В списке значатся вся серия Xiaomi 11, семейство Redmi Note 12 и некоторые другие устройства.

Xiaomi внезапно прекратила поддержку целого ряда смартфонов и нескольких планшетов. Компания не будет развертывать HyperOS 2.1 и 2.2 для популярных среди пользователей девайсов Xiaomi, Redmi и Poco – фактически намекнув, что их можно считать устаревшими.

В список девайсов, которые останутся на текущей версии HyperOS и больше не будут получать обновления до версий 2.1 и 2.2, вошли:

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Lite;

Xiaomi 11 Lite 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11X;

Xiaomi 11X Pro;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i HyperCharge 5G;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Poco M5;

Poco M5s;

Poco X5;

Poco X5 Pro;

Poco F4;

Poco F4 GT;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50i;

Redmi K50 Gaming;

Xiaomi Pad 6.

Указанные девайсы больше не будут получать новых функций, но для них по-прежнему будут выходить патчи безопасности – как минимум до начала 2026 года.

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Обновление HyperOS 2.1, со слов производителя, ориентировано на оптимизацию системы и улучшение анимации, что должно повысить плавность работы интерфейса, а также снизить энергопотребление.

Подробности о HyperOS 2.2 пока остаются в тайне, но, согласно инсайдерским источникам, оно будет содержать улучшенную многозадачность, переработанные элементы интерфейса и обновленные инструменты безопасности. Выпуск обновления ожидается в марте.

Напомним, на этой неделе Xiaomi "завалит" целым рядом новинок. Среди них – смартфоны, ноутбуки, наушники и даже спортивный электрокар. Главным анонсом станет Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

УНИАН писал, что в смартфонах Xiaomi нашли новую секретную функцию. Она "прокачает" вашу батарею и поможет устранить самые разные проблемы, которые становятся причиной перегрева, медленной зарядки или скачков напряжения.

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