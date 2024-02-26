Яблочная компания готовится к радикальным изменениям, в частности, на рынке носимых устройств.

Главный Apple-инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман поделился интересной информацией про некоторые грядущие "яблочные" устройства. В Купертино готовятся к радикальным изменениям.

Сообщается, что компания изучает различные форм-факторы для своих будущих носимых продуктов. Например, умное кольцо для отслеживания здоровья пользователя, которое может стать альтернативой смарт-часам.

Также Apple работает над смарт-очками, которые будут похожи на классические Ray-Ban, а не на горнолыжные очки, как в случае с Vision Pro. То есть, они будут легкими и компактными, дешевле, но предлагать меньше функций по сравнению с нынешней "прошкой".

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Более интересный инсайд говорит о том, что купертиновцы работают над наушниками AirPods со встроенными камерами. Эти камеры будут отвечать за отслеживание показателей здоровья владельца, используя датчики с низким разрешением. Также их оснастят мультимодальной системой искусственного интеллекта для голоса и изображения.

В ближайшее время ждать новинок не стоит. Все проекты находятся на ранних стадиях разработки, но уже дают некоторое представление о планах Apple по развитию носимых устройств.

А меж тем Apple готовится к мартовской презентации, на которой должны показать новые ноутбуки и планшеты. Если слухи верны, следующее поколение планшетов iPad Pro будет стоить почти в два раза дороже нынешних моделей.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. А еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

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