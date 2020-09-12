Львов умеет удивлять / фото УНИАН

Заново влюбиться во Львов: необычные идеи для осеннего уик-энда в хорошо знакомом городе

Марина Григоренко
08:21, 12 сентября 2020
93 0 Туризм

Львов уже давно стал одним из самых популярных туристических направлений в Украине. Сложно найти украинца, который бы хоть раз в жизни не побывал в этом городе старинных улочек и ароматного кофе. Кажется, мы здесь уже все видели и городу нас уже нечем удивить. А вот и нет. Пресыщенный редактор УНИАН.Туризм поделится своим опытом, как заново открыл для себя этот невероятно фотогеничный город, таящий в себе множество увлекательных историй.

Лет так 5-12 назад я безумно любила Львов и ездила туда хотя бы раз в год. Рок-фестиваль, футбольный матч, остановка на пути в Европу или просто на уик-энд – повод для новой встречи с городом можно было найти всегда. Львов всегда напоминал мне любимую Западную Европу, а ездить за границу тогда часто не получалось. В общем, во Львове я всегда могла найти отдушину и побыть «поближе к Европе».

Потом внезапно наступило какое-то пресыщение, да и Европа «открылась». Я не была во Львове с начала 2016 года. Возможно, потому, что во время той крайней поездки что-то пошло не так. Была очень холодная зима, все три дня во Львове держалась температура -15, совершенно не располагающая к долгим прогулкам. Вдобавок многие заведения на тот момент отказывались заранее бронировать столики, и люди, желающие поесть и погреться, вынуждены были какое-то время стоять на улице на морозе. Меня это очень огорчило тогда. Справедливости ради, как мне сказали во Львовском центре туризма, сейчас все эти рестораны уже бронируют места заранее.

И вот, спустя 4,5 года, я вновь попала во Львов в рамках пресс-тура «Мандруй Україною». Признаюсь, изначально я не ожидала каких-либо особых впечатлений. Ну чего я в том Львове не видела? И вот совершенно неожиданно, с первых секунд я вновь влюбилась в этот город. Теперь уже хочу на несколько дней поехать во Львов просто отдохнуть. Тем более, что этот город отлично подходит для осеннего путешествия.

Львов очень фотогеничный город / фото Марина Григоренко

Как Львов переживает пандемию

Львов – один из самых популярных среди туристов городов, причем особой популярностью он пользуется у иностранных гостей. Как поясняет экскурсовод Диана Борисенко, в 2018-2019 годах примерно 60% туристов во Львове составляли иностранцы. Среди них больше всего поляков, белорусов, турок, американцев и немцев.

Разумеется, последствия карантина город на себе прочувствовал. Весной туристические потоки практически остановились, а летом многие туристы все еще с опаской относились к путешествиям. Тем не менее, городские власти настроены оптимистично. Особенно с учетом того, что Европа пока не спешит открываться для украинских туристов, и те, кто откладывал отпуск до открытия границ, уже не выдерживают и отправляются в путешествия по Украине. А где, как не во Львове, прочувствовать дух Европы?

Львов постепенно восстанавливает туристические потоки / фото Марина Григоренко

«Уже пошло восстановление туристических потоков. Очень много киевлян приезжает, очень много людей с востока Украины. Очень интересная динамика была по иностранцам. Знаете, кто у нас на первом месте сейчас? Белорусы! А уже только на втором месте поляки», – отмечает мэр Львова Андрей Садовый.

Городские власти уже понимают, что пандемия – эта надолго. А потому готовятся развивать туризм по-новому, предлагая туристам форматы досуга с учетом новых реалий, параллельно не останавливая намеченные ранее инфраструктурные проекты. Например, во всю продолжается ремонт площадей перед Оперным театром и Центральным железнодорожным вокзалом.

Сейчас во Львове ремонтируют площадь перед Оперным театром / фото Марина Григоренко

«Мы не можем предсказать, что будет в Украине через 3-4 недели. Даже если я говорю о Львове, я понимаю, что ситуация может измениться. Однако если ситуация в стране будет более-менее стабильная, тогда можно давать драйв. Я думаю, сейчас мы будем генерировать идеи интересных перформансов, возможно, более точечных. То есть не для больших групп одновременно, а, например, на 100-200 гостей», – пояснил мэр Львова.

А еще в городе «взялись» за питьевую воду и… уборные. Казалось бы, мелочи и на такие темы не принято говорить, тем не менее, на самом деле удовлетворение базовых потребностей очень волнует туристов.

