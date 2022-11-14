Аналогичная функция ранее появилась в конкуренте Chrome – браузере Microsoft Edge.

В свежей версии браузера Google Chrome появилась новая полезная возможность, которая позволяет сохранять группы вкладок на панели закладок. Благодаря этому можно быстро получать доступ к нужным страницам.

Нововведение уже доступно в настольной версии Google Chrome Canary 110 (версия Chrome, предназначенная для разработчиков) – теперь сохраненная группа вкладок не будет удалена с панели закладок при перезагрузке браузера или компьютера.

Чтобы опробовать функцию, нужно:

перейти по адресу chrome://flags/#tab-groups-save;

активировать настройку Tab Groups Save;

перезагрузить браузер для вступления изменений в силу.

К слову, сохраненные группы отличаются от остальных закладок подложкой в выбранном пользователем цвете. Аналогичная функция ранее появилась в конкуренте Chrome – браузере Microsoft Edge.

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Chrome скоро перестанет поддерживать старые версии Windows

Google собирается прекратить совместимость своего фирменного браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1 с релизом версии Chrome v110. Предварительно она выйдет 7 февраля 2023 года.

К слову, старые версии браузера по-прежнему продолжат работать на компьютерах с "семеркой" и "восьмеркой", но обновлений они получать больше не будут, в том числе связанные с безопасностью.

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