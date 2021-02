One night in Dubai. Скромное обаяние жизни шейхов

Корреспондент УНИАН проинспектировал сверхпопулярный курорт, волею коронавируса оказавшийся в «красной зоне», и убедился – заболеть ковидом там сложнее, чем в Киеве, море теплое, самоизоляция по возвращению, как оказывается, не нужна (!), а очередей стало меньше и пляжи – посвободнее.

Дубай – это легендарное туристическое направление, о котором, среди не посещавших Эмираты туристов ходит немало мифов. В частности, бытует мнение о том, что Дубай (да и вообще Объединенные Арабские Эмираты) – это далеко, супердорого, сложно, строго безалкогольно и песчано-пустынно. Разумеется, эти мифы не имеют ничего общего с реальностью: если не пытаться арендовать «Ламборгини» для фотосессии на 10 минут за 100 долларов на фоне небоскребов (да, там популярна подобная услуга для любителей понтов), не вызывать в приложении Uber вертолет (да, на территории Дубая у пользователей сервиса появляется и такая опция), не прыгать с 4 километров с парашютом над искусственным островом Пальма за $550 и не покупать абонемент на горнолыжный курорт посреди пустыни (да, там есть такой, в торговом центре Mall of the Emirates), то уложиться с отпуском в Дубае можно и в рамках вполне разумного бюджета.

Более того, там можно – вопреки мнению о том, что алкоголь в мусульманских странах – это очень дорого – бесплатно выпить (и это мы о клубах и барах, а не отелях системы all inclusive), кататься на огромном джипе, высунувшись в открытый люк в крыше и слушая любимую Jerry Heil на полную громкость (да, мы так тоже делали) за несколько долларов в час и обниматься с настоящими ленивцами в компании живых змей и тропических птиц.

Дубай – это не о цене и расходах (нет, ну, разве что, вы сами захотите). Дубай – это о возможности наслаждаться невероятными преимуществами отдыха поистине королевского уровня за вполне разумные деньги, недорого или совсем бесплатно – если просто общаться с местными людьми и не протягивать бездумно кредитку к первому попавшемуся банковскому терминалу, это о невероятной архитектуре, потрясающе вкусной еде, необыкновенном уровне сервиса, фантастических ночных видах и столь же сумасшедшей ночной жизни – в сочетании с абсолютной безопасностью и очень приятной (для зимы) погодой.

Отдых без «короны»

В условиях глобальной пандемии Дубай предпринял недюжинные усилия, чтобы сохранить поток туристов, насколько это возможно, и чтобы обезопасить их и собственных граждан от ковида. Чтобы вылететь в Дубай, необходимо продемонстрировать в украинском, а, затем, по прилету – в дубайском аэропорту справку с негативным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не более 72 часа тому назад (справка нужна на английском языке). Наличие справки является обязательным условием для пересечения границы, однако, получив штамп в паспорте, туристы перенаправляются для проведения забора биоматериала для проведения ПЦР-теста уже в самом Дубае, прямо в аэропорту перед зоной получения багажа – за государственный счет, для путешественника это бесплатно, только неприятно (сдававшие хоть раз материалы для этого исследования понимают, о чем речь).

Всем сдавшим биоматериал на паспорт клеится голубая наклейка – достаточное основание для того, чтобы свободно добраться в свой отель. По идее, до получения уведомления о том, что путешественник здоров, нужно безвылазно находиться в гостинице. На практике этого никто не проверяет, впрочем, скорость, с которой результат становится известен, впечатляет и не доставляет неудобств отдыхающему: автор этих строк прошел исследование в аэропорту в 7 часов вечера по прилету, а оповещение об отрицательном результате анализов получил в виде смс-сообщения от дубайского минздрава уже в 08:02 следующего дня, едва проснувшись!

На территории Дубая маски в настоящее время носить нужно всем, кроме детей, и – всегда. Исключения – если вы едите или пьете за столом в ресторане/баре, пьете воду на улице, курите в отведенных для этого местах (или на открытом воздухе), или отдыхаете на пляже.

