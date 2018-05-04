Ночь музеев в Гамбурге: как это происходит в Европе

Ночь музеев, или же Lange Nacht der Museen, в Гамбурге проходит почти 20 лет и пользуется большой популярностью как среди местных, так и у приезжих. Уже известно, что в этом году восемнадцатую по счету музейную ночь в городе посетили 26 тысяч человек. И это гораздо больше, чем просто ночной марафон по всем музеям города по одному билету. Это также насыщенная культурная, развлекательная и образовательная программа, приправленная прекрасной организацией, как это принято у немцев.

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На примере 2018 года расскажем, как же это у них происходит. Для начала, мероприятие это не бесплатное, но, тем не менее, цена очень «вкусная» - в этом году это стоило всего 17 евро, и купить его легко можно было онлайн даже без комиссий или же на месте в любом из музеев-участников. А для «ранних пташек», позаботившихся о билете еще в конце 2017 года, его стоимость составила и вовсе 12 евро. Для сравнения – цены на билеты в самые простенькие музеи в Германии стартуют, в среднем, от 5 евро, а за самые знаменитые, порой, приходится выкладывать и больше 20 евро.

Что же входит в стоимость такого билета? Ночь музеев в Гамбурге в 2018 году открылась 21 апреля в 18:00 и закончилась в 2:00 22 апреля. Таким образом, на протяжении восьми часов можно было заходить по единому билету во все музеи-участники фестиваля – в этом году их было 59. В этот список включены и знаменитый художественный музейный комплекс Гамбургский кунстхалле (Hamburger Kunsthalle), где центральное место занимает довольно богатая коллекция XIX – начала ХХ века.

И музей Дайхторхаллен (Deichtorhallen) в здании бывшего рынка, в котором представлены произведения современного искусства, где часто проходят временные выставки, и как раз на весну 2018 года выпала черно-белая выставка Proof, состоящая из работ трех авторов разных эпох - Франциско Гойи, Сергея Эйзенштейна и Роберта Лонго.

И Альтонский музей (Altonaer Museum), экспозиции которого рассказывают об истории Северной Германии, ее искусстве, судостроении, этнографии. И музеи на территории невероятной красоты Шпайхерштадта (Speicherstadt), включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который на самом деле является ничем иным, как крупнейшим в мире складским районом, где все здания возведены на деревянных фундаментах глубокого заложения, в данном случае - на дубовых бревнах.

И Международный морской музей Гамбурга (Internationales Maritimes Museum Hamburg), где собрана внушительная коллекция об истории военного, гражданского и торгового флота в разных странах мира.

К слову, учитывая, что Гамбург – это портовый город, морской тематике тут посвящено отдельное место в большинстве музеев. Есть даже несколько кораблей-музеев. Например, Рикмер Рикмерс (Rickmer Rickmers) - большой парусный корабль XIX века в полном оснащении знаменитой немецкой судостроительной компании Rickmers Group с двухвековой историей, на борту которого находится художественный музей. Или же немецкий сухогруз 1962 года постройки «Кэп Сан Диего» (Cap San Diego), прозванный «белый лебедь Атлантики», где также нынче обустроен тематический музей.

А также Геологический, Этнографический и Зоологический музеи, Музей эмиграции (BallinStadt), ведь именно из порта Гамбурга в конце XIX - начале ХХ века уезжали из Европы в Америку навсегда, экологический центр (Wälderhaus), Гамбургская обсерватория и многое другое, достойное внимания.

Также в стоимость билета входило участие во всех развлекательных и познавательных мероприятиях в рамках фестиваля – в общей сложности, более 850 ивентов, а также пользование специальной транспортной сеткой, запущенной специально под эту ночь. Но об этом чуть позже.

Эпицентром Ночи музеев в Гамбурге в этом году стала площадь Дайхтор (Deichtorplatz) возле музея Дайхторхаллен. Именно оттуда отправлялись большинство специальных автобусных маршрутов к локациям фестиваля (а их радиус в Гамбурге был довольно внушительный – до некоторых точек из центра ехать около 20 километров). Здесь же, как и на всех остановках по маршруту, были развешаны информационные листы с подробным расписанием движения транспорта в рамках мероприятия.

Стоит отметить, что единая точка сбора, в целом равноудаленная от остальных локаций, это действительно удобно: уже на месте, изучив подробное расписание, можно было определить, куда вы успеваете доехать и какой маршрут лучше выбрать, если вы не успели сделать это заранее на сайте Ночи музеев (к слову, также очень удобном, с английской версией для тех, кто не владеет немецким).

