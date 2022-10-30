Компания Маска запускает ракеты примерно раз в шесть дней / REUTERS

SpaceX Илона Маска наращивает темпы запусков Starlink всего через несколько дней после того, как Россия объявила коммерческие спутники США, помогающие Украине обороняться, "законными целями".

Об этом говорится в материале The Washington Post.

В четвер вечером SpaceX вывела ракету Falcon 9, которая выпустила в космос 53 спутника Starlink.

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Во вторник SpaceX запустит гораздо более мощную ракету Falcon Heavy. На этот раз заказчиком являются космические силы США, а полезная нагрузка строго засекречена.

Компания Маска запускает ракеты примерно раз в шесть дней, отмечает издание.

Россия пригрозила бить по американским спутникам

27 октября в МИД России заявили, что коммерческие спутники США, задействованные в российско-украинской войне, могут стать "законными целями" для РФ.

В Белом доме ответили, что "США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет".

Starlink в Украине

В настоящее время ВСУ используют терминалы спутниковой связи на передовой. В последнее время военные подтверждали регулярные сбои в работе сети. Сам Маск, по данным СМИ, запретил использовать Starlink во время деоккупации Крыма. 

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой профинансировать будущую работу терминалов в Украине. Сам миллиардер, объясняя это обращение, отметил, что ему приходится тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров, постоянно пытающихся взломать систему.

Ранее Илон Маск сознавался, что очень боится эскалации конфликта, что может повлечь использование Россией ядерного оружия и начало Третьей мировой войны.

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