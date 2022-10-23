Их скачали более 20 миллионов раз.

Специалисты компании-разработчика антивируса McAfee сообщили о 16 вредоносных приложениях, которые можно было найти в официальном магазине Google Play. Они незаметно для пользователя разряжали батарею смартфона и генерировали клики по рекламе ради заработка.

По данным исследователей, общее число загрузок этих приложений превысило 20 млн. Только одно из приложений, DxClean, скачали более 5 млн раз.

Известно, что вредоносное ПО Clicker маскировалось под обычные приложения вроде сканеров QR-кодов, фонариков и камер. На практике оно позволяло программам подгружать и переходить по рекламным ссылкам в фоновом режиме, имитируя поведение реального пользователя.

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Из основных угроз подобных программ эксперты выделяют снижение производительности смартфона, быстрый расход заряда его аккумулятора, а также лишние финансовые затраты из-за потребления интернет-трафика.

После обращения McAfee, специалисты Google удалили вредоносный софт из каталога Google Play. Проверьте на скриншоте ниже, не установлены ли они у вас.

К слову, если вы только что обзавелись новеньким Android-смартфоном, рекомендуем уделить особое внимание его первоначальной настройке. Считается, что операционка от Google намного функциональнее, но сложнее в осваивание по сравнению с iOS, которая стоит в айфонах.

Поэтому важно сразу все настроить правильно, чтобы получить максимальное удовольствие от пользования гаджетом. УНИАН делился советами, что нужно сделать сразу после покупки нового Android-смартфона.

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