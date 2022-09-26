Раньше магазин компании Google не предлагал отдельных каталогов для "несмартфонного" софта.

В магазине приложений Google Play у некоторых пользователей появился новый раздел "Другие устройства", в котором собран софт для смарт-часов, ТВ и авто.

Пока он доступен ограниченному числу пользователей в рамках временного тестирования, но в ближайшее время станет доступен всем желающим, сообщает 9to5google.

В раздел можно перейти из вкладки "Приложения". При этом просматривать приложения на тех или иных устройствах можно даже если к вашей учетной записи Google не подключены необходимые гаджеты.

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К слову, во вкладке "Игры" теперь тоже есть раздел "Другие устройства", но там собраны только тайтлы для телевизоров – таких категорий на часах и авто не предусмотрено.

Другие полезные функции, которые скоро появятся на Android

Например, в новой версии Nearby Share станет доступна более легкая передача файлов между находящимися поблизости устройствами на Android, будь-то фото, видео, или даже целые папки.

Также на планшетах появятся обновленные виджеты Google Drive и Keep. В свою очередь в Google Meet появится возможность множественного закрепления, чтобы настроить свой экран под того или иного собеседника.

Напомним, ранее Google в рамках ребрендинга своего платежного приложения запустила в Украине мобильное приложение Google Кошелек (Google Wallet). В кошельке можно хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

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