Дмитрий Комаров: Рахов – центр Европы, водопад Шипит, Драгобрат, Денеши недалеко от Киева… В Украине множество мест, которые можно сделать сверхприбыльными

29 января на экраны выходит новый сезон популярной программы «Мир наизнанку», в которой украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров уже более десяти лет знакомит зрителя с «другой стороной» различных экзотических стран. На этот раз команда проекта отправится в страну контрастов – Китай, в котором мирно уживаются самые современные технологии и традиционная медицина, жесткая дисциплина и удивительное гостеприимство, а температура воздуха в разных регионах может отличаться на десятки градусов.

«Мир наизнанку» успел вернуться из Китая до того, как страну накрыл страшный коронавирус. На этой волне 11 сезон шоу, который выйдет на телеканале 1+1 уже через неделю, имеет все шансы стать своеобразным «окном в Китай» для украинцев: насладиться путешествием можно будет из дома, находясь в тепле и безопасности. УНИАН пообщался з Дмитрием Комаровым о том, что его больше всего поразило в Китае и чему украинцам стоит поучиться у китайцев в плане туризма.

Начнем с самого очевидного вопроса о новом сезоне «Мира наизнанку». Почему именно Китай? Как вообще происходит выбор страны для будущего сезона?

Я каждый раз пытаюсь кардинально поменять новый сезон, чтобы он отличался от предыдущего, чтобы каждый раз зритель попадал в новый мир. Давайте проследим хронологию. Камбоджа – это был эксперимент, он удался. Потом я поехал в любимую страну Индию, которую я идеально знал до этого. Дальше мы поехали в Африку – в Кению, Танзанию, Эфиопию. В Эфиопии я не был – это была мечта. Я стараюсь реализовывать свою мечту – когда мне интересно, интересно и зрителю. А в Кении и Танзании я уже бывал до телевидения, поэтому шел по своим стопам, это проще было на начальном этапе. Потом, после Африки, мы решили вернуться в Азию, потому что она невероятно колоритная, и мы выбрали Вьетнам. Дальше совершенно случайно, когда мы не знали, какую страну выбрать, я поехал в летний отпуск на Бали по акционному билету. И когда я туда приехал: картинки одно, а приезжаешь – совершенно другое. Я понял, что мне скучно – просто какие-то отели, набережная, туристы приходят выпить пиво… Это не мое. И я стал срочно менять планы – хорошо, что у меня привычка отель бронировать на один день. Я увидел, что Папуа рядом, и выбрал туда лоукостами маршрут. Когда я прилетел в Папуа, попал в дикий мир бывших людоедов и побыл там несколько дней, то сказал: я придумал новый сезон!

То есть вы всегда сами определяете, какой стране будет посвящен новый сезон?

Да, совершенно верно. Я всегда страны выбираю сам. У меня нет такого, что руководство сказало: ты едешь туда-то. Меня спрашивают: Дима, куда бы ты хотел поехать, предложи свои варианты… Я вернулся в Киев после майских праздников из отпуска, который должен был провести в отеле на Бали, а провел в палатке в лесу в Папуа, и сказал на телеканале, что новый сезон мы проведем в Индонезии и в Папуа. В итоге, мы совершенно не пожалели. Четыре месяца там пробыли.

Потом нужно было кардинально менять географию. И я решил, что пришло время Латинской Америки. Начал с Мексики, уже там, на месте, разбираясь понял, что Боливия невероятная и незаезженная туристами страна. И Куба. Это тоже была моя мечта – застать ее еще при режиме Фиделя Кастро, хотя уже тогда его брат правил. После этого опять очень хотелось кардинально поменять картинку для зрителя и эмоции для себя. И я решил: Япония! Потому что это совершенно другой мир и все мечтают его увидеть. Это страна будущего. Мы показали Японию, и она меня действительно поразила. После нее еще одна моя мечта давняя – Эверест, Непал. Снова кардинальная смена картинки. Вслед за Непалом и Японией мне тоже было интересно: что же выбрать? Я долго-долго думал и понял, что многих племен в джунглях Камбоджи или Новой Гвинеи уже нет, потому что туда прокладываются дороги, очень стремительно цивилизация наступает, а самое дикое место на планете среди лесов и джунглей – это Бразилия, я ее выбрал из-за Амазонки. Телеканалу понравилась идея, сезон получился рекордно большим – мы сняли 38 или 39 серий, пробыли там 204 съемочных дня, потому что настолько все интересно там было, что я уехать не мог.

