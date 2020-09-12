Заново влюбиться во Львов: необычные идеи для осеннего уик-энда в хорошо знакомом городе

Львов уже давно стал одним из самых популярных туристических направлений в Украине. Сложно найти украинца, который бы хоть раз в жизни не побывал в этом городе старинных улочек и ароматного кофе. Кажется, мы здесь уже все видели и городу нас уже нечем удивить. А вот и нет. Пресыщенный редактор УНИАН.Туризм поделится своим опытом, как заново открыл для себя этот невероятно фотогеничный город, таящий в себе множество увлекательных историй.

Лет так 5-12 назад я безумно любила Львов и ездила туда хотя бы раз в год. Рок-фестиваль, футбольный матч, остановка на пути в Европу или просто на уик-энд – повод для новой встречи с городом можно было найти всегда. Львов всегда напоминал мне любимую Западную Европу, а ездить за границу тогда часто не получалось. В общем, во Львове я всегда могла найти отдушину и побыть «поближе к Европе».

Потом внезапно наступило какое-то пресыщение, да и Европа «открылась». Я не была во Львове с начала 2016 года. Возможно, потому, что во время той крайней поездки что-то пошло не так. Была очень холодная зима, все три дня во Львове держалась температура -15, совершенно не располагающая к долгим прогулкам. Вдобавок многие заведения на тот момент отказывались заранее бронировать столики, и люди, желающие поесть и погреться, вынуждены были какое-то время стоять на улице на морозе. Меня это очень огорчило тогда. Справедливости ради, как мне сказали во Львовском центре туризма, сейчас все эти рестораны уже бронируют места заранее.

И вот, спустя 4,5 года, я вновь попала во Львов в рамках пресс-тура «Мандруй Україною». Признаюсь, изначально я не ожидала каких-либо особых впечатлений. Ну чего я в том Львове не видела? И вот совершенно неожиданно, с первых секунд я вновь влюбилась в этот город. Теперь уже хочу на несколько дней поехать во Львов просто отдохнуть. Тем более, что этот город отлично подходит для осеннего путешествия.

Как Львов переживает пандемию

Львов – один из самых популярных среди туристов городов, причем особой популярностью он пользуется у иностранных гостей. Как поясняет экскурсовод Диана Борисенко, в 2018-2019 годах примерно 60% туристов во Львове составляли иностранцы. Среди них больше всего поляков, белорусов, турок, американцев и немцев.

Разумеется, последствия карантина город на себе прочувствовал. Весной туристические потоки практически остановились, а летом многие туристы все еще с опаской относились к путешествиям. Тем не менее, городские власти настроены оптимистично. Особенно с учетом того, что Европа пока не спешит открываться для украинских туристов, и те, кто откладывал отпуск до открытия границ, уже не выдерживают и отправляются в путешествия по Украине. А где, как не во Львове, прочувствовать дух Европы?

«Уже пошло восстановление туристических потоков. Очень много киевлян приезжает, очень много людей с востока Украины. Очень интересная динамика была по иностранцам. Знаете, кто у нас на первом месте сейчас? Белорусы! А уже только на втором месте поляки», – отмечает мэр Львова Андрей Садовый.

Городские власти уже понимают, что пандемия – эта надолго. А потому готовятся развивать туризм по-новому, предлагая туристам форматы досуга с учетом новых реалий, параллельно не останавливая намеченные ранее инфраструктурные проекты. Например, во всю продолжается ремонт площадей перед Оперным театром и Центральным железнодорожным вокзалом.

«Мы не можем предсказать, что будет в Украине через 3-4 недели. Даже если я говорю о Львове, я понимаю, что ситуация может измениться. Однако если ситуация в стране будет более-менее стабильная, тогда можно давать драйв. Я думаю, сейчас мы будем генерировать идеи интересных перформансов, возможно, более точечных. То есть не для больших групп одновременно, а, например, на 100-200 гостей», – пояснил мэр Львова.

