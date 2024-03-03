Аналогичную процедуру можно выполнить с WhatsApp, TikTok и другими приложениями, которые отличаются неуемным аппетитом.

Telegram, подобно другим современным мессенджерам, обладает удивительным талантом разрастаться в размерах и занимать существенную часть внутреннего хранилища смартфона.

Чтобы забить всю память телефона "телеграмом", не нужно специально копить гигабайты информации, например, сохранять в "Избранном" фильмы в 4K. Для этого достаточно пользоваться им, как обычно – листать новости, обмениваться фото, видео и другим медиаконтентом. Все это занимает память.

Для наглядности приведем пример: зайдите в своем телефоне в настройки и изучите общий размер приложения. Скорее всего, Telegram или ваш основной мессенджер для переписки занимает с десяток гигабайтов, если вы до этого никогда его не "чистили".

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К счастью, ситуация легко поправима. Конечно, можно просто удалить Telegram, но повторная загрузка вернет все гигабайты обратно. Есть более радикальный метод – очистка кэша. На iOS и Android алгоритм один и тот же:

Зайти в настройки Telegram

Перейти в раздел "Данные и память" → "Использование памяти".

Нажать на опцию "Очистить кэш".

Процедура очистки, как правило, занимает меньше минуты. Важно что этим способом вы очистите сам кэш, не удаляя сами чаты с переписками и важной информацией. Потом, когда мессенджер снова начнет занимать много памяти, процедуру нужно повторить.

Если вы активный пользователь Telegram, также не будет лишним установить максимальный размер кэша в 5 Гб. Вдобавок можно настроить мессенджер таким образом, чтобы он автоматически чистил кэш (удалял мусор каждый день, неделю или месяц).

Подчеркнем, что переустановка Telegram проблему лишних гигабайтов не лишает, поскольку повторная загрузка приложения вернет все документы обратно. Зато при очистке кэша весь ненужный мусор будет удален.

Аналогичную процедуру можно исполнять и с другими мессенджерами. Тот же WhatsApp при просмотре фотографий или видео по умолчанию сохраняет весь контент в галерее. Поэтому его тоже нужно время от времени чистить.

В случае, если Telegram не виноват, а места в телефоне все равно не хватает, УНИАН рассказывал о необычном способе быстро освободить память в Android-телефоне. Ничего устанавливать или лазить в настройках не нужно – достаточно набрать короткий номер в "звонилке".

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