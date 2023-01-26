Снижение скорости чтения и записи данных зафиксировано также в новых Mac mini (2023) на 256 ГБ.

Первые тесты новых MacBook Pro (2023) на базе процессора M2 Pro могут разочаровать потенциальных покупателей. Выяснилось, что "прошка" с SSD-накопителем на 512 ГБ показывает значительно худшие результаты на чтение и запись, чем аналогичная модель предыдущего поколения.

Все дело в том, что Apple переключилась в новых ноутбуках на один NAND-чип, как это было с базовым MacBook Air (2022). В итоге скорость чтения снизилась с 3950 до 3154 МБ/с, а записи – с 4900 до 2970 МБ/с, сообщает портал 9to5mac

Снижение скорости чтения и записи данных зафиксировано также в новых Mac mini (2023) на 256 ГБ – эта конфигурация снабжается только одним NAND-чипом. На выходе падение в скорости составило 30-50% относительно модели Mac mini (2020) с чипом M1.

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Что примечательно, аналогичная проблема встречалась еще летом с выпуском новых MacBook Air (2022). Тогда в ходе тестов выяснилось, что скорость самого дешевого ноутбука с 256 ГБ хранилища значительно уступает аналогичной модели ноутбука 2020 года.

Журналисты отмечают, что хоть такое изменение вряд ли заметят обычные пользователи, владельцам с более продвинутыми задачами придется присмотреться к версиям не меньше терабайта или прошлым моделям. Базовая версия на M2 Max очень даже хороша и быстра – там уже 1 ТБ по умолчанию.

Ранее в этом месяце вышли новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх

Устройства в шесть раз производительнее, чем "самый быстрый MacBook Pro на процессоре Intel".

Дизайн макбуков остался прежним, но добавили поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также улучшили HDMI – теперь он поддерживает внешние дисплеи с разрешением 8K при 60 герцах. Кроме того, улучшили автономность – заявленное время работы без подзарядки достигает 22 часов.

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