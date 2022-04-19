Сейчас технология используется объектами критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обещает предоставить доступ к спутниковому интернету Starlink всем желающим в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Telegram.

"Массовое использование спутникового интернета Starlink может отчасти влиять на работу радиорелейного оборудования украинских военных. Поэтому использование терминалов для доступа в сеть от компании SpaceX потребителями, кроме объектов критической инфраструктуры, ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для снятия ограничений нужно провести расчеты и ряд исследований, которые продемонстрируют, насколько работа терминалов на используемых ими частотах может повлиять на работу других пользователей. После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию.

В пресс-службе отметили, что распоряжение Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) позволило использовать оборудование для доступа к спутниковому интернету на объектах критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование государства и жизнь тысяч украинцев.

"О каких-либо искусственных запретах и ​​ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур. НЦУ и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, уже проводят соответствующую работу и завершат ее в ближайшее время", - добавили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи и запусков большого их количества в космос. Система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты.

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