Когда мы завершали работу над Бразилией, пришло время думать, что дальше. Передо мной стал выбор: либо то, чего уже давно не было, либо то, что будет очень сильно отличаться от всего, что было раньше. И я думаю: Китай. Это вторая экономика в мире, это страна, о которой принято в кавычках говорить «захватит мир». Действительно, куда бы ты не приехал, тенденция заметна: китайских диаспор и туристов все больше по всему миру. Их полтора миллиарда, получается, уже каждый третий, каждый четвертый в мире – китаец. Потому, конечно, было интересною.

Какое самое яркое впечатление о Китае? Что больше всего поразило?

Прежде всего – контраст. Китай – это страна будущего и страна прошлого одновременно. Она идет в будущее, но одновременно бережет прошлое. Насколько они умеют хранить традиции, пусть это звучит банально, но я бы хотел, чтобы мы в Украине так хранили традиции. Они борются за свое. Если у них есть своя национальная одежда, своя национальная культура, национальные блюда, они будут есть именно эти свои пельмени в супе, свою лапшу, свои паровые булочки, а не гамбургеры. Конечно, они могут пустить гамбургеры через мировые сети в большие города, но все равно 90% китайцев едят традиционную еду. Они очень берегут и чтят свои праздники. Они реально патриоты. Вот это мне у них понравилось.

Чему бы мы в Украине могли поучиться у китайцев?

Мне понравилось, как классно они развивают внутренний туризм. Я бы хотел сказать так: в Китае, наверное, рекордное количество раз, чтобы снять сюжет, мне пришлось стоять в очередях к турникетам и покупать билет, а потом уже искать изнанку, а не наоборот, как во многих странах – просто зайти. Там многие знаменитые места уже все равно отчасти туристические.

Я считаю, что Рахов – центр Европы, водопад Шипит, Драгобрат, даже те же Денеши недалеко от Киева – все эти места, куда мы можем приехать и увидеть, как не хватает инфраструктуры, их можно сделать сверхприбыльными. И мне обидно, что у нас пока так как у китайцев не делают. Там действительно любой камушек, который имеет историю, огораживают забором, ставят кассу и приглашают китайцев самих посмотреть на уникальное место. В итоге, китайцы массово едут в тот же Шаолинь, в тот же ледовый городок, который мы также сняли для нового сезона. Они едут во все регионы страны. Там очень сильно развит внутренний туризм. Для сравнения, если взять тот же Таиланд – мы там видим солянку туристов со всего мира. А в Китае 90% туристов – это китайцы. Когда у них выходные или праздники – они сами путешествуют по своей стране.

То есть внутренний туризм у них базируется исключительно на собственном желании узнать свою страну, а не потому, что за границу сложно или дорого попасть?

Да, это такая культура у них. И я не скажу, что у них дешевый внутренний туризм. Билет по 20-30 долларов во многие места. Но там высокий уровень доходов. Люди неплохо обеспечены, они живут хорошо. Наверное, отчасти в этом причина, что в 90 лет там бабули садятся на шпагат и бегут с улыбкой на зарядку, потому что пенсии повыше, чем у нас. Потому есть те моменты, в которых хочется быть похожими на них. Чтобы эстакаду на Шулявке строили за три дня, как это делается в Шанхае, а не за два года. Хочется такие же дороги, развязки, парковки, инфраструктуру. Эти вещи мне нравятся. И уровень безопасности очень высокий. Камеры безопасности повсюду, отсюда и уровень преступности очень низкий.

Я не затрагиваю политические моменты, что у них там Коммунистическая партия у власти. И, честно говоря, я на это не обращал внимания, мне не приходилось с этим сталкиваться.

Кстати, как вам китайский транспорт? Правда ли, что местные поезда с безумными скоростями преодолевают расстояния в сотни километров?

