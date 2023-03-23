Михаил Федоров отметил, что скорость - один из показателей, который операторы используют как конкурентное преимущество.

Министр Михаил Федров заявил, что средняя скорость мобильного интернета в Украине должна быть не менее 2 Мбит/сек.

"Этого минимально достаточно, чтобы зумиться с коллегами со смартфона в дороге. Публиковать видео в Инстаграм и обмениваться файлами без Wi-Fi. Такая скорость должна быть во всех населенных пунктах и на дорогах, где есть мобильная связь. В городах фактический показатель значительно выше, а вот в некоторых селах - наоборот, из-за меньшего количества базовых станций", - написал он.

Федоров отметил, что скорость - один из показателей, который операторы используют как конкурентное преимущество.

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"Однако в новом законе Об электронных коммуникациях такого показателя нет. Из-за этого в дальнейшем государство не сможет проверять, действительно ли всюду достаточная скорость загрузки. Сейчас готовим изменения в законодательство. Это позволит государству контролировать скорость. А вам- т естировать ее и влиять на качество мобильного интернета", - добавил он.

Интернет в Украине и РФ - детали

В течение года все поезда "Укрзализныци" "Интерсити+" перейдут на интернет от Starlink. Тогдашние вице-премьер – министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров и председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин протестовали, как работает интернет на "Старлинках" во время путешествия.

Скорость мобильного интернета в России начала замедляться. Эксперты говорят о нехватке оборудования.

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