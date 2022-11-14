В свежей версии браузера Google Chrome появилась новая полезная возможность, которая позволяет сохранять группы вкладок на панели закладок. Благодаря этому можно быстро получать доступ к нужным страницам.
Нововведение уже доступно в настольной версии Google Chrome Canary 110 (версия Chrome, предназначенная для разработчиков) – теперь сохраненная группа вкладок не будет удалена с панели закладок при перезагрузке браузера или компьютера.
Чтобы опробовать функцию, нужно:
- перейти по адресу chrome://flags/#tab-groups-save;
- активировать настройку Tab Groups Save;
- перезагрузить браузер для вступления изменений в силу.
К слову, сохраненные группы отличаются от остальных закладок подложкой в выбранном пользователем цвете. Аналогичная функция ранее появилась в конкуренте Chrome – браузере Microsoft Edge.
Chrome скоро перестанет поддерживать старые версии Windows
Google собирается прекратить совместимость своего фирменного браузера с устаревшими операционными системами Windows 7 и 8.1 с релизом версии Chrome v110. Предварительно она выйдет 7 февраля 2023 года.
К слову, старые версии браузера по-прежнему продолжат работать на компьютерах с "семеркой" и "восьмеркой", но обновлений они получать больше не будут, в том числе связанные с безопасностью.