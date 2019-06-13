Фиаско «украинского Батуми». Почему Херсонщина не стала туристическим раем

После аннексии Крыма другие «морские» области Украины строили наполеоновские планы по привлечению туристов, неоднократно вспоминая известную пословицу о счастье, появившемся благодаря несчастью.

«Херсонский Батуми», «Украинский Майами»… сколько было красивых фраз и звучных названий. Однако суперпроекты, которые, к примеру, могли быть реализованы на Херсонщине, и через пять лет остались всего лишь планами на бумаге.

Одна из проблем – внутренние дрязги. К примеру, в Скадовске, на месте неработающего консервного завода, планировалось открыть гостинично-апартаментный туристический комплекс. Этот проект еще в 2016 году, во время инвестиционного форума «Таврийские горизонты», анонсировал президент ООО «Морские ворота», Почетный консул Швеции в Украине Карл Стурен. Более того, инвестор даже начал согласовывать проект с городской властью. Но процесс остановился, когда в апреле 2018 года в Скадовске разгорелся скандал – полномочия мэра города Александра Яковлева были досрочно прекращены.

«Когда Яковлева решением суда отстранили от должности за нарушения на сумму в 1167 гривен (на эту сумму Скадовский городской совет в 2016-2017 годах приобрел канцтоваров в магазине жены мэра), инвестор приостановил реализацию этого очень финансово емкого проекта. Видимо, предприниматели сочли, что в таких условиях их интересы могут быть недостаточно защищены», - рассказал источник УНИАН в Скадовском горсовете.

Сегодня жители Скадовска не очень оптимистично настроены по отношению к началу летнего туристического сезона.

«Сейчас у нас заняты всего два номера из 16-ти. При том, что в прошлом году в конце мая - начале июня были заняты примерно две трети номеров, а к середине июня все было забронировано на месяц вперед. В чем причина? Может быть, в том, что наш город как курорт деградирует», - рассказал УНИАН владелец местного частного пансионата Петр.

По его словам, о готовности Скадовска к туристическому сезону «можно говорить или хорошо, или ничего»: «Чиновники, которые стали управлять городом после смещения Яковлева, принимают, мягко говоря, странные решения. Например, некоторые улицы, прилегающие к прибрежной зоне, осенью прошлого года асфальтировали во время дождя. Уже сейчас этот асфальт приходит в негодность. А в пик сезона эти улицы будут многолюдными практически 24 часа в сутки. И какое впечатление останется у людей о городе? Захотят ли они снова сюда приехать? Будут ли рекомендовать Скадовск как место отдыха другим людям?».

Но еще больше предпринимателя беспокоят участившиеся с весны отключения электроэнергии в городе: «В курортный сезон ее потребление возрастет в разы. Готовы ли наши соответствующие службы справиться с такой нагрузкой?».

Лучшее из худшего

В то же время в Геническе и Геническом районе ждут большого потока туристов. Особенно – на Арабатской стрелке с ее песчаными пляжами и спокойным Азовским морем. Кстати, отдых там – самый дорогой. Уже сейчас цены проживания в некоторых гостиницах доходят до 3 тыс грн/сутки за 2-местный номер. Для сравнения: в частном секторе можно снять «угол» за 90-150 грн с человека в сутки.

Отдых в Геническом районе считается самым престижным из того, что туристы могу позволить себе на Херсонщине.

«Отдыхающих у нас действительно много, - рассказывает жительница Геническа Наталья Еременко, - но условия – совершенно разные. Например, в самом Геническе, на городском пляже, не ахти. Местные жители и отдыхающие не один год возмущались почти полным отсутствием на нем песка. Городские власти в этом году наконец-то распорядились завезти песок. И его завезли, но – не белый, который обычно завозят на пляжи, а обычный, строительный, по которому ходить босиком – все равно, что по наждачной бумаге. Не думаю, что отдыхающие будут рады такому «улучшению»».

Еще одна сомнительная достопримечательность региона – термальный источник на Арабатской стрелке. По словам местных жителей, источник ежегодно привлекает тысячи туристов, но при этом он – смертельно опасен.

«Уже в этом году в межсезонье там утонули три человека – двое мужчин и женщина. Этот источник, по большому счету, бесхозный. Там нет информационных материалов, разъясняющих, кому эта вода полезна, а кому противопоказана (людям, имеющим проблемы с сердцем, термальные водные процедуры категорически противопоказаны, ни в коем случае нельзя их принимать после употребления спиртного), нет медицинского поста. А невежественные люди едут туда тысячами, почему-то полагая, что термальная вода – это «от всех болезней». Результат – уже три смерти в этом году! Чего ждать в разгар сезона?!», - рассказывает Наталья Еременко.

Вместе с тем, в прошлом году Генический район стал лидером региона по уплате туристического сбора с показателем в 1,612 млн грн (43,7% от общей суммы по области). А всего в Херсонской области собрали почти 3,3 млн грн туристического сбора.

Туристический «успех». Почему Херсонщина проигрывает Киеву

Кстати, о налогах. В прошлом сезоне, согласно официальным статистическим данным, курорты Херсонской области посетили около 3,5 млн отдыхающих (для сравнения, в 2014 году этот показатель был значительно ниже – 2,2 млн человек). Таким образом, выходит, что каждый отдыхающий на Херсонщине в прошлом сезоне заплатил за проживание около… 100 грн (туристический сбор составляет 1% от стоимости проживания туриста). Учитывая динамику расценок на жилье, можно сделать определенный вывод о «прозрачности» и «законопослушности» местного бизнеса, специализирующегося на размещении отдыхающих, а заодно и – об огромных суммах, проходящих «мимо кассы».