За соблюдением этих мер предосторожности следят очень строго, нарушение грозит штрафом в размере около тысячи долларов США, кроме того, внушительный штраф грозит локации, где зафиксирован нарушитель: например, на территории гостиницы – вы можете лежать на пляже на шезлонге без маски, но, стоит вам подняться с лежака и пройти 10 метров до пляжного бара – как 4-5 сотрудников подбегут к вам с масками и просьбами немедленно их надеть.

Любопытно также и то, что в такси могут находится не более двух пассажиров одновременно, но это правило не распространяется на частные автомобили – поэтому, в условный Убер набиться можно хоть впятером.

Еще несколько странных, но логичных новаций пляжного сезона-21 в Дубае – это отсутствие музыки в заведениях и на пляже (чтобы посетители, во-первых, не придвигались во время разговора друг к другу поближе, перекрикивая музыку, а, во-вторых, быстрее начинали скучать и меньше сидели за столом и или на берегу) и ограничение по времени работы заведений – все, что работало ранее до 2-3 ночи или вовсе круглосуточно, теперь должно закрываться не позже часу ночи.

Впрочем, все эти издержки никак не помешают потрясающе теплому зимнему отдыху для изголодавшегося по солнышку и теплу украинского туриста. Разве что маска порой натирает уши.

Почувствуй себя на Мадагаскаре

Помимо традиционных ночных развлечений, которыми славится эмират – клубов, баров и многочисленных ресторанов (о которых мы расскажем чуть позже), а также разнообразного и прагматичного шоппинга (о чем также упомянем дальше) – шейхи озаботились и культурной программой, которая из года в год в регионе становится все богаче и разнообразней.

Безусловных хитом для отдыхающих с детьми является Green Planet – своего рода зоопарк, или, точнее, мини-сафари-парк: огромный закрытый куб, в котором воспроизведен тропический климат, и где можно наблюдать экзотических животных со всех концов света: лемуров, ленивцев, пестрых попугаев, туканов, кенгуру, угрожающего вида змей и варанов, разнообразных пауков-птицеедов, скорпионов, черепах и рыб. Некоторых обитателей этого дивного пространства с водопадом и круглогодичной тропической духотой можно даже потрогать, а иные – сами не прочь прикоснуться к посетителям.

Животные ведут себя очень непринужденно, совсем не боятся людей, а также – взаимодействуют друг с другом, как в дикой природе.

Париж в пустыне

Если вы изголодались по путешествиям в Европу или дальние края вроде Японии и США, небольшой отдушиной сможет стать посещение Global Village Dubai – возведенного в пустыне городка развлечений, который состоит из десятков кварталов-павильонов, воспроизводящих в миниатюре различные знаменитые мировые локации, предлагающие познакомиться с более чем 90 мировыми культурами. Здесь есть и маленькая Эйфелева башня в миниатюрном Париже, и вигвамы североамериканских индейцев, и небольшой Пакистан, и крошечный Токио – во всех этих зонах можно купить типичные товары и продукты, характерные для конкретного региона, изделия народных промыслов, а также сувениры и даже предметы национальной одежды.

Более 130 ресторанов, закусочных и киосков дают возможность попробовать блюда национальных кухонь самых экзотичных народностей Земли, а построено все это великолепие в виде огромного квадрата, по центру которого размещен гигантский парк аттракционов, некоторые из которых – довольно экстремальны.

Помимо этого великолепия, в Global Village интерес представляют и базирующиеся там музеи, особенно – кунсткамера (музей Believe it or Not). Здесь можно сфотографироваться с восковой фигурой самого высокого в мире человека, прикоснуться к окаменевшему помету динозавра, увидеть сросшиеся головы телят-сиамских близнецов, просунуть голову в челюсти гигантской доисторической акулы-мегалодона и удивиться еще сотне необычайных диковинок.

Дубай для взрослых

Впрочем, и зоопарки, и аттракционы с национальными кухнями – это больше про семейный, или, по крайней мере, дневной отдых. Но еще более привлекательным Дубай является ночью – когда сотни изящных небоскребов окрашиваются в миллионы электрических огней, и многочисленные заливы и каналы эмирата превращаются в «концертные площадки» для танцующих и поющих фонтанов с лазерным шоу, когда ночные клубы и бары наполняются посетителями, а публика заполняет столики уличных кафе.

