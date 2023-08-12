Выбирая место для остановки в путешествии, обязательно обращайте внимание на все условия размещения в отеле или хостеле.

Хостелы - это не только более дешевый вариант размещения во время путешествий, но и возможность пообщаться с другими туристами, часто из совершенно разных стран. Это добавляет красок вашим впечатлениям от путешествия, но также может стать причиной испорченного отпуска, если вы невнимательно ознакомились с правилами размещения в хостеле.

Именно так произошло на греческом острове Корфу с туристом, снявший одну комнату в большой квартире, где владелец сдавал в аренду еще несколько комнат.

Путешественник забронировал номер заранее через популярный сервис Airbnb, который предоставляет пользователям много информации о каждом объявлении. Туристы могут проверить, есть ли в заведении бассейн, или ознакомиться с правилами внутреннего распорядка.

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"Я забронировал номер в общей квартире прямо в центре Старого города Корфу. В квартире было четыре спальни, гости пользовались общей ванной комнатой и кухней. Когда мы приехали, комната выглядела хорошо, была чистой, а квартира выглядела так, как на фотографиях в списке", – вспоминает турист.

Однако эту идиллию испортила одна мелочь, которой он не придал значения. В объявлении говорилось, что гостям разрешено курить.

"Я останавливался в местах, где гостям разрешено курить на балконе, но я наивно думал, что владельцы не позволят людям курить в помещении, особенно в общей квартире. Этого не произошло, и нам пришлось проводить почти все время вне квартиры, потому что запах был настолько проникающим", – вспоминает турист.

Поскольку правила этого хостела позволяли гостям курить, максимум, на что мог рассчитывать автор истории – это попросить соседей хотя бы открыть окно.

"Я бы рекомендовал проверить условия размещения, чтобы увидеть правила курения, поскольку это может повлиять на ваше пребывание, особенно если вы путешествуете семьей с детьми", – отмечает турист.

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Как писал УНИАН, в Италии двух туристов разозлила платная услуга в кафе. Путешественники рассказали, как владелица кафе взыскала с них деньги за то, что в других кафе по всему миру делают бесплатно и с улыбкой.

А в Испании власти популярного курортного городка принялись штрафовать туристов на бешеные деньги за прыжки в море с пирса. Как выяснилось, чиновники действовали не из жадности, а руководствуясь заботой о самих отдыхающих.

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