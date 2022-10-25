При длительном обесточивании альтернативного питания базовых станций хватит только на 20% сети.

На фоне энергетического кризиса, вызванного ракетными ударами России по энергосистеме Украины, при длительном отсутствии электроснабжения могут возникнуть проблемы со связью.

Об этом сообщил президент компании "Киевстар" Александр Комаров в Facebook.

В "Киевстар" заявили, что при длительном обесточивании альтернативного питания базовых станций хватит только на 20% сети оператора в крупных городах.

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"Делаем все от нас зависящее, но понимаем, что таких превентивных мер хватит на поддержание до 20% сети в крупных городах и областных центрах в условиях полного долгосрочного обесточивания", — отметил Комаров.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Россия совершила атаки на ряд областей Украины. Оккупанты били по объектам критической инфраструктуры.

С 11 октября из-за дефицита электроэнергии в Киеве и области начали отключать свет, а обстрелы продолжились. Враг ударил по объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области.

17 октября было 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре в Днепропетровской и Сумской областях.

18 октября 2022 года российские захватчики нанесли три удара по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева, а также по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре и объекту энергообеспечения в Житомире.

С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

Во всех областях Украины введены графики отключения электроэнергии.

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