Именно вечер – самое время посетить знаменитый торговый центр Dubai Mall, возле которого располагается красивейший танцующий и поющий фонтан и самое высокое здание в мире – 163-этажная 828-метровая Бурдж Халифа. Во время песен и плясок фонтана на небоскребе проецируются различные изображения и надписи, зрителей ослепляет невероятное лазерное шоу, да и вообще все это выглядит крайне эффектно. Водные шоу радуют глаз после захода солнца с интервалом в полчаса – посему, приезжать раньше 6 вечера на локацию нет особого смысла (если только вас не интересует шоппинг, но об этом – ниже).

На саму Бурдж Халифу подниматься во время светового дня, кстати, тоже резону мало – хоть с ее смотровых площадок и открывается потрясающая панорама на десятки километров, из-за песчаной дымки, покрывающей весь Дубай днем, фотографии получаются, мягко говоря, так себе.

Другое дело – ночью! Десятки километров сияющих всеми цветами радуги небоскребов, отражающихся в водах Персидского залива – это завораживающая картина, которой хочется любоваться бесконечно! Виду с высоты 555 метров (верхняя смотровая площадка) позавидуют даже птицы!

Кстати, еще одним преимуществом путешествий в Дубай в карантинные времена является радикальное сокращение очередей – буквально, везде. Если еще год назад, придя на кассу для покупки билета на смотровые площадки Бурдж Халифы, можно было лишь надеяться на шанс получить билетик с право зайти в лифт через несколько часов (поэтому лучше было бронировать билет за сутки-другие на сайте небоскрёба или покупать его с наценкой у консьержа или туроператора в отеле), то сейчас с этим проблем нет: пришел, купил билет безо всяких очередей, и – наверх, к звездам!

После такого необычного опыта наверняка захочется посмаковать свои эмоции – и тут пригодятся многочисленные бары и ночные клубы центральной части Дубая. Хоть музыки в них, как мы уже говорили выше, нынче не услышишь – но обслуживание, как и раньше, на высоте, как, впрочем, и виды – в буквальном смысле. Большинство питейных и танцевальных заведений в Дубае, из-за особенностей местного антиалкогольного законодательства, размещены на верхних уровнях отелей и торговых центров, нередко это выше 20-го этажа. Таким образом, расслабляться придется с завораживающим видом.

Тут нужно сделать небольшое важное отступление для тех, кто любит во время отдыха пропустить рюмочку или бокальчик. Объединенные Арабские Эмираты – страна мусульманская, и алкоголь почти на всей ее территории запрещен… для своих граждан и мусульман. Для представителей других конфессий алкоголь, в зависимости от конкретного эмирата, более или менее доступен. Проще всего разжиться спиртным в эмирате Аджман – там его без проблем можно купить в супермаркете и почти в каждом баре/ресторане, в Аджман съезжаются, чтобы выпить пивка, даже арабы из других эмиратов. В Дубае обстановка чуть более строгая – алкоголь продается только в особых отделах некоторых супермаркетов, в некоторых (не во всех!) барах и ресторанах, а также – в гостиницах (потому ночные клубы и лучше пабы строятся именно на территории отелей). Полная катастрофа со спиртным – в эмирате Шарджа (он находится как раз между продвинутым Дубаем и разнузданным Аджманом), там выпивка запрещена для всех и полностью, потому вечером из Шарджи наблюдается миграция туристов в соседние, более дружественные регионы.

Главное, что стоит знать при посещении питейных заведений в Дубае – существует множество способов выпить там совершенно бесплатно. Во-первых, почти в каждом уважающем себя ночном клубе для всех посетительниц предполагается бесплатный велкам-дринк (в отдельных клубах для девушек предлагается и вовсе бесплатный безлимит базовых коктейлей, об этом учреждения ночного разгула сообщают на своих сайтах, не ленитесь изучить местность в Интернете перед выходом в город). Во-вторых, для джентльменов, сопровождающих компании спутниц-европеек, многие заведения также предлагают бокальчик «from the house». Автор этих строк в свое время пользовался такой возможностью, посещая увеселительные места в компании троих коллег-журналисток из Украины. Разумеется, не все украинские мужчины прилетают в Дубай в компании более чем одной взрослой женщины, однако, тут стоит проявить лишь немного смекалки – например, в вашем отеле наверняка будут отдыхать одинокие туристки, которые тоже не прочь потусить в прекрасном ночном мегаполисе – обсудить эти нюансы можно на пляже, да и Дубай в принципе веселее и дешевле изучать в большой компании.

