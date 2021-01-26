Пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения.

С начала января 2021 года популярный мессенджер WhatsApp лишился более 30 миллионов пользователей.

Как сообщает The Guardian, это связано с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения.

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В результате действий владельцев WhatsApp юзеры стали переходить в такие мессенджеры, как Signal и Telegram. По оценке комитета британского парламента, за три недели января число пользователей Signal увеличилось на 7,5 миллиона человек, к Telegram присоединились около 25 миллионов пользователей, что выше обычной динамики этих сервисов.

Согласно данным аналитической фирмы App Annie, WhatsApp сместился с восьмого места в рейтинге самых загружаемых приложений Британии уже в середине января.

Что этому предшествовало

В начале декабря 2020 года власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия подали иски против Facebook, обвинив компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

От компании требуют, чтобы она продала приобретенные ранее WhatsApp и Instagram для восстановления добросовестной конкуренции.

8 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook.

10 января 2021 года WhatsApp подтвердил, что будет передавать Facebook личные данные пользователей.

19 января 2021 года появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp решил перенести обновление пользовательского соглашения, согласно которому личные данные будут передаваться в Facebook.

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Автор: Елена Коваленко