В компании отметили, что принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера.

Оператор объединенной энергосети НЭК "Укрэнерго" применил графики ограничения электроэнергии для промышленных и других потребителей по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для стабилизации работы энергосистемы диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы.

В компании подчеркнули, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (06:00-11:00 и 17:00-23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.

"Просим потребителей сознательно и расчетливо подходить к потреблению электроэнергии, не подключать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также по возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и тому подобное)", - отметили в компании.

Удар по энергосистеме Украины:

В течение 10-12 октября Россия нанесла по территории Украины массированные ракетные и авиационные удары, в том числе и по энергетическим объектам.

22 октября оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.

По информации генерального прокурора Андрея Костина, с начала полномасштабного вторжения вооруженными силами РФ осуществлено 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51 – в октябре.

Серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали их экономить электричество в пиковые часы нагрузки.