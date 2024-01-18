Пассажиры, сидящие на средних местах, имеют полное право занять оба подлокотника на их кресле.

Большинство людей ненавидят летать на средних местах в самолетах, считая их самыми худшими. Оно и не удивительно, ведь эти места вызывают сплошные неудобства – пассажир оказывается "зажат" людьми з двух сторон, мало места для ног, в окно не посмотреть, голову не облокотить... А преимуществ – никаких.

Так или иначе, но кому-то все равно придется сидеть на этих местах. И такой перелет может стать еще ужаснее, если сидящие по бокам пассажиры решат занять оба подлоконтника. Тем не менее, эксперт по путешествиям компании Dealchecker Рози Пантер сообщила хорошие новости для пассажиров, сидящих на средних местах, пишет Express.

По ее словам, именно эти пассажиры имеют полное право занять оба подлокотника на их кресле.

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"Если вы думаете, что имеете право на оба подлокотника в самолете, и при этом находитесь не на среднем сиденье, то вы просто ошибаетесь. Политика в самолетах – серьезный вопрос, и к этикету на подлокотниках нельзя относиться легкомысленно. Проще говоря, те, кто занимает среднее место, вытащили короткую соломинку, поэтому, если вы сидите у окна или у прохода, будьте вежливы и позвольте тем, кто посередине, иметь полную власть над обоими подлокотниками", – заявила эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что многие авиакомпании начали постепенно сокращать количество откидывающихся сидений в самолетах или даже полностью отказываются от них. А это значит, что у пассажиров будет еще меньше поводов для скандалов.

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