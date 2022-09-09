В частности, обновят Nearby Share приблизив по функциональности к "яблочному" AirDrop.

В блоге Google появился анонс новых функций Android, среди которых есть изменение в работе Nearby Share. Это аналог "яблочного" AirDrop от Google.

Функция позволяет быстро и безопасно обмениваться файлами между находящимися поблизости устройствами на Android, будь-то фото, видео, или даже целые папки. Теперь этот процесс станет еще проще.

С грядущим апдейтом пользователи получат возможность переносить контент между своими устройствами, подключенными к одному Google-аккаунту. Также в настройках можно будет включить автоматический прием файлов от своих устройств – тогда прием файлом станет возможен даже с выключенным экраном.

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Помимо этого устройства на Android ждут такие нововведения:

На планшетах появятся обновленные виджеты Google Drive и Keep. Первый обеспечит "доступ одним касанием" к документам, таблицам и презентациям, а второй упростит доступ к заметкам, спискам дел и напоминаниям.

Клавиатура Gboard научится автоматически "смайликовать" ваши сообщения. Проще говоря, подбирать подходящие под текст эмодзи.

Google Meet позволит смотреть YouTube-видео и играть в классические настолки вроде Heads Up! группами до 100 человек прямо во время звонка.

Также в Google Meet появится возможность множественного закрепления, чтобы настроить свой экран под того или иного собеседника.

Все эти изменения начнут рассылать на устройства волнами в ближайшие недели.

Ранее УНИАН сообщал, что Google призвала пользователей срочно обновить свой браузер Chrome. Пользователям Edge, Brave, Opera и других браузеров, работающих на движке Chromium, также советуют обновиться до последней актуальной версии.

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