Вот если бы у нас ездили поезда со скоростью 350 километров в час – рядовые, заурядные поезда, которыми мы просто пользовались каждый день… Честно говоря, мы их даже в программу не снимали. Мы снимали только те поезда, которые на магнитных подушках ездят со скоростью 461 километр в час. Для меня тысяча километров там – это не расстояние. Если нужно провести съемки в местах на таком расстоянии, я просто приезжаю на вокзал, сажусь в сидячий поезд, четыре часа – и я в следующей точке. 500 километров – это вообще в пределах 2-3 часов. Мне не нужно самолетом пользоваться, это так удобно. И этой сетью поездов покрыта вся страна (не считая Внутреннюю Монголию, где обычные поезда, как у нас, потому что там очень холодно). Это означает, что в Житомир мы бы ездили с такими поездами за 20 минут, а в Одессу доезжали бы без проблем за 2,5 часа. Дай бог, чтобы такое к нам пришло.

А были ли у вас во время съемок в Китае какие-то экстремальные ситуации, сложности?

В основном, это было связано с климатическими условиями. Декабрь под девизом «минус 30 или минус 40» – это было очень изматывающе физически.

Сложность в температурном контрасте с другими частями Китая или с Украиной?

Нет, мы как раз были весь декабрь в холодной зоне, в северной части Китая. Я привык к тому, что в 5 часов утра мы встаем, в 6 рассвет и закат пораньше в этих местах, часов в 4-5 вечера. В итоге, у нас было «-надцать» часов на морозе в 30-40 градусов без возможности где-то укрыться, спрятаться. Это, конечно, испытание для организма. Действительно маленький такой «эверест», потому что как утром ты вышел из отеля, вернешься ты только вечером. И тебе нужно как-то пережить съемочный день.

И как вы согревались?

Берешь с собой горячий термос, химические стельки, которые при контакте с кислородом нагреваются, периодически их меняешь. Ты применяешь секреты местных.

И какие народные секреты вы узнали от китайских монголов?

У меня есть такое выражение: делай, как местные, и будет тебе счастье. В случае с Внутренней Монголией я шел на местный рынок и покупал местную одежду. Это тулуп, очень тяжелый, он весит килограммов 10-12, из овечьей шерсти натуральной – шерстью внутрь, а снаружи примитивная зеленая ткань. Шапка-ушанка из натурального меха. Варежки, а не перчатки с раздельными пальцами. И сапоги с натуральным мехом. Ты получаешься как капуста такая многослойная. Тяжело нести эту одежду на себе. Она действительно огромная. Но в этой одежде тебе тепло. Вот, надеваешь этот тулуп из овчины поверх пуховика суперсовременного, на тебе термобелье, которое продумано европейскими технологами, и тебе тепло.

А когда минус 37 днем и минус 42 ночью в регионах на границе с Монголией, мне приносят шубу из волка. Я говорю: господи, из волка? Но у них нет выхода. Они пользуются такой одеждой, потому что альтернативы нет – или ты замерзнешь и умрешь, или ты будешь носить такую одежду. Я ходил в этой шубе из волка, хотя поддерживаю тенденцию, что нужно отходить от натурального меха. Но не там. Там это действительно жизненная необходимость. Там не работают другие утеплители, только натуральный мех. Я даже спал под одеялом из натурального меха, носил натуральный мех, и все это оставил там, потому что это не вывозимо в принципе за границу, даже если тебе бы подарили.

Еще один момент, который наверняка интересует каждого читателя, какое ваше главное гастрономическое открытие за время китайского проекта? Как питаются сами китайцы?

Я потерял в Китае 10 килограммов. Питался, в основном, мясом и овощами. Чистое мясо и чистые овощи в супе. Приходишь – конфорка, бульон, кидаешь сырое мясо сам себе палочками, овощи, грибы. Все это свежие компоненты, быстро сваренные, не больше 7-10 минут. И много жидкости, много чая, больше воды. Там и лечатся также. Чувствую, что могу простудиться: ноги в горячий тазик, три литра чая с лимоном и имбирем на ночь, обязательно суп, где побольше бульона. Для мясоедов там рай – свинина, говядина, баранина. Китайцы вообще мясоеды. Но и для вегетарианцев там тоже масса салатов, орешки, грибы, соевый сыр, творог – хватает всего. То есть ключевое - что там все натуральное и минимум химии. Либо приготовлено при тебе, либо ты сам готовишь.

А если говорить о чем-то экзотическом?