Ночной Дубай прекрасен не только видами сверху, но и снизу. По нему стоит покататься, любуясь потрясающей архитектурой, в ночи обязательно стоит заехать в фешенебельный тусовочный район JBR (Jumeirah Beach Residence), чтобы побродить с толпой туристов и местных жителей по роскошным пляжам и променадам, полюбоваться яхтами на Дубайской Марине и недостроенным самым большим в мире колесом обозрения – Dubai Eye.

Несмотря на приличные расстояния, которые вам предстоит исколесить для того, чтобы все это увидеть ночью, такие покатушки вполне можно произвести за весьма скромные деньги. Главное – не вызывать такси. Пообщайтесь с консьержем в отеле – и он найдет вам услужливого водителя из Пакистана на большом американском джипе, куда без труда помещаются 4-5 туристов, он будет катать вас по всем Эмиратам за 25-30 долларов в час! Если поделить эту сумму на компанию, даже затяжная ночная прогулка станет вам в смешные по курортным меркам деньги. Водитель будет ждать вас в местах, где вы захотите прогуляться, сколько нужно, выполнит функцию гида – посоветует, где наливают, где красивый кадр и так далее – в общем, будет незаменимым попутчиком. Если вы хотя бы базово владеете английским, и будете дружелюбны с драйвером, то он позволит вам подключить свой телефон к стереосистеме машины, открыть окна/люки и наслаждаться вечером под любимую (например, украинскую) музыку в совершенно «мажорном» стиле! И эти «бонусы» не будут стоить дополнительных денег.

Между прошлым и будущим

На утро, после плотного знакомства с современной ночной жизнью Дубая, может возникнуть желание узнать немного и о прошлом роскошного и щедрого эмирата – специально для такого случая дубайский шейх построил самую большую в мире фоторамку, в которую запихнули целый музей.

Dubai Frame – объект, действительно напоминающий огромную рамку для фото или картины – 150-метровой высоты сооружение, в нижней «перекладине» которого находится музей, повествующий о прошлом эмирата Дубай, при чем, это происходит не в скучном формате обычной экскурсии с рассматриванием старых фотографий, а в виде 3D-спектакля, где вы становитесь частью сюжета. В экскурсии задействованы свето-звуковые проекции и даже запахи! В боковых «перекладинах» рамки находят лифты, подымающие зрителя на смотровую площадку, откуда можно полюбоваться – с одной стороны, «прошлым» - старым районом Дубая и гигантским портом, а, с другой – небоскребами нового Дубая, «будущим».

Шоппинг а-ля шейх

Помимо прочего, Дубай знаменит на весь мир своим, поистине королевским, шоппингом. Огромные торговые центры, среди которых самые знаменитые – уже упомянутый Dubai Mall у подножия Бурдж-Халифы и Mall of the Emirates – предлагают не только широчайший ассортимент со всего мира, свежайшие коллекции всех модельных домов и кутюрье, но и славятся низкой, по сравнению с ЕС и США, ценой. Весьма забавно покупать в Дубае бытовую технику – например, популярный смартфон iPhone здесь имеет ту же цену, что и на американском сайте производителя Apple – однако, в США при покупке вам еще доначислят в чек к стоимости от 8 до 14 (и более) процентов налогов, в зависимости от штата и города, и вернуть налоги при выезде из США – тот еще квест. А в Эмиратах налог на продажу – всего 5%, и его совсем несложно вернуть, выезжая из страны.