Так вот, во Львове уже можно периодически встретить уличные фонтанчики с бесплатной питьевой водой (спокойно, струя там «высокая» и никто не касается краника). Такие уже есть в парке недалеко от Музейной площади. В будущем их количество планируют увеличить, в том числе вдоль пешеходных и велосипедных маршрутов, которые сейчас активно обустраиваются по городу. Также за два года Львов хотят полностью обеспечить питьевой водой из-под крана – сейчас для этого вовсю перекладываются коммуникации.

Постепенно решается и «туалетный» вопрос. Все-таки Львов – пивной город. В парках появились биотуалеты, а коммунальные «уборные», которые долгое время были заброшены, сейчас приводятся в порядок. Кроме того, местные кафе и рестораны теперь обязаны пускать всех желающих в свои «комнаты первой необходимости».

Пять небанальных идей, чем заняться во Львове

Вся прелесть туристического Львова в том, что здесь постоянно появляется что-то новенькое. Еще бы, ведь между местными ресторанами, мастерскими, культурными пространствами и прочими туристическими объектами бешеная конкуренция. К тому же, чтобы турист возвращался в город снова и снова, его нужно удивлять.

© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко

Прогулка по старинным улочкам Львова с «привалом» в тематической ресторации

Львов идеально подходит для тех, кто любит просто бродить по городу. Вдоль всех этих уютных улочек со старинными домиками, время от времени наталкиваясь на что-то интересное и заглядывая в многочисленные тематические ресторации.

Так что приехав во Львов либо рано утром, либо поздно вечером, не тяните и отправляйтесь гулять по городу, помечая себе в заметках локации, куда вы еще захотите вернуться. Все эти старинные соборы, дома с историей, музеи, галереи... Да они ничем не уступают Европе! И на их фоне отличные фото для вашего Инстаграма гарантированы!

Львов очень креативный город / фото Марина Григоренко

И, конечно же, знакомьтесь с местными ресторациями. Пожалуй, больше ни в одном украинском городе нет такого количества заведений с «изюминкой». Уже легендарная «Криївка», мистическая ресторация «Доктор Фауст», ресторация-музей «Гасова лямпа», театр пива «Правда», «Реберня під Арсеналом» для любителей мяска, кафе «Галицька алхімія» с официантами в рясах монахов, отель и кафе «Мазох» для самых дерзких гостей, «Найдорожча ресторація Галичини», известная в народе как «Массонская ложа», где покупатель сам определяет сумму чека. В общем, на любой вкус. А ведь это далеко не полный список заведений Львова с оригинальной атмосферой, необычной подачей блюд и, конечно же, вкуснейшей кухней.

Во Львове огромное количество тематических рестораций / фото Марина Григоренко

К слову, если не очень хотите ходить ножками, но мечтаете успеть посмотреть во Львове все-все-все, то можно отправиться на автобусную экскурсию по городу с «Чудо-бусом».

Знаменитый львовский книжный рынок на Музейной / фото Марина Григоренко

Знакомство с пивными традициями Львова

А вы знали, что Львов – город с вековой пивной традицией? Еще несколько веков назад здесь, как и в Европе, активно варили пиво, этому ремеслу подолгу учились на специальных курсах и по итогу даже получали соответствующую грамоту.

Так вот если вы хотите узнать о львовских и не только пивных традициях, обязательно загляните в музейно-культурный комплекс пивной истории «Львіварня». Что интересно, этот музей – не только о пиве, но и о самом Львове сквозь века. Часть экспонатов здесь игровые и интерактивные: живая гравюра, театр теней, 3D-голограмма.

Музейно-культурный комплекс пивной истории «Львіварня» Музейно-культурный комплекс пивной истории «Львіварня» /  © фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)
© фото УНИАН (Александр Синица)

Билет стоит 90 гривень и в отдельные часы можно присоединиться к бесплатной экскурсии. Ну или возьмите аудиогид. Поверьте, узнаете много интересного.

На выходе обязательно попробуйте дегустационный набор от Львовской пивоварни, а если проголодаетесь – заскочите в ресторан «Хмільний дім Роберта Домса». К слову, из экскурсии в музее вы узнаете, какой вклад во львовское пивоварение внес этот немецкий господин, а также как его сын едва ли не уничтожил все достижения отца банально из-за любви.

