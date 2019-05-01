Couchsurfing на любой вкус: бесплатный ночлег, компания в поездке, бесплатная экскурсия и даже секс-туризм

Как работает Couchsurfing

Изначально Couchsurfing создавался как платформа для поиска путешественниками бесплатного ночлега в поездке, однако еще больше – для культурного обмена с жителями других стран. Отсюда и название – «couch» от английского «диван» и «surfing» - перемещаться, путешествовать. Предполагалось, что зарегистрированные пользователи сервиса могут бесплатно переночевать у других участников по всему миру, взамен предоставляя свой «диван» другим.

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По своей идеологии Couchsurfing – это скорее об образе жизни, чем об экономии. В идеале все должно выглядеть так: ты приезжаешь в страну знакомиться с новой культурой, что гораздо продуктивнее делать в компании местных жителей (хостов), ночуя у них дома, общаясь на разные темы, вместе гуляя по интересным местам-заведениям. Однако будем честны, многие из 14 миллионов участников сервиса просто хотят сэкономить в поездке на отелях, а потому пользуются сервисом нерегулярно и не особо думают о силе межнационального общения.

С другой стороны, Couchsurfing – это не такая уж сильная экономия по сравнению с бюджетным хостелом. Все же хорошим тоном считается привезти своему хосту сувенир из своей страны, угостить его обедом своей национальной кухни или угостить его чем-то в баре-кафе во время прогулки. Конечно, некоторые гости мастерски умудряются злоупотреблять гостеприимством, к примеру, в ответ на вежливое предложение брать в холодильнике все, что захотите. Но большинству все же совесть не позволяет. Да и в таком случае сложнее спрогнозировать непредвиденные расходы или стоимость проезда на транспорте, ведь далеко не все хосты предлагают жилье в пентхаусе в центре города.

Платная варификация на Couchsurfing

Сервис изначально создавался как волонтерский и некоммерческий, а потому регистрация на сервисе бесплатная, достаточно лишь быть старше 18 лет и ввести свой корректный электронный адрес. Однако, как утверждает реклама, так называемая платная варификация за может существенно увеличить ваши шансы.

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За последние годы ее правила несколько раз менялись, однако сейчас, не рискну утверждать на 100%, она составляет около 60 долларов. Что меня больше всего здесь смущает, что в разделе «варификация» на сайте Couchsurfing четко не расписано, сколько и за что вам нужно заплатить. Все ограничивается лишь отзывами пары-тройки мифических пользователей и еще нескольких ревью от прессы о том, сколько возможностей она открывает, с акцентом на то, что таким образом можно поддержать финансово сайт. То есть пока не пройдешь варификацию – не узнаешь, сколько нужно заплатить. То ли там фиксированная сумма для всех, то ли каждый вносит столько, сколько считает нужным, пожизненная ли это варификация или на год. Вроде и хочешь помочь проекту, но даже не знаешь, во сколько тебе обойдется такая помощь.

Насколько хорошо работает варификация? Здесь вопрос спорный. Да, теоретически таким образом пользователь подтверждает, что он реальный человек, а потому он выглядит надежнее и безопаснее – как для хостов, так и для серферов. Плюс для неварифицированных пользователей действуют ограничения по количеству сообщений, которое они могут отсылать – всего 10 в неделю. С другой стороны, ограничений на прием сообщений или постинг в группах/встречах нет.

Лично я больше обращаю внимание на отзывы от других туристов. Ведь варификацию при желании может оплатить не самый благонадежный человек, а вот массово подделать отзывы будет уже не так легко. Плюс стоит обращать внимание на процент положительных и отрицательных отзывов, за что именно человек получил негативный отзыв и что он на это ответил.

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При этом я обращаю внимание не только на отзывы на странице пользователя, но и проглядываю странички пары-тройки авторов отзывов. Это уже совсем для параноиков, но мало ли, может все позитивные отзывы оставили друзья пользователя или он сам с фейковых страниц, пытаясь под видом каучсерфинга пропихнуть свои платные услуги.

