По задумке YouTube, это должно помочь быстрее находить интересные или полезные видео.

Самый популярный видеохостинг в мире YouTube начал разворачивать новую функцию для пользователей. Это необычная опция – она генерирует краткое описание роликов при помощи искусственного интеллекта.

На странице поддержки YouTube говорится, что тестовый пересказ позволит пользователям решить, подходит ли им видео, еще до воспроизведения. Это должно помочь "быстрее находить интересные или полезные видео".

Сервис обещает постепенно разворачивать новый функционал по всему миру. Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей и работает только с англоязычными видео. Проверить наличие приглашения к тестированию можно на специальной странице.

Видео дня

По информации портала TechCrunch, механизм для пересказа роликов, вероятно, основан на запущенном ранее в этом году чат-боте Google Bard. Он, как известно, умеет генерировать тексты на различные темы, как это делает, например, ChatGPT

Что нового появилось на Youtube в 2023 году

В июне этого года на YouTube заработала функция автоматического дубляжа на разные языки. Инструмент экономит время и деньги, необходимые для создания перевода обычным способом.

Также ожидается, что в скором времени на главной видеохостинге появятся игры. Видеохостинг предложит пользователям простые, казуальные игры, в которые можно будет играть как с мобильных устройств, так и из браузера на компьютере.

Параллельно YouTube "закручивает гайки" тем, кто пользуется блокировщиком рекламы. Вскоре видеохостинг позволит просмотреть без рекламы только три ролика.

Вас также могут заинтересовать новости: