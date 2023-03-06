Также новинка может похвастаться стеклянной задней панеллю, которую не так часто встретишь в бюджетниках.

Компания Tecno представила новый бюджетный смартфон Spark 10 Pro, который является потенциальным "народным любимцем" и хитом продаж в самом дешевом сегменте мобильников.

При ожидаемой цене в 120 долларов (~4300 грн) аппарат может похвастаться большим 6,8-дюймовым дисплеем и стеклянной задней панелью, которую не так часто встретишь в бюджетниках.

Основные характеристики Tecno Spark 10 Pro:

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Дисплей: 6,8", IPS, FHD+, 90 Гц;

Процессор: Helio G88;

Память: 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ накопителя;

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт;

ОС: Android 13 с оболочкой HiOS 12.6.

Что касается фотовозможностей, то спереди установлена 32-Мп камера со встроенной вспышкой. Задняя камера имеет 50-Мп основной блок с режимом Super Night. Аппарат также получил слот для двух SIM и microSD, боковой сканер отпечатков пальцев, NFC и 3,5-мм разъем для наушников.

Продажи Tecno Spark 10 Pro стартуют в этом месяце. Будет ли он продаваться за пределами Китая, пока неясно. В любом случае его наверняка можно будет найти торговых площадках по типу AliExpress.

Напомним, ранее Tecno показала концепт необычного смартфон с выезжающим экраном. В отличие от уже выпущенных моделей с гибкими экранами, аппарат способен не только раскладываться, но и расширяться до 10,1-дюймовой альтернативы планшету.

В последнее время все больше "яблочных" пользователей присматриваются к девайсам на базе Android. По такому поводу УНИАН собрал самые интересные варианты для разных пользователей и различных бюджетов.

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