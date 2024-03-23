Среди них чаще всего встречаются устройства Xiaomi, Realme, iQOO и OnePlus.

Быстрая зарядка – хорошая альтернатива маленькой батареи. Вполне разумно иметь смартфон с маленькой автономностью, но который можно в случае чего зарядить за считанные минуты.

Портал Gizchina составил рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2024 году. Среди них чаще за остальных встречаются гаджеты Xiaomi, Realme, iQOO и OnePlus.

Лидером по скорости зарядки является Realme GT 5, вышедший в сентябре 2023 года. Он поставляется в двух версиях: одна с зарядкой мощностью 150 Вт, а другая – со сверхбыстрой 240 Вт. От 0 до 100% он заряжается менее чем за 10 минут, а всего за 80 секунд набираются первые 20%.

Находящийся на втором месте Redmi Note 12 Explorer оснащен 210-ваттной зарядкой и батареей 4300 мАч. Это позволяет телефону полностью зарядить аккумулятор за 11 минут.

Замыкает тройку лидеров iQOO 11S с адаптером мощностью 200 Вт – на полное восполнение аккумулятора необходимо до 15 минут.

Рейтинг топ-10 замыкают iQOO 10 Pro (200 Вт), Red Magic 9 Pro+ (165 Вт), OnePlus 10T (150 Вт), Realme GT Neo 3 (150 Вт), Red Magic 7 Pro (135 Вт), Motorola Edge 40 Pro (125 Вт) и Xiaomi 14 Pro / Redmi Note 13 Pro+/ Oppo Reno 12 Pro (120 Вт). Всем им на полную зарядку нужно меньше, чем 30 минут.

Видео дня

Как видно, современные Android-флагманы заряжаются от куда более мощных адаптеров, чем iPhone. Даже среднебюджетные Redmi поддерживают быструю зарядку мощностью 120 Вт. Напомним, iPhone 15 и iPhone 15 Pro сохранили медленную зарядку 30 Вт – то есть для их полной зарядки нужно минимум 2 часа.

А меж тем вскоре на рынке стоит ожидать появления смартфонов с адаптером 300 Вт. Redmi еще в 2023 году показывала зарядку, которая заряжает батарею до 100% всего за 5 минут. Но когда и какой смартфон получит эту фишку, пока не говорят.

А если вам нужен смартфон, производительности которого хватит на пять лет, популярный бенчмарк AnTuTu делился списком самых мощных телефонов в 2024 году. Лидер рейтинга почти на 30% мощнее iPhone 15 Pro Max, но стоит при этом гораздо дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: