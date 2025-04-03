В целом страна уже имеет более 50 тысяч терминалов.

Украина получила дополнительные 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink Enterprise от Польши. Они должны обеспечить бесперебойную связь в больницах, школах и на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, страна уже получила более 50 тысяч терминалов Starlink, 29 500 из них - от Польши:

"Старлинки будут помогать жителям прифронтовых территорий оставаться на связи: звонить родным, вызывать экстренные службы, читать новости. Из-за обстрелов и разрушения базовых станций на деоккупированных территориях обычная связь недоступна".

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что новые Starlink Enterprise имеют мощные антенны и обеспечивают более высокую скорость и стабильное интернет-соединение. Ими может пользоваться одновременно значительное количество людей без проседания скорости.

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Starlink в Украине

В феврале появились слухи, что Соединенные Штаты Америки могут отключить Украине терминалы Starlink, чтобы склонить Киев к подписанию соглашения о полезных ископаемых. Однако тогда Илон Маск и пресс-служба компании Starlink опровергли такие намерения.

В конце марта СМИ писали, что в Европе обсуждают возможность создания альтернативы системе спутниковой связи Starlink.

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