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Тут же, на Дайхторплац, было несколько точек с едой и напитками - все довольно скромно и по вполне демократическим ценам: пару вариантов традиционных немецких колбасок с булками, картошка фри, кофе, прохладительные напитки, пару сортов пива и вина. Правда, нашему человеку, привыкшему к более масштабным фуд-кортам на всех мероприятиях, все это может показаться уж очень скудным. Но, с другой стороны, мы же не есть сюда пришли. Скорее, это для тех, кому нужно по-быстрому что-то перекусить. Например, как в случае с автором этих строк: так получилось, что я прилетела в Гамбург в этот же день, пока добралась до центра города, заселилась в отель и собралась – времени на полноценный обед совсем не осталось, и покупка карривюрст меня очень даже спасла. К тому же, по всем локациям были свои отдельные кафе-рестораны уже с довольно неплохим меню, которые в эту ночь работали до победного конца. Ведь практически все немецкие музеи имеют собственное заведение питания на первом или нулевом этаже, так сказать, происходит совмещение духовной пищи с материальной.

Кроме того, на «главной» музейной площади были установлены две сцены – на одной из них с самого начала проходила развлекательная программа для разогрева посетителей, а на другой, когда стемнело, диджеи вовсю ставили хиты 80-х.

Таким образом, в этой точке была создана настоящая атмосфера демократичного европейского праздника, где никто не чувствует себя чужим, и где можно было спокойно передохнуть между поездками по музеям. Здесь же, на большой лужайке возле музея, постоянно установлены паллеты, где могли расположиться все желающие. Но ровно в два часа ночи все это оперативно собрали, и на утро уже ничего не напоминало о вчерашнем празднике.

Каждый из 59 музеев-участников пытался завлечь посетителей собственными развлекательными программами. Где-то гостей развлекали музыкой на любой вкус: будь то популярная местная инди-поп группа в Дайхторхаллен, чувственный джаз в Кунстхалле, стимпанк-поп в Морском музее или же дискотека на винилах в Музее электричества, а еще - классическая или народная музыка, фортепиано или духовые инструменты, и даже хоровое пение. При этом можно было либо остановиться послушать музыку у сцены, либо же прогуливаться по залам музея под аккомпанемент.

Где-то гостей развлекали театральными постановками или импровизациями прямо посреди экспозиций, иногда даже вовлекая в процесс всех желающих.

Также во многих музеях можно было попасть на довольно интересные лекции, дискуссии или экскурсии, которые проводили ученые, доктора наук или же эксперты в своей сфере – искусствоведение, фотография, этнография, психология, астрономия, морское дело, зоология и даже орнитология. При этом, часть из этих мероприятий была доступна и на нескольких иностранных языках, в том числе на русском.

Стоит отметить, что многие посетители Ночи музеев в Гамбурге как раз и приходили сюда, в первую очередь, ради всех этих сопутствующих мероприятий. Тем более, что многие местные посещают фестиваль едва ли не каждый год, и просто музеями их уже не особо удивишь. Да и, по большому счету, за восемь часов нереально успеть обойти много музеев. И именно для этого в стоимость все того же билета входила возможность посетить интересующие музеи и на следующий день, 22 апреля. А потому идеальный вариант: в саму ночь музеев сделать упор на развлекательные мероприятия и, пользуясь случаем, проехаться на специальном транспорте к самым отдаленным локациям, а на следующий день спокойно отправиться по наиболее интересным вам музеям. Ведь, при желании, за день можно обойти 3-4 музея, единственное, что добираться до них уже приходится своим ходом, так как специальный транспорт работает только в саму ночь музеев с 17:00 до закрытия, в зависимости от того, во сколько свою программу заканчивает тот или иной музей.

Что касается, собственно, транспорта, то ночной транспорт в Европе – это отдельное благо цивилизации, увы, пока что не знакомое украинцам у себя на родине. Ведь там, в развитом ЕС, уже давно можно ночью спокойно добраться домой или в отель на общественном транспорте, который хоть и не ходит так часто, как в дневное время, но все же четко по расписанию. Однако организаторам Ночи музеев в Гамбурге этого показалось недостаточно, а потому они наладили целую транспортную сетку специально под мероприятие.

Так, к услугам владельцев билетов на Ночь музеев были 11 специальных автобусных маршрутов, которые отправлялись с интервалом в 10-30 минут, в зависимости от популярности направления. Покрывали они все без исключения локации фестиваля и были составлены довольно удобно, местами даже тематически – так, что, выбрав одну ветку, можно было сделать круг, выходя на каждой остановке и, посетив здешний музей, отправляться дальше по маршруту.