Из шоков, которые ждет от меня зритель… Понятно, что змеиные настойки я пил. Также змея меня кусала, потому что змеиный яд – там это часть медицины. В Китае змеи делают людей долларовыми миллионерами. Меня укусила безопасная змея, даже шрама не осталось. И меня это уже не первый раз, потому мне нормально. Тараканов впервые поел. Но надо понимать, что тараканы там используются отчасти как медицинское средство, потому что в них есть определенные вещества, которые помогают лечить некоторые болезни. И это таракан не тот, который у нас бегает по мусорке. Есть специальная ферма, чистое помещение, специальные отсеки, где эти тараканы растут, и кормят их, например, в том случае, где был я, свежей тыквой. Мы ходили вместе, резали тыкву и раскладывали. Тараканы сразу набегали и все съедали. Соответственно, они по мусаркам не бегают, гадости не едят.

И, напоследок, давайте вернемся к Украине. В прошлом году вы с «Миром наизнанку» летали на самолете над Украиной, и это тоже своего рода пропаганда внутреннего туризма, которой так успешно занимаются китайцы. Планируете ли вы на будущее что-то посвятить Украине?

Конечно.

В этом году или позже?

Я не могу сказать сейчас, потому что мы еще занимаемся Китаем, он еще не сделан. Но, в принципе, в копилочку украинских тем я регулярно кладу какие-то идеи. И во время того рекордного полета я тоже находил какие-то интересные контакты, интересные места.

Безусловно, я заинтересован в том, чтобы туризм в Украине развивался, и свою поддержку в этом отношении я всегда готов оказать, если кому-то она нужна. Как авиаторы меня попросили: полети с нами. Моя миссия была - обратить внимание на эту отрасль и сказать: у нас есть аэропорты, аэродромы, авиаторы, крутые пилоты, самолеты, и давайте этим пользоваться. За счет того, что у меня много подписчиков и большая аудитория, моей задачей было привлечь внимание. И, насколько я знаю, это успешно сработало. По слухам, в Верховной Раде уже есть группа, которая занимается разработкой авиационных маршрутов по Украине, опираясь, отчасти, на наш фильм и наш опыт. Вот такая помощь нужна. И я готов поделиться тем, в чем я эксперт, посоветовать, на что стоит обратить внимание в плане развития туризма.

Чего не хватает Украине, чтобы стать успешной туристической страной?

Поверьте, если вложить душу, энергию и, главное, любовь, силу и не обойтись без финансовых вложений, Украину, со временем, – не за год, не за два, но в перспективе – можно сделать одной из самых туристических стран Европы. Я в этом не сомневаюсь. Тут нужна просто государственная программа развития туризма, комплексный подход к этому и время. Разумеется, нужны фанаты дела, настоящие патриоты. И очень жесткий контроль, чтобы ни одна копейка не уходила налево. Если разработать эту программу, как, например, это делали в Таиланде. Там, в свое время, королем была разработана программа развития туризма на 20 лет вперед. Была поставлена цель сделать страну за эти годы супертуристической. Тогда Паттайя, куда сейчас все в туры едут, была рыбацкой деревней, где не было ничего. Сейчас это самое туристическое место в стране. То есть, нужно такие долгоиграющие перспективы строить, за год ничего не получится. Главное - начать.

Какие места в Украине вы считаете особо перспективными?

Например, наш Драгобрат. Если правильно к нему подойти, он будет круче (как профессиональный лыжник говорю), чем Ясен в Словакии. Потому что инфраструктура, высота и природа сделали такое чудо, что, вложив туда большие деньги, умения, опыт европейцев и технические нововведения, а-ля правильные подъемники и дороги, его можно сделать крутейшим европейским курортом. Есть Буковель, действительно курорт европейского уровня, но одного мало. И Драгобрат бы в этом плане выигрывал, потому что там лыжник может кататься до мая месяца. Там протяженность трасс и их крутизна настолько разнообразная, что это было бы просто невероятно.

Поэтому перспективы туризма в Украине огромные, и надо брать опыт китайцев, тайцев и многих других стран, совмещать его, компоновать воедино и, в конце концов, утвердить госпрограмму развития туризма. Чтобы, пускай, через десять-двадцать лет (но хотелось бы быстрее), стать одной из самых туристических стран в Европе. Это сделать можно, просто нужно это делать с любовью, желанием и честно.

Марина Григоренко