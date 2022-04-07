Starlink могут использовать не только в военных целях, а, например, на оккупированных территориях, где может не быть доступа к обычным источникам интернета.

Комплексы Starlink предоставляют возможность получать качественный интернет в любых условиях, даже если нет мобильной или фиксированной связи.

Об этом заявил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью одному из телеканалов в рамках Всеукраинского телемарафона.

"На самом деле Starlink – это возможность получить доступ к спутниковому интернету в любых условиях, даже если нет мобильной связи, фиксированной связи. То есть, это выход в интернет даже в поле, посреди леса и возможность получить качественную быструю интернет-связь", – сказал он.

По его словам, Starlink могут использовать не только в военных целях, а, например, на оккупированных территориях, где может не быть доступа к обычным источникам интернета.

"Есть возможность очень быстро развернуть Starlink и получить за 10 минут доступ к интернету. Это возможность поддерживать работу больницы, энергетической инфраструктуры, это возможность работать государственным учреждениям, то есть, в любой жизненной ситуации, если нет связи, к которой мы привыкли, интернета нет, есть возможность использовать Starlink", – сказал он.

Также он добавил, что Украина продолжает получать Starlink-станции.

Как сообщал УНИАН, председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий отметил, что три больницы в Сумах получили комплексы Starlink для обеспечения связью.

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