероятно, ближе к марту. Весна - особенное время для города, именно этот сезон богат на туристический интерес.

Въезд и выезд: что нужно знать?

Для того, чтобы пересечь границу с Турцией необходимо предоставить негативный результат ПЦР-тестирования. Сделать его нужно не позднее, чем за 72 часа до прилета. Также необходимо позаботиться о страховке. Но есть и хорошие новости: по возвращению в Украину никаких тестов и самоизоляции.

И маленькая ремарка: не бойтесь жить. Ведь внешние обстоятельства не должны диктовать правила игры. Да и зачем ждать более удобного времени, если есть сейчас?

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Автор: УНИАН