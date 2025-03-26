И беженцы, и туристы обязательно должны знать, куда звонить в случае чрезвычайной ситуации.

После начала полномасштабной войны многие украинцы выехали из своей страны в разные европейские государства. Те, кто живут в Германии, уже знают, как вызвать скорую помощь или полицию, но вновь прибывшим такая информация будет полезной.

В странах ЕС есть общий номер экстренных служб 112, который вы можете набрать, если вам нужна помощь. Это аналог украинской справочной - на том конце трубки живой человек-оператор спросит, что у вас случилось, и только потом перенаправит звонок в соответствующий отдел. Именно так можно дозвониться до скорой, полиции или пожарных, даже если у вас нет денег на счету.

Как вызвать полицию в Германии

В Германии существует отдельный номер 110 - его стоит набирать, если вы хотите сообщить об уже случившемся преступлении. Это может быть кража, ограбление, нападение - любая экстренная ситуация, которая требует быстрой реакции правоохранительных органов. Если же вы хотите сообщить о шумных соседях, пьяной компании или любом другом происшествии, которое не угрожает вашей жизни и может "подождать", тогда лучше найти в интернете номер ближайшего отделения полиции и сообщить им.

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Вот что нужно сказать по телефону в зависимости от ситуации:

"Ich brauche die Polizei!" - "Ихь браухэ ди полицай" - Мне нужна полиция!

"Das ist ein Notfall" - "Даз ист айн нотфал" - Это экстренный случай!

Если вы не говорите по-немецки, то лучше сразу сказать об этом оператору, произнеся фразу: "Ich spreche nicht Deutsch - "Ихь шпрэхэ нихт дойч".

Эти фразы помогут вам без проблем разобраться, как вызвать полицию в Германии без знания языка и получить необходимую помощь.

Как вызвать скорую в Германии

Инструкция, как вызвать скорую в Германии беженцам, не отличается той той, которая существует для граждан страны или туристов. Если знаете язык, можете позвонить в 112, ответить на уточняющие вопросы, и вас перенаправят в "скорую". Такой номер подойдет, если жизни человека что-то угрожает, например, есть подозрения на инфаркт, инсульт или другие состояния, требующие экстренного вмешательства.

Если же ситуация не критическая, никто не ранен и не умирает прямо сейчас, просто необходима медицинская помощь, звоните 116 или 117. Это национальные бесплатные линии - там вам предоставят консультацию и помощь, также с помощью них вы сможете вызвать врача на дом.

Но как вызвать скорую в Германии без знания языка? Лучше сразу сказать оператору, что по-немецки вы не говорите, а потом произнести: "Ich brauche einen Krankenwagen!" - "Ихь браухэ айнен кранкенваген" - Мне нужна скорая помощь! или "Ich brauche einen Doctor" - "Ихь браухэ айнэн доктор" - Мне нужен врач!

Как вызвать полицию в Польше

В Польше, как и в других странах ЕС, обратиться за экстренной помощью можно по номеру 112. Также в республике есть номер муниципальной полиции 986, но работает он не во всех городах - лучше заранее выяснить, сможете ли вы обратиться за помощью в своем населенном пункте. Есть и отдельная линия, как вызвать полицию в Польше - по номеру 997 - в зависимости от региона вы дозвонитесь или в экстренную службу, или в отделение полиции.

Если вы не владеете польским языком, то лучше сразу сказать: "Nie mówię po polsku" - "Не мувэ по польску", а затем сразу: "Potrzebuję policji!" - "Потребуе полиции", чтобы оператор понял, что вам нужна помощь, но объясняться долго вы не можете.

Польский язык очень похож на украинский, поэтому даже если вы не знаете его, догадаться, о чем говорить вам оператор, и ответить так, чтобы вас поняли, не составит труда.

Как вызвать скорую в Польше

Скорая медицинская помощь в республике ответит вам по номеру 999, если не хотите звонить на 112. Оператору нужно сказать: "Potrzebuję karetki!" - "Потжебуе каретки" - "Мне нужна скорая!". Кроме того, существуют и отдельные горячие линии:

22 668 70 00 - помощь жертвам домашнего насилия;

800 702 222 - центр поддержки для людей в психологически кризисной ситуации;

116 000 - помощь родителям пропавших детей.

Перед тем как вызвать скорую по короткому номеру, учтите, что нужно использовать код города. Если вы живете в Варшаве, то код будет 22, во Вроцлаве - 71, в Люблине - 81. К примеру, для того чтобы вызвать полицию в Варшаве, вам нужно набрать 22-997 или 22-986, скорую помощь в Люблине - 81-999. Полный список кодов разных польских городов легко можно найти в интернете.

ВАЖНО: для всей жителей и туристов Польши доступно мобильное приложение Moja Komenda в Google Play и App Store, в котором вы можете найти нужный номер телефона и даже адрес экстренной службы.

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