С другой стороны, каждый когда-то начинал здесь с нулевым набором отзывов. А потому не стоит сбрасывать со счетов тех, у кого пока еще нет отзывов. К слову, по моему опыту, многие люди, особенно нерегулярные пользователи Couchsurfing, ленятся оставить хоть пару предложений. Потому некоторые хосты сами просят оставить отзыв. Хотя, казалось бы, если вас отлично приняли у себя дома, провели хорошую экскурсию по городу или даже просто помогли советом – почему бы не отблагодарить человека парой добрых слов. Или же если вдруг вам попался ненадежный человек – почему бы не предупредить остальных?

Как найти жилье на Couchsurfing

Есть несколько способов поиска жилья на Couchsurfing. Первым делом вбиваем город назначения и дату поездки. Дальше видим два списка – из хостов в этом городе и из туристов. Нам нужно первое.

Среди массы людей подбираем себе тех, кто подходит по интересам, возрасту, условиям размещения или территориально, зависит от ваших критериев поиска. Сразу стоит отметить, что процесс может занять довольно много времени, ведь не стоит ждать, что первый же заинтересовавший вас хост сможет или захочет вас принять. А потому вам, вероятно, придется потратить немало времени на рассылку запросов (request) хостам. И тут уже без варификации будет сложно. Причем лучше писать запросы хоть немного персонализировано, а не отсылать копипастом одно сообщение всем. Многим хостам, которые хотят именно культурного обмена, это не нравится, и они сразу удаляют такие запросы.

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При поиске хостов помимо отзывов, о которых уже упоминалось выше, важно обратить внимание еще на несколько моментов. Во-первых, как часто человек заходит на Couchsurfing, эта информация указывается на страничке пользователя – последний заход на сайт и интенсивность реагирования на запросы. Если человек в последний раз онлайн был давно – скорее всего, сейчас у него нет возможности принимать гостей, а менять профиль он не захотел.

Во-вторых, нужно ознакомиться с условиями проживания у хоста – надежные пользователи всегда все подробно расписывают: есть ли отдельная комната для гостей, есть ли диван/кровать или нужно спать на полу, наличие постельного белья/полотенец, сколько человек готовы принять, есть ли домашние животные, гастрономические предпочтения, сколько времени хост готов уделить гостю и так далее.

В-третьих, обращаем внимание на увлечения человека, указанные в его профиле. Ведь если вас интересует также общение и культурный обмен, вряд ли вам будет интересно с тем, с кем нет ничего общего. К слову, также на Couchsurfing доступен поиск по увлечениям, что заметно упрощает задачу.

В-четвертых, обращаем внимание на цели хоста – ведь среди них попадаются те, кто будут настроены навязать вам дополнительные платные услуги (что не поощряется сервисом) или же целенаправленно ищут гостей противоположного пола (об этом чуть позже).

Еще один вариант – оставить публичный запрос: написать, в какой город и когда вы едете, сколько вас в компании и на сколько ночей вы хотите остановиться. Некоторые хосты, особенно это популярно в Европе, сами ищут туристов, которым они готовы предложить ночевку. Многие из них действительно делают это по доброте душевной, из желания познакомиться с представителями других культур или же представить свой город/страну в лучшем свете. Но попадаются среди них и довольно специфические персонажи, особенно это могут прочувствовать на себе девушки.

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И вот вы списались с одним или несколькими хостами, готовыми вас принять. Лучше, если их несколько – в процессе общения вы сможете подобрать оптимальный вариант. Однако не стоит затягивать до последнего, ведь в ожидании вас хост может отказать кому-то другому, и в итоге вы подведете сразу нескольких человек.

При этом в процессе предварительного общения с хостом лучше сразу согласовать план действий, сколько времени он готов с вами проводить, будет ли вас кто встречать, какие правила действуют в доме (еда, отбой, до какого времени стоит вернуться с прогулки), или же вам просто оставят ключи, и вы будете сами по себе. Некоторые вообще предоставляют свое жилье туристам на время своего отъезда, взамен просят лишь полить цветы или покормить животных.

