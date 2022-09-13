Уже как три года список лидеров – Google, YouTube и Facebook – остается неизменным, разнятся только их позиции в топ-3.

За последние 3 десятилетия инфраструктура интернета развивалась с головокружительной скоростью. Если в 1993 году в интернете существовало менее 200 порталов, то в 2022 году эта цифра выросла до 2 миллиардов.

Блогер Джеймс Игл опубликовал анимацию, которая представляет собой познавательный исторический экскурс, как сменяли друг друга самые посещаемые интернер-ресурсы мира с 1993 и по сегодня.

В течение почти десяти лет самым популярным являлся сайт компании America Online (AOL) с разными онлайн-сервисами. К июню 2000 года он набирал 400 млн посещений в месяц. Для сравнения, в то время в мире было около 413 млн пользователей интернета.

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Но когда на рынке появился широкополосный доступ к Интернету, пришедший на смену коммутируемому, AOL потеряла свою опору, и на первое место вышел новый король – Yahoo. В 2004-м на Yahoo заходило 5,6 млрд юзеров в месяц.

В 2001 году в топе впервые появился Google. В течение следующих нескольких лет Google и Yahoo шли нога в ногу, по очереди оказываясь в верхней части списка самых популярных веб-сайтов. Пока в 2006 году Google окончательно не закрепился на позиции, которую удерживает до сих пор.

С 2019 года список лидеров – Google, YouTube и Facebook – остается неизменным, разнятся только их места в топ-3. Далее идут твиттер и инстаграм.

Добавим, что УНИАН занял второе место в рейтинге новостных сайтов по результатам августа. За прошлый месяц количество просмотров новостного ресурса достигло 166 миллионов.

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