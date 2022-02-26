УНИАН открывает бесплатный доступ к скачиванию и использованию всех фотографий Агентства о сопротивлении Украины российской агрессии.

Мы предлагаем все доступные ресурсы нашего фотобанка вам для донесения миру правды – правды в честных фотографиях, не подвергнутых ретуши. Посмотреть и скачать, чтобы затем использовать, их можно на сайте Фотослужбы УНИАН:

Все наши фотокорреспонденты в эти критические для нашей страны дни работают только над одной темой: фиксацией преступлений страны-агрессора и отважного сопротивления Украины агрессии. Тем не менее при необходимости, пользуйтесь следующими поисковыми запросами в строке поиска (в зависимости от языковой версии сайта): военное положение (рус), військовий стан (укр), martial law (eng).

Все фотоматериалы доступны для скачивания в разных разрешениях, включая максимальное - без регистрации.

Данным сообщением УНИАН разрешает использование упомянутых изображений в информационных целях средствами массовой информации, блогерами и инфлюенсерами.