А еще в городе «взялись» за питьевую воду и… уборные. Казалось бы, мелочи и на такие темы не принято говорить, тем не менее, на самом деле удовлетворение базовых потребностей очень волнует туристов.

Так вот, во Львове уже можно периодически встретить уличные фонтанчики с бесплатной питьевой водой (спокойно, струя там «высокая» и никто не касается краника). Такие уже есть в парке недалеко от Музейной площади. В будущем их количество планируют увеличить, в том числе вдоль пешеходных и велосипедных маршрутов, которые сейчас активно обустраиваются по городу. Также за два года Львов хотят полностью обеспечить питьевой водой из-под крана – сейчас для этого вовсю перекладываются коммуникации.

Постепенно решается и «туалетный» вопрос. Все-таки Львов – пивной город. В парках появились биотуалеты, а коммунальные «уборные», которые долгое время были заброшены, сейчас приводятся в порядок. Кроме того, местные кафе и рестораны теперь обязаны пускать всех желающих в свои «комнаты первой необходимости».

Пять небанальных идей, чем заняться во Львове

Вся прелесть туристического Львова в том, что здесь постоянно появляется что-то новенькое. Еще бы, ведь между местными ресторанами, мастерскими, культурными пространствами и прочими туристическими объектами бешеная конкуренция. К тому же, чтобы турист возвращался в город снова и снова, его нужно удивлять.

Прогулка по старинным улочкам Львова с «привалом» в тематической ресторации

Львов идеально подходит для тех, кто любит просто бродить по городу. Вдоль всех этих уютных улочек со старинными домиками, время от времени наталкиваясь на что-то интересное и заглядывая в многочисленные тематические ресторации.

Так что приехав во Львов либо рано утром, либо поздно вечером, не тяните и отправляйтесь гулять по городу, помечая себе в заметках локации, куда вы еще захотите вернуться. Все эти старинные соборы, дома с историей, музеи, галереи... Да они ничем не уступают Европе! И на их фоне отличные фото для вашего Инстаграма гарантированы!

И, конечно же, знакомьтесь с местными ресторациями. Пожалуй, больше ни в одном украинском городе нет такого количества заведений с «изюминкой». Уже легендарная «Криївка», мистическая ресторация «Доктор Фауст», ресторация-музей «Гасова лямпа», театр пива «Правда», «Реберня під Арсеналом» для любителей мяска, кафе «Галицька алхімія» с официантами в рясах монахов, отель и кафе «Мазох» для самых дерзких гостей, «Найдорожча ресторація Галичини», известная в народе как «Массонская ложа», где покупатель сам определяет сумму чека. В общем, на любой вкус. А ведь это далеко не полный список заведений Львова с оригинальной атмосферой, необычной подачей блюд и, конечно же, вкуснейшей кухней.

К слову, если не очень хотите ходить ножками, но мечтаете успеть посмотреть во Львове все-все-все, то можно отправиться на автобусную экскурсию по городу с «Чудо-бусом».

Знакомство с пивными традициями Львова

А вы знали, что Львов – город с вековой пивной традицией? Еще несколько веков назад здесь, как и в Европе, активно варили пиво, этому ремеслу подолгу учились на специальных курсах и по итогу даже получали соответствующую грамоту.

Так вот если вы хотите узнать о львовских и не только пивных традициях, обязательно загляните в музейно-культурный комплекс пивной истории «Львіварня». Что интересно, этот музей – не только о пиве, но и о самом Львове сквозь века. Часть экспонатов здесь игровые и интерактивные: живая гравюра, театр теней, 3D-голограмма.

Билет стоит 90 гривень и в отдельные часы можно присоединиться к бесплатной экскурсии. Ну или возьмите аудиогид. Поверьте, узнаете много интересного.

На выходе обязательно попробуйте дегустационный набор от Львовской пивоварни, а если проголодаетесь – заскочите в ресторан «Хмільний дім Роберта Домса». К слову, из экскурсии в музее вы узнаете, какой вклад во львовское пивоварение внес этот немецкий господин, а также как его сын едва ли не уничтожил все достижения отца банально из-за любви.

