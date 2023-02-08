Компания переоценила перспективы дальнейшего развития на фоне большого ажиотажа в использовании приложения во время пандемии.

Разработчик сервиса для видеозвонков Zoom объявил о глобальном сокращении штата сотрудников: их количество уменьшится на 15%.

Как говорится в корпоративном письме исполнительного директора компании Эрика Юаня, это связано с "неопределённостью в мировой экономике". Вследствие такого решения компания уволит около 1300 человек.

Он отметил, что за последние два года штат Zoom увеличился втрое на фоне быстрорастущей аудитории приложения, однако в итоге компания переоценила перспективы дальнейшего развития.

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Теперь в Zoom намерены сделать штат более эффективным, сократив людей на тех должностях, которые повторяют друг друга, а также отдав приоритет наиболее важным задачам.

"Мы безустанно работали, чтобы сделать продукт лучше, но не избежали ошибок. Ответственность за них и за сегодняшнее решение несу я - как гендиректор и основатель", - написал Юань, уточнив, что сократил собственную зарплату на 98% до конца 2023 года.

Также он анонсировал, что работники американского офиса получат финансовую поддержку со стороны компании в виде зарплаты за 16 недель. Помимо этого, им оплатят страховку и медицинские услуги.

За пределами США также будут компенсации, однако с учетом местных законов, отметил Юань. Базовые оклады оставшихся сотрудников Zoom будут снижены на 20 %.

Финансовые проблемы технокомпаний

Ранее аналогичные финансовые санкции в отношении собственного штата ввел популярный американский бренд по производству техники Apple. В первые дни 2023 года компания сократила оклад исполнительного директора Тима Кука на 40%. По данным СМИ, в 2021 году акционеры многих компаний были разочарованы рабочей продуктивностью во время пандемии. На фоне этого решения об увольнении сотрудников или о сокращении зарплат - стали довольном популярными механизмами среди топ-менеджмента корпораций.

Недавно стало известно, что финансовые проблемы также наблюдаются у американской компании Twitter. Рекламодатели массово отказываются сотрудничать с социальной сетью, в декабре 2022 года расходы Twitter Inc на рекламу сократились на 71%. На фоне этого владелец компании Илон Маск объявил, что социальная сеть начнет делиться доходами от рекламы с авторами.

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