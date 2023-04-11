Свежая статистика установила, что наступила эра больших объемов оперативной памяти в смартфонах.

Популярная платформа для тестирования смартфонов AnTuTu опубликовала интересную статистику по итогам первого квартала 2023 года. Она раскрывает свежие тенденции на рынке смартфонов и предпочтения Android-юзеров.

Если говорить о диагонали дисплея, то самыми востребованными смартфонами на сегодня являются 6,7-дюймовые модели. Их доля составляет более 30%, хотя эксперты отмечают некую тенденцию к снижению. Все чаще покупатели стали выбирать смартфоны с 6,8-дюймовыми экранами.

В то же время большинство пользователей выбирают экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

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Большая часть всех Android-смартфонов на рынке оснащены процессорами от Qualcomm, которая увеличила свою долю до 63,5%. Основной конкурент в лице MediaTek занял второе место с 21,8%, потеряв 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Также было установлено, что наступила эра больших объемов оперативной памяти. Так, например, устройства с 16 ГБ ОЗУ показывают уверенный рост – их доля достигла 10%, заняв третье место по популярности. Первые два по-прежнему делят аппараты с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти.

В заключении была приведена статистика по программному обеспечению. Почти половина Android-юзеров уже перешла на Android 13 (42,6%), оттеснив предыдущую версию ОС на второе место с долей 33,3%. Затем идут Android 10 (11,4%) и Android 11 (8%).

Ранее специалисты AnTuTu также делились топом лучших Android-смартфонов 2023 года в категории "цена-качество". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 11T Pro, а в самой дорогой – Red Magic 8 Pro+. Также отмечается, что в последние месяцы мобильный рынок "захватили" модели Redmi и OnePlus.

Что касается "народного" рейтинга смартфонов, то больше всего в 2023 году пользователи довольны realme 10 Pro+, который занял свое место в среднем ценовом сегменте. За ним следует Xiaomi 12S Ultra и Find X6 Prо.

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