Еще одна интересная пивная локация во Львове – театр пива «Правда». Находится он в самом сердце города – на площади Рынок в историческом здании каменица Циппера. Здесь вы сможете не только отведать вкуснейшее свежесваренное пиво и авторскую кухню (чего только стоит здешний хит сезона «Гризло» – блюдо из курицы, которое нужно есть специальными «когтями»). Но также вас ждет интереснейшая экскурсия на пивоварню, различные представления и выступление живого оркестра.

Делаем свечи своими руками

Если хотите провести время с пользой, во Львове можно освоить какое-то новое умение на тематических мастер-классах. Скоро похолодает, и очень кстати для уютных домашних вечеров будут свечи. Во «Львівська свічкова мануфактура» на Музейной площади вы можете не только купить свечи всех возможных форм, материалов и ароматов, но и научиться делать их своими руками. А попутно еще узнаете много интересных фактов об этом процессе у профессиональных мастеров.

На первом этаже мануфактуры также находится уютный кафетерий с настоящим львовским кофе, вином для гурманов и, как сказала по секрету наш гид, самыми вкусными эклерами во Львове. Я обязательно вернусь за ними!

К слову, внутренний дворик заведения-мастерской чрезвычайно фотогеничен (впрочем, как и весь Львов).

Лучшая панорама Львова с Мемориала памяти Героев Небесной Сотни

В 2019 году во Львове открылся Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, точнее его первая очередь. Честно признаюсь, изначально я думала, что здесь будут не самые приятные ощущения. Все же это место скорби в память о трагических страницах современной истории Украины. Но, на самом деле, место напротив дарит успокоение. Один из авторов проекта Андрей Лесюк рассказывает, что в этом и была суть проекта – сделать его пространством, куда люди смогут приходить перевести дух, при этом не переживая удручающих эмоций.

Мемориал довольно лаконичный. Основной материал стелы – кортен, со временем меняющий свою фактуру. По словам Лесюка, стела является символом горящей баррикады и меняет цвет в зависимости от погоды и времени суток: в вечернее время и благодаря подсветке стела словно пылает, а в дождливый период – становится ярче. На стеле также установлено 107 выгравированных табличек с портретами Героев Небесной Сотни.

Также на данный момент готовы три смотровые площадки возле мемориала, с которых открывается потрясающий вид на старинный Львов. В будущем здесь также хотят устраивать выставки и перформансы. Авторы проекта уверяют, что общественность не возражает против такого формата мемориала, ведь придя, например, на выставку или за панорамным видом, туристы попутно смогут отдать дань памяти погибшим Героям.

Кроме того, в будущем планируется сооружение второй части мемориала – пешеходного моста через улицу Кривоноса в сторону Губернаторских валов. Более того, рассматривается вариант строительства отсюда фуникулера на Замковую гору.

Таинственное Лычаковское кладбище

Да-да, вы не ослышались. Лычакивское кладбище во Львове – это известный за пределами Украины историко-культурный музей-заповедник, считающийся одним из старейших существующих коммунальных кладбищ Европы. На площади в 42 гектара здесь размещены более 300 тысяч захоронений, в том числе более 2000 гробниц и склепов, на могилах установлено более 500 скульптур и рельефов. Многие из них являются настоящими шедеврами готической архитектуры. А еще здесь похороненны многие знаковые личности.

Сюда ежегодно приезжает большое количество туристов просто пройтись как по парку, в Европе это вообще довольно распространенная практика. А, например, из Польши даже организовываются специальные поминальные туры на могилы предков. Все же, Львов – город с богатой историей, и в свое время здесь жили поляки, немцы, австрийцы и многие другие народы.

Осенью Лычакивское кладбище выглядит особенно таинственным, а в День всех святых здесь традиционно зажигают лампадки. Выглядит очень красиво.

Центр туристической информации Львова

Если же этих идей вам окажется мало, загляните в Центр туристической информации Львова в самом центре города в здании городской Ратуши. Здесь вы сможете получить бесплатную карту, купить сувениры, уточнить интересующую вас информацию, а также приобрести карточку туриста, которая действует по принципу европейских.

