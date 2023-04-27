Теперь прямо с компьютера можно совершать и принимать звонки, отправлять и получать сообщения iMessage и просматривать уведомления.

Компания Microsoft добавила в Windows 11 возможность синхронизации с Айфонами – теперь приложение Phone Link ("Связь с телефоном") умеет работать не только с Android, но и с устройствами под управлением iOS.

Сервис позволяет прямо с компьютера совершать и принимать звонки, отправлять и получать сообщения iMessage, а также просматривать уведомления и список контактов.

На текущий момент для владельцев iPhone имеются ограничения, которых нет на Android – в частности, нельзя отправлять изображения и видео с компьютера, также не поддерживаются групповые чаты. Добавят ли такую возможность в будущем, пока неизвестно.

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Для синхронизации между "яблочными" устройствами и компьютером нужно установить из App Store приложение "Связь с Windows". Оно поддерживается на iOS 14 и более поздних версиях. Пока синхронизация доступна не всем – апдейт будет распространяться постепенно до середины мая.

Недавно Google также расширила простой обмен файлами в Android на ПК. Для Windows 10 и Windows 11 вышло приложение "Обмен с окружением" для быстрой передачи файлов с компьютера на Android-смартфон и обратно по "воздуху".

Ранее УНИАН рассказывал о способе установить Windows 11 на старое устройство, которое не соответствует минимальным системным требованиям. Речь идет об облегченной версии ОС под названием Tiny11, которая почти не расходует оперативную память и занимает вдвое меньше места на диске, чем обычно.

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