Поэтому не удивительно, что и официальная статистика прекрасно демонстрирует - даже аннексия Крыма не помогла Херсонщине стать «туристической Меккой». Область, принимающая миллионы туристов, – совсем не в лидерах по уплате туристического сбора. Так, по данным Государственной фискальной службы, в прошлом году Херсонскую область по этому показателю обошла Одесская – 4,5 млн грн против 3,3 млн грн, не морская Львовская – 8,6 млн грн и даже Киев - 28,8 млн грн.

Кстати, с 1 января 2019 года вступили в силу нововведения по взиманию туристического сбора. Если ранее размер сбора рассчитывался от стоимости проживания, то сейчас для внутреннего туризма ставка определяется в пределах до 0,5 % от минимальной зарплаты (в 2019 году - не больше 20,86 грн), а для въездного туризма – до 5 % (не больше 208,65 грн). Владельцы пансионатов, работающих полностью «по-белому», утверждают, что эта новация приведет к некоторому увеличению стоимости проживания.

Некоторого улучшения в нынешнем году ожидают и жители села Приморское (ранее известное как Большевик), расположенного на Черноморском побережье. «В этом году ждем солидного притока отдыхающих», - говорит житель села Леонид.

Дело в том, что весной областные власти наконец-то отремонтировали «убитый» участок дороги из Херсона до Приморского, расположенный между селами Железный Порт и Круглоозерка. Этот участок водители называли «восемь километров кошмара», и далеко не все решались портить личные авто, чтобы насладиться отдыхом на море.

Любопытно, что проект «Херсонское Батуми», который так «раскручивала» областная власть Херсонщины, предполагал размещение элитных отелей и пансионатов как раз на 10-километровом участке побережья между Железным Портом и Приморским. Однако в его реализации сомневались даже представители ОГА. В частности, в январе прошлого года начальник управления градостроительства и архитектуры Херсонской ОГА, главный архитектор области Григорий Ходин заявил: «Для проведения работ по укреплению береговой линии на этом участке нужны десятки миллионов долларов, что делает невозможным финансирование работ из областного бюджета».

Проще говоря, для капитального строительства территория сейчас непригодна. То есть, идея была нежизнеспособной изначально?

Как рассказывают жители Приморского, сейчас на месте «Херсонского Батуми» - частные кемпинги для любителей так называемого «дикого» отдыха.

Борьба за туриста только начинается

Как бы там ни было, не слишком придирчивые туристы находят Херсонщину весьма привлекательной для курортного отдыха. И в нынешнем году область в курортный сезон готовится принять более 3,5 млн отдыхающих. Однако это сулит региону не только доходы, но и проблемы.

Экс-министр курортов и туризма Крыма, глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев напоминает, что, к примеру, Ялта уже сталкивалась с аналогичной проблемой десять лет назад. Туристов привлекли, и столько, что… поступления в бюджет оказались несопоставимыми с ущербом от колоссально возросшей нагрузки на городскую инфраструктуру.

«Городские власти Ялты просто хотели привлечь отдыхающих, не анализируя, кто к ним приедет, какую пользу город может из этого извлечь, на какую категорию туристов целесообразнее делать ставку. И получили неконтролируемый поток людей», - сказал Лиев.

Увы, ту же системную ошибку из года в год совершали и в Херсонской области.

Более того, анализировать туристические потоки в области стали только год назад!

Курирующий туристическою сферу заместитель главы Херсонской ОГА Андрей Балонь в беседе с УНИАН признал, что областная власть целых четыре года просто не понимала, какой колоссальный подарок судьбы регион получил в 2014 году.

«Мы уже на этапе, когда осознали тот факт, что туризм – это и перспективная отрасль экономики региона, и «ворота» для вхождения инвестиций в любую из сфер хозяйствования. Уже есть определенные значительные шаги к трансформации этого осознания в конкретные действия. В прошлом году был создан департамент туризма и курортов облгосадминистрации, принята программа развития туристической отрасли с трехлетним финансированием. Есть договоренности о совместных проектах с представителями бизнеса. Через три года будет иметь очень мощную отрасль экономики, солидный источник поступлений в бюджет», - говорит Балонь.

По его словам, только в прошлом году специалистам удалось убедить главу ОГА (тогда – Андрея Гордеева) в необходимости создания отдельного департамента туризма и курортов. Да, лишь в прошлом году!

Директор этого департамента Татьяна Волынец, признала, что на данный момент «нет полноценной картины и анализа пунктов размещения туристов и учреждений гостинично-ресторанного хозяйства».

Сейчас в области стараются ничего не обещать, но осторожно прогнозируют, что для туристов на Херсонщине «будет город-сад» через три года.

А пока… Пока в регионе не появилось ни шикарных гостиниц, ни нормальных дорог, ни облагороженных пляжей а-ля украинские мальдивы. Есть засилье стихийной торговли, вечный запах фастфуда на набережных, есть сервис сомнительного уровня… Есть все то, что не способствует посещаемости курортов Херсонской области.

Ведь туристы из года в год слышат о курортном буме в «морских» регионах Украины, но при этом видят, что их деньги, уплаченные за проживание, питание, развлечения и прочие блага, почти не конвертируются в улучшение качества услуг. Видят, что предприниматели, работающие в курортной зоне, ощутили себя монополистами, решили, что у потенциальных клиентов нет альтернативы.

Конечно, вечно это продолжаться не может. Тем более, в условиях относительно открытых границ и рыночной экономики. Поэтому после того, как были упущены пять лет, обещания местной власти еще через три года превратить Херсонщину в рай для туристов выглядят наивно. Не выберут ли туристы за это время для себя другие места отдыха? Ведь, как говорится, свято место пусто не бывает.

Вячеслав Гусаков