Если вы таки планируете шоппинг в Дубае, обратите внимание: в связи с карантинными ограничениями, для посещения популярных бутиков и магазинов (того же Apple Store) требуется приглашение – его можно получить, зайдя на сайт конкретного магазина. В электронном приглашении указано конкретное время, в которое вам разрешат зайти внутрь магазина, как правило, это следующий день или, в некоторых случаях, через день после того, как вы зашли на сайт.

Однако, даже если вы не собираетесь шопиться в Дубае, в вышеупомянутые два легендарных кита торговли стоит зайти – просто, чтоб прогуляться, ибо их строили шейхи, а не какие-нибудь цари, и интерьеры этих торгово-развлекательных монстров поистине невероятны!

Так, в Dubai Mall расположен исполинский аквариум, куда даже можно погрузится с аквалангом, чтоб покормить многочисленных огромных акул, скатов и коралловых рыбок.

А в Mall of the Emirates расположен уникальный, единственный в мире горнолыжный курорт посреди пустыни! Лыжная трасса с подъемниками и снегом радует морозом упакованных в лыжные костюмы посетителей, за которыми из-за стекла наблюдают туристы в футболках, спасающиеся от жары поеданием мороженного. Это точно стоит увидеть!

Кстати, добраться до моллов из гостиницы так же можно бесплатно: мимо большинства отелей в течение дня проезжают бесплатные маршрутки-шаттлы, забирающие постояльцев на шоппинг, и возвращающие их обратно в гостиницу. Расписание для конкретного отеля можно уточнить на ресепшн гостиницы, если вам не повезло и именно в ваше место дислокации шаттлы торговых центров не доезжают, - наверняка останавливаются у соседнего отеля.

В который раз повторимся: в Эмиратах переплачивают только мажоры и лентяи.

Зима, солнце, море, пляж

Впрочем, не обязательно колесить по всему Дубаю, изучая местные достопримечательности (в данной статье мы упомянули лишь некоторые из тех, что безусловно заслуживают внимания), по крайней мере, этому точно не стоит посвящать весь отпуск. В конце концов, Эмираты пользуются популярностью у северных народов зимой как раз потому, что с декабря по апрель там стоит идеальная погода – воздух +23 - +27, вода в Персидском заливе в районе 20 градусов Цельсия, умеренное солнце, позволяющее, тем не менее, всего за пару дней словить отличный загар, свежие фрукты и морепродукты – в зависимости от гостиницы, не покидать ее пределы можно целую неделю без ущерба для качества отдыха и количества впечатлений!

Нам в этом смысле очень повезло – украинских медийщиков приютил роскошнейший Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 5*, суперотель, работающий по все еще редкой для Эмиратов системе all-inclusive, с километровым собственным пляжем, расположенный на знаменитом искусственном острове Пальма, где построены частные домики разнообразных миллиардеров, шейхов и Анджелины Джоли.

Невероятная роскошь характерна для всей сети Rixos, но здесь бренд превзошел сам себя – шикарная курортная гостиница построена на самом конце «пальмовой ветви», перед материковой частью Дубая, что дает возможность любоваться разными частями побережья эмирата из разных номеров и пляжей отеля: утром купаться можно с видом на центр, а после обеда, например – плавать, рассматривая небоскребы JBR. Просторные номера (тут есть целые апартаменты на 370, 400 и даже 580 квадратных метров!) с балконами обращены, таким образом, к дубайскому берегу, который от острова Пальма отделяют воды Персидского залива: в общем, ты видишь и небоскребы, и море, и верхушки пальм.

В принципе, из такой гостиницы можно никуда не выходить: многочисленные бары, спортивные площадки и фитнес-центр, шезлонги на морском берегу и у нескольких бассейнов, тенистые аллеи сада для неспешных прогулок, роскошный СПА-центр и салон красоты, студия йоги и выезд на дайвинг прямо из гостиницы в открытое море – этого достаточно, чтобы отпуск промелькнул с ошеломительной скоростью. Детям тоже будет, чем заняться – в детском клубе Rixy или клубе для подростков.

Особенно нас впечатлили местные, гостиничные рестораны. Их 5 (не считая баров, кондитерских и лаунжей), и удивляют не только заведения а-ля карт, но и местные шведские столы – где, помимо прочего, можно выбирать сырые стейки, кебабы, шашлык и рыбу, которые при вас затем пожарят.

