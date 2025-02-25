Xiaomi внезапно прекратила поддержку целого ряда смартфонов и нескольких планшетов. Компания не будет развертывать HyperOS 2.1 и 2.2 для популярных среди пользователей девайсов Xiaomi, Redmi и Poco – фактически намекнув, что их можно считать устаревшими.
В список девайсов, которые останутся на текущей версии HyperOS и больше не будут получать обновления до версий 2.1 и 2.2, вошли:
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Lite;
- Xiaomi 11 Lite 5G;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi 11X;
- Xiaomi 11X Pro;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi 11i HyperCharge 5G;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12 Pro 5G;
- Redmi Note 12 Pro+ 5G;
- Poco M5;
- Poco M5s;
- Poco X5;
- Poco X5 Pro;
- Poco F4;
- Poco F4 GT;
- Redmi K50;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50i;
- Redmi K50 Gaming;
- Xiaomi Pad 6.
Указанные девайсы больше не будут получать новых функций, но для них по-прежнему будут выходить патчи безопасности – как минимум до начала 2026 года.
Обновление HyperOS 2.1, со слов производителя, ориентировано на оптимизацию системы и улучшение анимации, что должно повысить плавность работы интерфейса, а также снизить энергопотребление.
Подробности о HyperOS 2.2 пока остаются в тайне, но, согласно инсайдерским источникам, оно будет содержать улучшенную многозадачность, переработанные элементы интерфейса и обновленные инструменты безопасности. Выпуск обновления ожидается в марте.
Напомним, на этой неделе Xiaomi "завалит" целым рядом новинок. Среди них – смартфоны, ноутбуки, наушники и даже спортивный электрокар. Главным анонсом станет Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.
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