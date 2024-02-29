Получить деньги на карту не выйдет: платежи будут осуществляться через блокчейн TON и криптовалюту Toncoin.

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что начиная со следующего месяца владельцы каналов начнут получать финансовое вознаграждение за свой труд. Этому будет предшествовать запуск рекламной площадки мессенджера почти в 100 новых странах.

Но есть нюанс: платежи будут осуществляться через блокчейн TON и криптовалюту Toncoin. На фоне этой новости стоимость последней подскочила на 25%.

В марте Telegram Ad Platform будет официально открыта для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от дохода, который Telegram получает от показа рекламы в их каналах – Павел Дуров.

Дуров говорит, что владельцы Telegram-каналов могут выбирать, что делать с этими деньгами: либо обналичить их, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов. Сами выплаты составят 50% от дохода, который Telegram зарабатывает на показе рекламы в каналах.

Напомним, что реклама появилась в Telegram еще в конце 2021 году. Она отображается только в каналах с 1 000 подписчиков и более, в списке чатов, личных беседах или группах ее нет. При этом изначально телеграмм позиционировался как мессенджер, полностью независимый от рекламодателей.

В последнее время Telegram стал обновляться чаще, чем в предыдущие годы. Теперь новые функции добавляют чуть ли не каждый месяц – таким образом разработчики мессенджера стараются разграничивать "фишки" для обычных пользователей и владельцев Premium-подписки.

Недавно в мессенджере добавили возможность установить запрет на получение сообщений от незнакомых пользователей. Еще появились одноразовые голосовые и видеосообщения, а раздел "Избранное" заметно обновили.

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