Полезная нагрузка ракеты состояла из девяти небольших спутников.

Первая попытка компании Virgin Orbit Holdings Inc. отправить в космос спутник из-за пределов США провалилась, что нанесло удар по стремлению миллиардера Ричарда Брэнсона конкурировать на быстрорастущем рынке коммерческих запусков спутников.

Как пишет издание The Wall Street Journal, акции компании, котирующиеся на бирже Nasdaq, упали более чем на 20% после того, как компания заявила, что аномалия помешала ее спутникам выйти на орбиту.

Полезная нагрузка ракеты состояла из девяти небольших спутников, в том числе для государственных учреждений США, Великобритании и Омана, а также компаний, включая британскую Horizon Technologies, польскую SatRevolution и валлийский космический стартап Space Forge. Космическое агентство Великобритании заявило, что спутники не подлежат восстановлению.

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Неудача также стала ударом по Великобритании, которая пыталась увеличить свое присутствие в коммерческой космической отрасли. Запуск в Корнуолле, Англия, должен был стать первым запуском спутника на орбиту с территории Великобритании и даже из любой точки Западной Европы. Великобритания строит ряд космодромов и стартовых площадок по всей стране, в том числе на юго-западе, где началась миссия.

Запуск стал первой международной миссией Virgin Orbit, которая пытается доказать, что ее нетрадиционная стратегия запуска - использование перепрофилированного Boeing 747 для отправки спутников на орбиту - может эксплуатироваться со всего мира. Миссия должна была показать, что ее пусковая установка может работать из любого аэропорта мира с взлетно-посадочной полосой, достаточной для размещения Boeing 747. Метод запуска отличает ее от большинства конкурентов, которые используют традиционные космодромы, поддерживающие вертикальные запуски, такие как компания Илона Маска SpaceX.

Согласно сентябрьской оценке аналитиков Deutsche Bank, размер мирового рынка запусков в 2022 году составил примерно 8 миллиардов долларов, которые прогнозируют рост до 35 миллиардов долларов к 2030 году. Virgin Orbit является дочерней компанией Virgin Galactic, также занимающейся космическим туризмом, основаной Брэнсоном.

Ракета-носитель достигла космоса чуть более чем через час после взлета, но незадолго до полуночи компания сообщила в Twitter, что попытка не увенчалась успехом. Компания заявила, что когда ракета двигалась со скоростью более 11 000 миль в час, "в какой-то момент во время запуска двигателя второй ступени ракеты" произошла аномалия, что привело к преждевременному отказу от миссии.

"Первоначальный характер этой миссии добавил уровней сложности, с которыми наша команда профессионально справилась, однако, в конце концов, технический сбой, по-видимому, помешал нам вывести окончательную орбиту", - сказал генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт.

Харт добавил, что Virgin Orbit планирует вернуться на орбиту, как только будет завершено полное расследование сбоя.

Космическая программа Virgin: подробности

В октябре ракета-носитель LauncherOne, которая выполнит первый в истории вывод спутника на орбиту с британской земли, доставлена на космодром Нью-Ки в Корнуолле. Двуступенчатая ракета класса LauncherOne, которую производит концерн Virgin сэра Ричарда Брэнсона, предназначена для воздушного запуска с самолета-носителя на большой высоте. Впервые ракету этого типа успешно запустили в прошлом году.

В мае компания Virgin Galactic осуществила запуск пилотируемого шаттла из Нью-Мексико, в перспективе компания рассчитывает организовать туристические полеты.