Львовские пивные традиции / фото Марина Григоренко

Еще одна интересная пивная локация во Львове – театр пива «Правда». Находится он в самом сердце города – на площади Рынок в историческом здании каменица Циппера. Здесь вы сможете не только отведать вкуснейшее свежесваренное пиво и авторскую кухню (чего только стоит здешний хит сезона «Гризло» – блюдо из курицы, которое нужно есть специальными «когтями»). Но также вас ждет интереснейшая экскурсия на пивоварню, различные представления и выступление живого оркестра.

Фирменное блюдо "Гризло" в "Правде" / фото Марина Григоренко

Делаем свечи своими руками

Если хотите провести время с пользой, во Львове можно освоить какое-то новое умение на тематических мастер-классах. Скоро похолодает, и очень кстати для уютных домашних вечеров будут свечи. Во «Львівська свічкова мануфактура» на Музейной площади вы можете не только купить свечи всех возможных форм, материалов и ароматов, но и научиться делать их своими руками. А попутно еще узнаете много интересных фактов об этом процессе у профессиональных мастеров.

© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко
© фото Марина Григоренко

На первом этаже мануфактуры также находится уютный кафетерий с настоящим львовским кофе, вином для гурманов и, как сказала по секрету наш гид, самыми вкусными эклерами во Львове. Я обязательно вернусь за ними!

Идеальный дворик для фото / фото Марина Григоренко

К слову, внутренний дворик заведения-мастерской чрезвычайно фотогеничен (впрочем, как и весь Львов).

Лучшая панорама Львова с Мемориала памяти Героев Небесной Сотни

В 2019 году во Львове открылся Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, точнее его первая очередь. Честно признаюсь, изначально я думала, что здесь будут не самые приятные ощущения. Все же это место скорби в память о трагических страницах современной истории Украины. Но, на самом деле, место напротив дарит успокоение.  Один из авторов проекта Андрей Лесюк рассказывает, что в этом и была суть проекта – сделать его пространством, куда люди смогут приходить перевести дух, при этом не переживая удручающих эмоций.

Мемориал довольно лаконичный. Основной материал стелы – кортен, со временем меняющий свою фактуру. По словам Лесюка, стела является символом горящей баррикады и меняет цвет в зависимости от погоды и времени суток: в вечернее время и благодаря подсветке стела словно пылает, а в дождливый период – становится ярче. На стеле также установлено 107 выгравированных табличек с портретами Героев Небесной Сотни.

Мемориал памяти Героев Небесной Сотни во Львове / фото Марина Григоренко

Также на данный момент готовы три смотровые площадки возле мемориала, с которых открывается потрясающий вид на старинный Львов. В будущем здесь также хотят устраивать выставки и перформансы. Авторы проекта уверяют, что общественность не возражает против такого формата мемориала, ведь придя, например, на выставку или за панорамным видом, туристы попутно смогут отдать дань памяти погибшим Героям.

Панорама Львова со смотровой площадки мемориала / фото Марина Григоренко

Кроме того, в будущем планируется сооружение второй части мемориала – пешеходного моста через улицу Кривоноса в сторону Губернаторских валов. Более того, рассматривается вариант строительства отсюда фуникулера на Замковую гору.

Таинственное Лычаковское кладбище

Да-да, вы не ослышались. Лычакивское кладбище во Львове – это известный за пределами Украины историко-культурный музей-заповедник, считающийся одним из старейших существующих коммунальных кладбищ Европы. На площади в 42 гектара здесь размещены более 300 тысяч захоронений, в том числе более 2000 гробниц и склепов, на могилах установлено более 500 скульптур и рельефов. Многие из них являются настоящими шедеврами готической архитектуры. А еще здесь похороненны многие знаковые личности.

Лычаковское кладбище во Львове / фото УНИАН (Павел Паламарчук)

Сюда ежегодно приезжает большое количество туристов просто пройтись как по парку, в Европе это вообще довольно распространенная практика. А, например, из Польши даже организовываются специальные поминальные туры на могилы предков. Все же, Львов – город с богатой историей, и в свое время здесь жили поляки, немцы, австрийцы и многие другие народы.

Осенью Лычакивское кладбище выглядит особенно таинственным, а в День всех святых здесь традиционно зажигают лампадки. Выглядит очень красиво.

Центр туристической информации Львова

Если же этих идей вам окажется мало, загляните в Центр туристической информации Львова в самом центре города в здании городской Ратуши. Здесь вы сможете получить бесплатную карту, купить сувениры, уточнить интересующую вас информацию, а также приобрести карточку туриста, которая действует по принципу европейских.