Кроме того, от причала на Юнгфернштиг (Jungfernstieg) на внутренней части озера Альстер (Binnenalster) четыре раза за фестиваль отправлялся пассажирский теплоход, который, выходя во внешний Альстер (Außeralster), далее следовал до Музея работы (Museum der Arbeit). Каждая такая поездка длилась около 45 минут и пользовалась повышенной популярностью среди посетителей Ночи музеев. Еще бы, ведь теплоходные прогулки в Гамбурге, в среднем, стоят около 20 евро, в зависимости от расстояния. А потому, чтобы попасть в число сотни счастливчиков-пассажиров такого фестивального теплохода, нужно было прийти очень заранее – за 15 минут до отправления было уже поздно.

Для тех же, кто не попал на теплоход, но очень хотел прокатиться по воде, была возможность проехаться на специальных прогулочных баркасах по Эльбе от Hafenmuseum до причала у знаменитой новой филармонии Гамбурга (Elbphilharmonie) в центральном квартале города HafenCity. Ходили такие баркасы каждые полчаса и находились в пути около 20 минут. Я проехалась на таком уже после полуночи, и потому моему взору открылась прекрасная панорама Гамбурга в неоновых огнях с завершением пути у «ночной» филармонии.

Кроме того, по билетам на Ночь музеев можно было проехаться на историческом составе городской электрички Historisch S-Bahn от станции Barmbek, недалеко от кораблей-музеев до Альтонского музея. Отправлялся в путь такой поезд каждые 60 минут, находясь в пути - от пункта А в пункт Б - около получаса.

Ну, а любители передвигаться по городу на велосипедах (что в Западной Европе, и в Германии в частности, невероятно популярно) могли взять в аренду маленького «железного коня» у специализированной городской службы. Единственное, нужно было заранее заказать себе велосипед, чтобы его оставили возле удобного для вас музея, и заплатить символические 5 евро страховки за него.

Вообще, специальный транспорт в рамках европейских ночей музеев – это невероятно удобно. Например, тот же Гамбург, к тому же являющийся отдельной федеральной землей Германии, довольно большой – немногим меньше Киева. А потому некоторые его локации, как та же обсерватория или уютный Inselpark, где расположен эко-центр, находятся довольно далеко от центра, и еще не факт, добрались бы вы до них специально не в рамках Ночи музеев. Ведь на обычном общественном транспорте ехать туда больше часа, да еще с двумя-тремя пересадками. Таким образом, с помощью транспортной сетки ночи музеев у посетителей появляется возможность познакомиться с теми уголками города, куда бы они просто так никогда бы не добрались. И при этом весь спецтранспорт ходит четко по расписанию, толп и очередей нет (не считая теплоходов, конечно) и они не сходят с маршрута, даже если нет пассажиров. Например, в один из автобусов я села после двух часов ночи, и до того, как меня подобрать, он был пустым, а следующие пассажиры добавились только через несколько остановок.

И последний момент: об атмосфере Ночи музеев в Гамбурге. Она здесь невероятно дружелюбная и простая. Вообще, это то, за что я люблю разного рода мероприятия в Германии - люди действительно приходят просто получить удовольствие, культурно обогатиться или отдохнуть с родными, друзьями или незнакомцами-единомышленниками, а не показать всем вокруг, какие они богемные, статусные или исключительные. На Ночи музеев в Гамбурге можно было увидеть людей всех возрастов, субкультур, социальных слоев, с разными доходами и увлечениями, с компанией или одних, которые абсолютно друг друга не напрягали – напротив, все друг другу улыбались и делились праздником.

А еще здесь уровень доверия намного выше. Например, в транспорте, на лекциях/экскурсиях и даже в некоторых музеях почти никто не проверял, есть ли у вас билеты, могли, разве что, спросить в шутку что-то в духе: вы же все с билетами, правда? То есть, европейцы настолько уверены в сознательности посетителей и их честности, что запросто верят на слово. И по-настоящему верят, что никому в голову не придет обмануть систему и попытаться проскочить без билета. А если кто-то все же решится схитрить, пусть это останется на их совести. Хочется надеяться, что и у нас когда-то такое станет возможным...

И еще один маленький бонус, доставшийся мне в память о Ночи музеев 2018 в Гамбурге – карманная справочная книжечка на 350 страниц с подробным расписанием мероприятий во всех музеях-участниках, с информацией, как куда добраться, транспортными схемами и графиками, картой музеев и прочей полезной информацией. Взять ее можно было совершенно бесплатно.

Марина Григоренко