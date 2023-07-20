Видеокарты должны представить в августе, а поступят в продажу они в конце сентября.

Презентация видеокарт AMD Radeon RX 7800 и RX 7700 ожидается в августе, а их продажи запланированы на сентябрь. Что касается цен, то источники Tom’s Hardware раскрыли их стоимость. Если информация верна, видеокарты будут смотреться очень выгодно на фоне конкурентов.

Так, Radeon RX 7700 выйдет за 449 долларов (~16 600 грн), а более мощная Radeon RX 7800 обойдется покупателям в 549 долларов (~20 300 грн).

По данным источника, Radeon RX 7800 будет оснащаться 3840 потоковыми процессорами, 16 ГБ видеопамяти и шиной 256 бит. Младшая версия RX 7700 будет попроще: 3072-3456 процессоров, 12 ГБ видеопамяти, шина 192 бита.

Видео дня

Свежие тексты в 3DMark показывают, что Radeon RX 7700 превосходит RTX 4060 Ti с 16 памяти, которая стала доступна недавно и пока не привлекла вообще никакого внимания. При этом решение AMD будет дешевле модели конкурента на 50 долларов.

В свою очередь AMD Radeon RX 7800 должна составить конкуренцию RTX 4070, которая продается за 599 долларов.

Лето 2023 – лучший момент для сборки игрового ПК

К такому выводу пришли авторы популярного YouTube-канала о технике Hardware Unboxed, проанализировав сегодняшний рынок комплектующих для ПК.

Упоминается, что процессоры, оперативная память DDR5 и SSD-накопители сейчас стоят рекордно дешево. Также после "смерти" майнинга наладилась ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт.

Статистика Steam показывает, что самой популярной видеокартой среди геймеров в 2023 году остается GeForce GTX 1650. Что касается процессоров, то здесь доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ.

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