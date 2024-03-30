Авторы известного медиа выбрали пять недорогих и крутых смартфонов, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества.

Портал CNET опубликовал топ бюджетных смартфонов в 2024 году. Эксперты выбрали пять проверенных моделей, которые качественно собраны, хорошо оптимизированы, имеют длительную поддержку и не стоят заоблачных денег.

В рейтинг недорогих и крутых смартфонов попало пять моделей: сразу по 2 от Samsung и Google, также нашлось место Айфону. Самый "дорогой" смартфон в подборке обойдется в $500, а самый дешевый – в районе $160.

Google Pixel 6A – лучший выбор за свои деньги. Меньше чем за $350 вы получаете все самые важные функции, такие как топовые камеры, мощный процессор и многолетняя поддержка программного обеспечения. И, конечно, на месте "чистый" Android, который раньше конкурентов получает апдейты и свежие функции.

– лучший выбор за свои деньги. Меньше чем за $350 вы получаете все самые важные функции, такие как топовые камеры, мощный процессор и многолетняя поддержка программного обеспечения. И, конечно, на месте "чистый" Android, который раньше конкурентов получает апдейты и свежие функции. Samsung Galaxy A03S – низкая цена, длительная поддержка. При цене $160 это идеальный смартфон для нетребовательных пользователей, способный выполнять основные задачи. Samsung также обещает поддерживать девайс обновлениями безопасности как минимум в течение четырех лет, что в этом ценовом диапазоне является настолько хорошим, насколько это возможно.

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iPhone SE (2022) – самый доступный айфон на рынке. Он представляет собой сочетание старого дизайна с новомодными функциями смартфона, включая чип Apple A15 Bionic и поддержку 5G. Это также один из немногих компактных телефонов на рынке с экраном размером 4,7 дюйма.

– самый доступный айфон на рынке. Он представляет собой сочетание старого дизайна с новомодными функциями смартфона, включая чип Apple A15 Bionic и поддержку 5G. Это также один из немногих компактных телефонов на рынке с экраном размером 4,7 дюйма. Samsung Galaxy A54 – для фанатов Samsung. Даже если вы подумываете о покупке Galaxy S23 за $700, вам следует присмотреться к этой модели, поскольку она может обладать всеми необходимыми функциями за меньшие деньги ($450). Смартфон доступен в различных ярких цветах и ​​оснащен ярким 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Все в порядке и с автономностью и фотовозможностями.

– для фанатов Samsung. Даже если вы подумываете о покупке Galaxy S23 за $700, вам следует присмотреться к этой модели, поскольку она может обладать всеми необходимыми функциями за меньшие деньги ($450). Смартфон доступен в различных ярких цветах и ​​оснащен ярким 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Все в порядке и с автономностью и фотовозможностями. Google Pixel 7A – если готовы потратится $500, это практически идеальный смартфон за свои деньги. У него топовое качество сборки, минималистичный дизайн, мощный фирменный чип Tensor G2, 8 Гбайт оперативки и шикарная камера – в слепых тестах он обошел iPhone 15 Pro и другие флагманы.

Ранее УНИАН делился топом смартфонов с самой быстрой зарядкой. Среди них чаще всего встречаются устройства Xiaomi, Realme и iQOO, а лидеру рейтингу на полную зарядку нужно менее чем за 10 минут,

А этой весной Google должна представить новый бюджетный Pixel 8A. В сети уже раскрыли дизайн и ключевые спецификации аппарата, который обещает стать самым продвинутым "бюджетником" в истории Google.

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