К слову, многие серферы стесняются задавать хостам вопросы, особенно относительно места расположения жилья. Мол, хост вам ничего не должен, нужно быть благодарным за то, что дают. Но на самом деле, в этом нет ничего плохого – так и вы избежите разочарования, если, к примеру, окажется, что ваш хост живет на задворках, и вам придется добираться по полтора-два часа до цели вашего визита, тратя на это столько же денег, сколько вы бы заплатили за ночь в хостеле. Также это убережет и вас, и хоста от неприятных ситуаций и, как следствие, негативных отзывов.

Разумеется, как бы тщательно вы все не согласовали, форс-мажоры неизбежны, и в последний момент хост может сорваться, вплоть до того, что вы узнаете об этом в день приезда. Отчаиваться не стоит, ведь на Couchsurfing есть так называемые SOS-группы, где собираются люди, готовые в любой момент принять у себя человека. Разумеется, лучше это действует в больших городах.

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Еще один вариант подстраховки – перед самой поездкой изучить бюджетные хостелы или отели в том районе, где вы планируете находиться в поездке, чтоб в случае чего можно было там остановиться на ночь, если будут свободные места.

И последнее. Нет строгих требований, что вы обязаны принимать у себя гостей, чтобы переночевать у других. Но будем честны, шансов у тех, кто готов не только брать, но еще и настроен предоставлять – гораздо больше. С другой стороны, если у вас нет возможности размещать у себя гостей, это не значит, что путь на Couchsurfing вам закрыт. Вы можете оказывать путешественникам и другую помощь – советом или бесплатными экскурсиями по городу, и таким образом получать хорошие отзывы, благодаря которым вы сможете найти хоста во время поездки.

Поиск компании для прогулок на Couchsurfing

Еще одна популярная функция Couchsurfing – поиск людей для прогулки, экскурсии, совместного похода в бары или на различные мероприятия. Все же по-настоящему познать страну или город можно только через людей.

Лично я предпочитаю именно эту функцию на Couchsurfing. Все же мне комфортнее останавливаться в хостеле, где я ни от кого не завишу, да и не очень люблю форс-мажоры в поездках.

У меня был опыт как поиска местных жителей для общения во время поездок, так – туристов для прогулок по Киеву. В первом случае лучше всего оставлять публичный запрос, и тогда хосты сами вас найдут. Достаточно указать город и период вашего визита, а также коротко описать, что вы ищите – просто пообщаться, погулять по необычным местам или же тусоваться до утра. Чаще всего люди читают ваш запрос и, если им интересно такое времяпрепровождение, списываются с вами. Но бывает, что не читают.

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Один из примеров – Берлин. Германия традиционно считается однойиз лучших стран для каучсерферов. Вопреки всем стереотипам о немцах, местная молодежь довольно открыта и с энтузиазмом принимает гостей, им действительно интересно. Это работает по всей стране, но именно в мультикультурном Берлине часто что-то идет не так. К примеру, я в своем запросе четко расписала, что меня интересуют исключительно прогулки, советы по городу и практика в немецком. Но в итоге я получила гору запросов от приезжих со всего мира, с предложениями, явно несоответствующими цели моего визита. И учитывая, что большинство из них были на английском языке, а запрос мой на немецком – очевидно, они его даже не читали.

Если же вы хотите показать свой город приезжим и у вас есть лишнее время на поиск таких людей, можно проглядывать запросы других туристов, планирующих приехать в ваш город. И если вас кто-то заинтересовал, можно написать сообщение с предложением показать город или же помочь советом. Я, к примеру, в первую очередь выбираю туристов по географическому принципу – из немецкоязычных стран, потому что мне интересна языковая практика. С меня – экскурсия, с гостя – разговор на немецком.

По опыту могу сказать, что случаи бывают разные. Но если более-менее потрудиться с подбором, попадаются хорошие люди, с которыми вы продолжаете поддерживать общения и после. И не исключено, что в будущем вы еще раз увидитесь – либо они приедут к вам, либо вы к ним.

