Во вторник SpaceX запустит гораздо более мощную ракету Falcon Heavy.

SpaceX Илона Маска наращивает темпы запусков Starlink всего через несколько дней после того, как Россия объявила коммерческие спутники США, помогающие Украине обороняться, "законными целями".

Об этом говорится в материале The Washington Post.

В четвер вечером SpaceX вывела ракету Falcon 9, которая выпустила в космос 53 спутника Starlink.

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Во вторник SpaceX запустит гораздо более мощную ракету Falcon Heavy. На этот раз заказчиком являются космические силы США, а полезная нагрузка строго засекречена.

Компания Маска запускает ракеты примерно раз в шесть дней, отмечает издание.

Россия пригрозила бить по американским спутникам

27 октября в МИД России заявили, что коммерческие спутники США, задействованные в российско-украинской войне, могут стать "законными целями" для РФ.

В Белом доме ответили, что "США привлекут Россию к ответственности за любое подобное нападение, если оно произойдет".

Starlink в Украине

В настоящее время ВСУ используют терминалы спутниковой связи на передовой. В последнее время военные подтверждали регулярные сбои в работе сети. Сам Маск, по данным СМИ, запретил использовать Starlink во время деоккупации Крыма.

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой профинансировать будущую работу терминалов в Украине. Сам миллиардер, объясняя это обращение, отметил, что ему приходится тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров, постоянно пытающихся взломать систему.

Ранее Илон Маск сознавался, что очень боится эскалации конфликта, что может повлечь использование Россией ядерного оружия и начало Третьей мировой войны.

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