Во Львове предлагают карточки на 24, 48 и 72 часа по цене 200, 300 и 400 гривень соответственно. Карточка дает возможность бесплатно посетить городские музеи и воспользоваться коммунальным электротранспортом, а также получить скидку на посещение других туристических локаций и на меню в ресторанах-партнерах. Подробности ищите по ссылке.

Также всю полезную информацию вы для туристов информацию вы можете узнать на сайте Lviv Travel.

Как добраться до Львова

В начале карантина основной проблемой для туристического Львова стала остановка транспортного сообщения с другими регионами, а потому попасть сюда можно было только на собственном автотранспорте (к слову, многие подъездные дороги ко Львову уже успели отремонтировать).

Впрочем, сейчас все наладилось, а потому попасть в город можно на поезде, на автобусе и даже на самолете. Последний вариант особенно удобен тем, кто хочет вырваться в город на пару деньков. Ведь пока что знаменитое «на кофе в Вену» откладывается на неопределенный срок, тогда как «на кофе во Львов» – тоже отличный вариант.

Например, авиакомпания МАУ выполняет несколько рейсов в неделю из Киева во Львов, в том числе пятничный рейс с вылетом из столицы в 19:55 и прибытием на место в 21:00. По сути, можно отправиться в аэропорт после работы и уже через пару часов гулять по ночному Львову. Тем более, что львовский аэропорт имени Даниила Галицкого находится всего в 7 километрах от центра Львова.

Цены на «сентябрьские» билеты МАУ по маршруту «Киев – Львов» стартуют от 998 гривень в одну сторону в эконом-классе с минимальным багажом (а кому нужен на два дня во Львове огромный чемодан?). При покупке билетов заранее, например, за месяц на середину октября, можно «уложиться» в приятную сумму 550 гривень, а это примерно столько же, сколько место в купейном вагоне поезда. Правда, есть нюанс: пятничные билеты ближе к дате стоят чуточку дороже из-за большого спроса, а вот если лететь посреди недели – будет намного выгоднее.

Также несколько раз в неделю МАУ летает во Львов из Херсона – билеты на октябрь 2020 года от 1149 гривень, ежедневно из Одессы – билеты на октябрь от 1148 гривень, ежедневно из Харькова – билеты на октябрь от 1154 гривень, несколько раз в неделю из Днепра – билеты на октябрь от 1714 гривень.

Где остановиться во Львове

Поскольку Львов – давно уже город туристический, проблем с жильем для туристов здесь точно нет. Причем здесь доступно жилье на любой вкус и бюджет – от койко-мест в общих номерах хостелов до роскошных апартаментов в пятизвездочных отелях.

Например, на середину октября во Львове доступно порядка 900 предложений по размещению от 220 гривень. Из них порядка полутысячи оценивают себя на уровне 3 звезд – это хостелы, частные апартаменты и примерно 40 отелей (в последних цены стартуют от 400 гривень за двухместный номер). Отелей на уровне 4 звезды во Львове около 20, стоимость размещения в них стартует от 900 гривень за двухместный номер в сутки.

Если же хотите отдохнуть «как в последний раз», во Львове находится 5 люксовых отелей на уровне 5 звезд, стоимость двухместных номеров здесь от 1800 гривень в сутки. Самый дорогой отель Львова – Grand Hotel Lviv Luxury & Spa прямо напротив памятника Тарасу Шевченко в центре Львова. Самый дешевый двухместный номер здесь стоит 3200 гривень. Но, пожалуй, он того стоит – кровати очень удобные, хороший дизайн и неоновая подсветка в ванных комнатах. А еще там вкусные завтраки, в которые даже шампанское входит…

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Многие украинцы несправедливо пренебрегают путешествиями по своей стране. Однако даже в нынешних условиях всем нам критически необходим отдых и возможность переключиться от суровых будней. И Львов – идеально для этого подходит.

Марина Григоренко

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