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Также во многих городах есть целые Couchsurfing-сообщества, участники которых периодически устраивают сходки, на которые приходят как местные, так и приезжие. Как правило, они все вместе идут в бар или на природу, где в непринужденной обстановке делятся своим опытом путешествий. Раз на раз не приходится, но чаще всего такие встречи бывают довольно интересными.

Некоторые туристы даже умудряются на Couchsurfing находить себе компанию для поездки в то или иное место. Конечно, придется потратить время на поиски, но иногда очень удобно. Например, вы собрались поехать на какой-либо фестиваль, а никто из ваших друзей не хочет или не может с вами поехать. Но ведь одному на таких мероприятиях скучно! Благодаря Couchsurfing вы сможете найти себе компанию из жителей своего города/страны или же местных жителей в том месте, где проводится мероприятие.

Кстати, также для поиска компании в мобильном приложении Couchsurfing есть функция «hang outs». Вы активируете эту функцию, пишете, чем бы вы хотели сегодня заняться и дальше приложение вам выдает других «желающих» по соседству с вами. Однако и здесь есть подводные камни. Возможно это какие-то региональные особенности, но в Киеве эту функцию чаще используют вместо сервисов знакомств вроде Tinder. Бывает, зайдешь в хэнг-ауты, а там сплошные приезжие молодые парни с конкретными запросами и девушки с откровенными фото. Мы никого не осуждаем, но среди них порой очень сложно отфильтровать обычных туристов.

Couchsurfing как место для поиска информации

Пожалуй, это единственная ни к чему не обязывающая функция Couchsurfing, где достаточно просто сказать спасибо. Вы просто спрашиваете, что вас интересует, и наверняка довольно быстро найдется несколько человек, готовых помочь вам советом. Ведь каждый путешественник в поездках когда-либо сталкивался с разными ситуациями, в которых без посторонней помощи никак не обойтись. А потому с радостью согласится помочь другим. Такой себе круговорот путешественников в природе.

Сексуальная сторона Couchsurfing

Один из главных страхов, связанных с Couchsurfing – боязнь напороться на каких-либо извращенцев, особенно этого опасаются девушки-путешественницы. Да, случаи в истории бывали, однако при соблюдении элементарных правил поиска людей на Couchsurfing, вам ничего не угрожает.

Однако не секрет, что некоторые люди целенаправленно ищут себе на Couchsurfing компанию для секс-приключений. И если это взаимно, то, на самом деле, в этом нет ничего плохого, не будем ханжами.

Как правило, люди с конкретными целями намекают на это в своем профиле – они указывают конкретный пол, который они готовы принимать, и поясняют, что ночевать предстоит на одной кровати. Если путешественника это устраивает – он запрашивает размещение, и все довольны. Хуже, когда профиль составлен одним образом, а на деле человек ищет совсем другое.

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Аналогично все работает для приезжих - они изучают хостов и пишут тем, чьи условия приема совпадают с их целями. Отдельная тема в hang outs, о которых мы упоминали выше. Именно там сконцентрировано наибольшее количество секс-туристов.

Некоторые пишут прямо или намеками вам в личные сообщения. Если вас это не устраивает – просто удалите сообщение и забудьте, всякое бывает. Если предложение кажется вам слишком наглым – подайте жалобу. Ведь нередко такие запросы приходят людям, которые ищут на Couchsurfing совсем другое. Получается, что человек, ищущий секс-приключения на Couchsurfing, даже не удосужился почитать ваш профиль, чтобы узнать, интересует ли вас такое. Кстати, таких вот искателей приключений легко можно определить по минимальному набору информации в профиле, а также отсутствию друзей и отзывов. Да и держатся они на сайте не долго, ведь жалобы неизбежны.

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Как и у любого сервиса, у Couchsurfing есть свои плюсы и минусы, и далеко не всегда все проходит гладко. Но, тем не менее, это также новый и интересный опыт, приобретение которого является столь важным для многих путешественников. Просто не стоит иметь слишком завышенные ожидания, а напротив – всегда готовить запасной вариант на случай форс-мажора.

Удачных вам приключений. Не бойтесь открываться чему-то новому!

Марина Григоренко