Королевой гейминга и лидером подборки стала GeForce RTX 4090. Это самая мощная видеокарта для геймера на сегодня.

Обозреватели портала Tom's Hardware опубликовали обновленный топ лучших видеокарт, которые можно приобрести в июне 2023 года. Здесь есть как самые навороченные модели, так и среднебюджетные представители.

Самой-самой, как и прежде, признана GeForce RTX 4090. Альтернатив ей на рынке нет и наверняка еще не скоро будет. Минус один – цена. Так, в Европе одна RTX 4090 стоит столько же, сколько и две RTX 3090 Ti.

На втором месте Radeon RX 7900 XTX – самое навороченное решение от AMD. Она существенно дешевле, чем RTX 4090, но все равно обеспечивает топовую производительность в 4K-играх.

В тройке лидеров – Radeon RX 6600, которая предлагает отличный баланс цены и мощности. Впрочем, не сильно дороже, но мощнее RX 6650 XT занимает четвертое место. GeForce RTX 4070 замыкает топ-5 благодаря достойной производительности при 2K-гейминге.

Radeon RX 7900 XT, с ее невероятной производительностью по относительно низкой цене, занимает шестую позицию, В Tom's Hardware отмечают, что это одно из самых интересных предложений, доступных сегодня. Следом идет GeForce RTX 4070 Ti, которая хороша для 2K и 4K.

Видео дня

Замыкает десятку лидеров модели Radeon RX 6700 XT с отличным сочетание цены и производительности, RTX 3060 с 12 ГБ памяти и адекватной ценой и Radeon RX 6800 XT с 16 Гбайт и возможностью наслаждаться самыми современными играми в 4K-разрешении.

Из чего собрать бюджетный игровой ПК в 2023 году

Согласно подробному отчету по состоянию на начало лета, доступному на сайте Steam, самой распространенной видеокартой по-прежнему остается GeForce GTX 1650, а все больше геймеров переходят на Windows 11.

В разделе, посвященному процессору, доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то золотой серединой считается 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

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