Еда разных кухонь мира готовиться просто безупречно, а подача блюд за ужином – настоящее шоу, способное развеселить даже самого утомленного пляжем гурмана.

Большинство ресторанов а-ля карт при отелях, работающих по системе «все включено», как правило, во «включено» не попадают – и, в отличие от ресторанов со «шведскими столами», платны. Однако в Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 5* обслуживание даже в таких заведениях входит в стоимость проживания – лишь около 20% доступных к заказу блюд в меню подаются за дополнительную плату.

Это – очень удобно, почти весь отпуск можно ужинать в разных местах, интерьерах и стилях.

После ужина, если желание покататься по ночному Дубаю еще не появилось (или если оно уже было удовлетворено) – самое время перебраться в один из лаунжей и поваляться в уютной беседке на искусственном пруду, потягивая дижестив с кальяном или сигарой. Почему бы и нет? В конце концов, шейхи тоже имеют право на маленькие слабости, тем более, что посиделки под звездами в объятиях вечерней свежести с аккомпанементом шуршащих пальмовых листьев – это невероятно романтично!

В доковидные времена, кстати, романтики здесь добавляла живая музыка – но нынче, как и во всем Дубае, музицирование оказалось под запретом. Впрочем, это не доставляет критических неудобств туристам, равно как и прочие меры предосторожности, внедренные Rixos. Помимо обязательного ношения масок за пределами номера (персонал также круглосуточно работает только в масках), в глаза бросаются лишь отдельные «запрещенные» умывальники в общественных уборных – для того, чтоб отдыхающим было проще сохранять социальную дистанцию – а также запакованные в бумагу и целлофан приборы в ресторанах, пульты от телевизоров в номерах да повсеместные наклейки- «продезинфицировано».

Как добраться

Из Украины в Эмираты летают несколько авиакомпаний (учитывая скромные размеры этой страны, принципиальной разницы, в какой из аэропортов прилетать, нет), в нашем случае непосредственно из Борисполя в Дубай нас доставил SkyUp – бюджетная авиакомпания с хорошим обслуживанием и удобным расписанием полетов (из Киева вылет после обеда – с прилетом в Дубай к ужину), и вечерним обратным рейсом (дает возможность провести почти весь последний день на пляже – до самого вылета.

Тут стоит обратить внимание путешественников на то, что полет на Аравийский полуостров занимает более 5 часов – поэтому, перекусить в самолете будет не лишним (ради большего выбора блюд и первоочередного обслуживания во время полета стоит озаботится заказом до посадки на борт на сайте авиалиний – у всех лоукостеров и бюджетников в стоимость перелета питание не включено).

…Когда мы вылетали из солнечного Дубая в Киев, то с некоторой тревогой смотрели прогноз погоды и читали новости о трескучих морозах, засыпанных снегом дорогах и взлетно-посадочных полосах аэропортов. Однако, наш рейс прошел и завершился идеально – возможно, потому, что с нами летел самый главный Пассажир.

PS. На момент нашего путешествия (ситуация быстро меняется) Эмираты находились в «красной» карантинной зоне, что предполагает двухнедельную самоизоляцию с использованием приложения «Дій Вдома» для прибывающих из этой страны людей, которая может быть досрочно прекращена путешественником при получении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (материалы для проведения которого можно сдать сразу же по пересечении границы в аэропорту). Однако, по прибытии в «Борисполь» мы с удивлением обнаружили, что это правило имеет весьма приятные исключения: как объяснил нам пограничник, активация «Дії» для пересечения государственного кордона обязательна лишь для тех украинцев, что возвращаются из «красной зоны» и находились за границей свыше 14 дней. Эти правила, очевидно, так же могут меняться, однако, настраиваться на то, что ваш короткий отпуск в Эмиратах обязательно завершиться медицинскими исследованиями или двухнедельным карантином в квартире, не обязательно.

Михаил Ганницкий, фото автора

УНИАН благодарит за помощь в организации поездки отель Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites 5*, туроператора JoinUP! и авиакомпанию SkyUp

