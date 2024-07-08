Многие авиапассажиры даже не подозревают, что их могут не пустить в самолет из-за их внешнего вида.

Туристы уже давно привыкли, что персонал авиакомпаний, особенно бюджетных, бывает очень придирчив к багажу при посадке на самолет.

Однако также у авиапассажиров могут возникнуть проблемы и из-за определенных видов одежды – в лучшем случае их попросят прикрыть неподобающий элемент гардероба, а в худшем и вовсе откажут в посадке, предупреждает издание Mirror.

В частности, по данным источников, этим лето для пассажиров Jet2, Ryanair, TUI и Easyjet повышаются риским быть снятыми с рейса из-за неподходящей одежды.

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При этом стюардесса с 30-летним стажем Мэри Джо Мансанарес в разговоре с CNN Travel пояснила, что причиной этому является желание авиакомпаний пресекать потенциальные конфликты в небе еще на земле.

"Вы должны сделать своим приоритетом решение проблем на местах, следя за тем, чтобы не было агрессии. Когда вы подниметесь на высоту 30 000 футов, между пассажирами может завязаться разговор, подшучивания или неуместные комментарии. Добавьте немного алкоголя, и вы, возможно, совершите незапланированную посадку, а этого никто не хочет", – пояснила она.

Еще одна стюардесса в комментарии The Sun добавила, что персонал авиакомпании имеет право не допускать на рейс людей, которые одеты не так, как они считают приемлемым.

"Здесь есть несколько очевидных примеров, в том числе футболки с нецензурными словами или оскорбительными логотипами, которые людей регулярно просят прикрыть или снять, прежде чем они попадут на борт", – отметила она.

Кроме того, у пассажиров могут возникнуть проблемы с посадкой на рейс из-за грязной, рваной или слишком откровенной одежды. Также стоит избегать пляжной одежды.

Помимо этого, туристов, которые летят в пункт назначения, где действуют определенные законы по поводу одежды или строгие культурные нормы, призывают одеваться в соответствии с этими требованиями еще до того, как они войдут в самолет.

Как сообщал УНИАН, ранее бортпроводник объяснил, почему туристам стоит навсегда забыть о шортах в самолетах.

Также эксперты рассказали, какую обувь ни в коем случае нельзя обувать в самолет – и это не только туфли на шпильках.

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