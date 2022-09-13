Его планируют презентовать уже на следующей неделе, 19 сентября.

На следующей неделе, 19 сентября, Google представит широкой общественности секретный (именно такой статус ему присвоили в медиа) телеком-проект под кодовым названием "Минковски", который станет отдельной компанией Aalyria.

Как пишет ресурс CNBC, его миссия – управлять "сверхбыстрыми, сверхбезопасными и высокоэффективными" сложными коммуникационными сетями, охватывающими землю, море, воздух, ближний космос и дальний космос.

Техногигант заявляет, что обладает технологией лазерной связи Tightbeam – она "во много раз превосходит по масштабу и скорости все остальные". Программная платформа Aalyria использовалась в нескольких аэрокосмических проектах Google, пишет источник.

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Утверждается, что эта технология хранит данные "неповрежденными в любую погоду и в любой атмосфере, а также обеспечивает связь даже там, где нет поддерживающей инфраструктуры".

У Aalyria уже есть коммерческий контракт на $8,7 млн с подразделением оборонных инноваций США. Компанию возглавит несколько бывших сотрудников и руководителей Google и эксперт по национальной безопасности Крис Тейлор. Google сохранит миноритарный пакет акций стартапа, другие финансовые подробности не раскрываются.

Как УНИАН сообщал ранее, Google развернула кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в ЕС. 90-секундные учебные ролики будут показываться в рекламных местах на YouTube от Google, а также на других платформах, таких как Twitter, TikTok и Facebook.

Еще раньше Google в рамках ребрендинга своего платежного приложения запустила в Украине мобильное приложение Google Кошелек (Google Wallet). В кошельке можно хранить платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

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