Центр туристической информации Львова / фото Марина Григоренко

Во Львове предлагают карточки на 24, 48 и 72 часа по цене 200, 300 и 400 гривень соответственно. Карточка дает возможность бесплатно посетить городские музеи и воспользоваться коммунальным электротранспортом, а также получить скидку на посещение других туристических локаций и на меню в ресторанах-партнерах. Подробности ищите по ссылке.

Также всю полезную информацию вы для туристов информацию вы можете узнать на сайте Lviv Travel.

Туристический Львов очень разнообразный / фото Марина Григоренко

Как добраться до Львова

В начале карантина основной проблемой для туристического Львова стала остановка транспортного сообщения с другими регионами, а потому попасть сюда можно было только на собственном автотранспорте (к слову, многие подъездные дороги ко Львову уже успели отремонтировать).

Впрочем, сейчас все наладилось, а потому попасть в город можно на поезде, на автобусе и даже на самолете. Последний вариант особенно удобен тем, кто хочет вырваться в город на пару деньков. Ведь пока что знаменитое «на кофе в Вену» откладывается на неопределенный срок, тогда как «на кофе во Львов» – тоже отличный вариант.

Например, авиакомпания МАУ выполняет несколько рейсов в неделю из Киева во Львов, в том числе пятничный рейс с вылетом из столицы в 19:55 и прибытием на место в 21:00. По сути, можно отправиться в аэропорт после работы и уже через пару часов гулять по ночному Львову. Тем более, что львовский аэропорт имени Даниила Галицкого находится всего в 7 километрах от центра Львова.

Час на самолете - и вы уже гуляете по этим улочкам / фото Марина Григоренко

Цены на «сентябрьские» билеты МАУ по маршруту «Киев – Львов» стартуют от 998 гривень в одну сторону в эконом-классе с минимальным багажом (а кому нужен на два дня во Львове огромный чемодан?). При покупке билетов заранее, например, за месяц на середину октября, можно «уложиться» в приятную сумму 550 гривень, а это примерно столько же, сколько место в купейном вагоне поезда. Правда, есть нюанс: пятничные билеты ближе к дате стоят чуточку дороже из-за большого спроса, а вот если лететь посреди недели – будет намного выгоднее.

Также несколько раз в неделю МАУ летает во Львов из Херсона – билеты на октябрь 2020 года от 1149 гривень, ежедневно из Одессы – билеты на октябрь от 1148 гривень, ежедневно из Харькова – билеты на октябрь от 1154 гривень, несколько раз в неделю из Днепра – билеты на октябрь от 1714 гривень.

Где остановиться во Львове

Поскольку Львов – давно уже город туристический, проблем с жильем для туристов здесь точно нет. Причем здесь доступно жилье на любой вкус и бюджет – от койко-мест в общих номерах хостелов до роскошных апартаментов в пятизвездочных отелях.

Например, на середину октября во Львове доступно порядка 900 предложений по размещению от 220 гривень. Из них порядка полутысячи оценивают себя на уровне 3 звезд – это хостелы, частные апартаменты и примерно 40 отелей (в последних цены стартуют от 400 гривень за двухместный номер). Отелей на уровне 4 звезды во Львове около 20, стоимость размещения в них стартует от 900 гривень за двухместный номер в сутки.

Grand Hotel Lviv Luxury & Spa / фото Марина Григоренко

Если же хотите отдохнуть «как в последний раз», во Львове находится 5 люксовых отелей на уровне 5 звезд, стоимость двухместных номеров здесь от 1800 гривень в сутки. Самый дорогой отель Львова – Grand Hotel Lviv Luxury & Spa прямо напротив памятника Тарасу Шевченко в центре Львова. Самый дешевый двухместный номер здесь стоит 3200 гривень. Но, пожалуй, он того стоит – кровати очень удобные, хороший дизайн и неоновая подсветка в ванных комнатах. А еще там вкусные завтраки, в которые даже шампанское входит…

Вечерний Львов ждет / фото Марина Григоренко

***

Многие украинцы несправедливо пренебрегают путешествиями по своей стране. Однако даже в нынешних условиях всем нам критически необходим отдых и возможность переключиться от суровых будней. И Львов – идеально для этого подходит.

Марина Григоренко

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#путешествия по Украинепогода во Львове
Новости партнеров
загрузка...

Нравится ли Вам сайт?
Оставьте свое мнение

+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать www.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности