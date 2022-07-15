Как правило, в таких устройствах упор делается на хорошую камеру и батарею.

Выбрать бюджетный, но при этом качественный смартфон бывает непросто. Редакция портала Gizchina составила список из популярных смартфонов, вышедших в 2021-2022, которые сейчас продаются по цене чуть менее 150 долларов.

Как правило, в таких устройствах упор делается на хорошую камеру, большой запас оперативной и внутренней памяти, а также батарею, говориться в заметке.

Открывает список Realme 8 5G. Смартфон оснащен 6,52-дюймовым FullHD+ экраном с частотой 90 Гц, тройной AI-камерой с основным модулем на 48 Мп, и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Еще один добротный смартфон, который существенно подешевел с момента своего релиза – POCO M3 Pro. По сравнению с обычной версией, телефон получил иной внешний вид и более мощную начинку. Также есть поддержка 5G.

Далее следует бюджетный Redmi 10C от Xiaomi. Он выполнен в пластиковом корпусе со сканером пальца, который встроен в модуль камеры, оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и чипом Snapdragon 680.

Единственным заметным недостатком устройства является 6,71-дюймовый дисплей со скромным разрешением HD+ и частотой в 60 Гц.

Также в список попал самый доступный смартфон Samsung с поддержкой сетей пятого поколения – Galaxy A22. Модель может похвастаться большим дисплеем с частотой обновления 90 Гц, пространственным звуком Dolby Atmos и боковым сканером пальца.

Замыкает рейтинг фотофлагман TCL 30, оснащенный 50-МП основной камерой наряду с 2-МП датчиком глубины и 2-МП макрокамерой. Спереди смартфон оснащен камерой на 8 Мп.

Кроме того, это единственный представитель списка, который получил AMOLED-экран с диагональю 6,7-дюймовов и разрешением FullHD+. Работает аппарат на базе чипа MediaTek Helio G37 с установленным Android 12.

Как УНИАН сообщал, компания Meizu выпустила бюджетный клон iPhone 13 стоимостью всего $100. Спереди у новинки есть вырез в виде характерной "челки", а на тыльной стороне две камеры, расположенные по диагонали.

Также писали о дизайнерском середняке Nothing Phone (1) от нового бренда сооснователя OnePlus. Главной фишкой устройства стала подсветка из 900 светодиодов и дисплей с симметричными рамками.

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