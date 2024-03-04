Никогда не знаешь, насколько чистыми будут сиденья в самолете и кто летел на них до вас.

Готовясь к летнему отпуску, который в этом году имеет все шансы быть таким же жарким, как и прошлогодний, туристы стараются взять с собой минимум одежды – и короткие шорты или юбки являются одними ис самых популярных летних предметов гардероба.

Однако опытный бортпроводник с ником @tommycimato объяснил своим подписчикам в TikTok, почему пассажирам стоит навсегда забыть о коротких шортах в самолетах.

"Постарайтесь не надевать шорты, когда вы в самолете. Вы никогда не знаете, насколько там чисто. Если на вас будут штаны, на вас будет меньше микробов", – отметил Томми.

Также он дал еще несколько советов, которые стоит соблюдать в самолете, чтобы избежать контакта с бактериями.

Во-первых, не стоит нажимать кнопку слива в уборной голыми руками – лучше использовать для этого салфетку.

Во-вторых, не стоит облакачиваться головой или щекой на окно во время сна, поскольку, опять же, неизвестно, сколько человек делали это же самое до вас.

Кроме того, по словам Томми, пассажирам необходимо пить достаточное количество бутылированной воды во время перелета, а если вдруг они почувствуют себя плохо, не стоит стесняться звать бортпроводников – они точно знают, как облекчить вам полет.

Как сообщал УНИАН, ранее журнал Condé Nast Traveler назвал виды обуви, которую ни в коем случае нельзя надевать в самолет, ведь это может быть не только неудобно, но и опасно. В список попали не только туфли на шпильках.

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