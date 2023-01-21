Проникая в смартфон, Hook передает злоумышленникам полный контроль над устройством.

Исследователи компании по обеспечению безопасности мобильных устройств ThreatFabric обнаружили новое вредоносное ПО для Android под названием Hook.

По их словам, проникая в телефон, он передает оператору пользовательские данные и устанавливает полный контроль над устройством. Приложение может просматривать и загружать сообщения, контакты, историю поиска и даже переписки из мессенджеров.

Отмечается, что главной целью Hook являются банковские приложения, принадлежащих финансовым организациям по всему миру. На текущий момент вредонос был замечен в США, Испании, Австралии, Польше, Канаде, Турции, Великобритании, Франции, Италии и Португалии.

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Что интересно, среди киберпреступников Hook распространяется по сервисной модели. В даркнете готовый набор хакерских инструментов $7 тыс. за один месяц использования.

По данным исследователей, Hook создала киберпреступная группа DukeEugene. Они же ответственны за разработку других опасных Android-вирусов BlackRock и ERMAC.

Из магазина Android удалили десяток вредоносных приложений

Ранее разработчики антивируса McAfee сообщили о 16 вредоносных приложениях, которые можно было найти в официальном магазине Google Play. Они маскировались под обычные приложения вроде сканеров QR-кодов, фонариков и камер.

Из основных угроз подобных программ эксперты выделяют снижение производительности смартфона, быстрый расход заряда его аккумулятора, а также лишние финансовые затраты из-за потребления интернет-трафика.

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